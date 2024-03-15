Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот

В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы рассмотрит вопрос о запрете на выезд за границу обанкротившемуся основателю и бывшему президенту «Компьюлинк» Михаилу Лящу. Когда-то успешный бизнесмен задолжал банкам больше трех млрд руб.



Запрет на выезд для банкрота

Основатель и бывший президент «Компьюлинк» Михаил Лящ признан банкротом. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление об установлении ему запрета на выезд за границу. Это выяснил TAdviser.

Дело о банкротстве Михаила Ляща было инициировано в 2023 г. по иску Росбанка, который потребовал от него около 510,4 млн руб. Долг связан с деятельностью «УСП Компьюлинк», в апреле 2020 г. переименованного в ООО «Инфралинк».

Кому остался должен Лящ

Кроме Росбанка среди заявивших кредиторские требования в карточке дела в системе «Электронное правосудие» числятся Газпромбанк, АКБ «Держава», Акционерный коммерческий банк (АКБ) «Центрокредит».

Суммы, выставленные Газпромбанком и АКБ «Держава» в материалах дела по состоянию на март не приводятся.

Фото: ededchechine на Freepik Банки требуют миллиарды рублей с признанного банкротом Михаила Леща

АКБ «Центрокредит» добивается выплаты более 3,3 млрд руб.

КБ «ИС Банк» потребовал от Михаила Ляща еще около 30 млн рубл

Откуда взялись долги на миллиарды

Требования Росбанка, например, — это сумма банковских гарантий, которые банк уплатил ряду компаний по договору с «УСП Компьюлинк», а также комиссии и неустойки.

А миллиарды, выставленные «Центрокредитом», включают просроченный основной долг в рамках договоров поручительства, проценты и пени. Согласно этим договорам Лящ обязался отвечать за исполнение компанией «Инфралинк» обязательств по кредитам, взятым у банка.

Лящ и «Компьюлинк»

Михаил Лящ родился 3 августа 1962 г. в Москве, окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.

С 1987 по 1991 гг. он работал на Раменском приборостроительном заводе, а с 1991 по 1993 гг. — заместителем директора отдела программного и сетевого обеспечения в АО «КАМИ».

Лящ основал «Компьюлинк» в 1993 г. Компания предоставляла услуги в ИТ и консалтинге: бизнес-консалтинг, создание сетей передачи данных, систем обеспечения информационной безопасности, поставка оборудования и ПО, сервисное обслуживание и пр., а также занималась проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения.

На сайте «Компьюлинк» говорилось, что он обладает отраслевой экспертизой в решениях для государственного, транспортного, телекоммуникационного и финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности.

По данным Tadviser за 2020 г., это была группа компаний, в которую входили «Компьюлинк», «УСП компьюлинк», «Компьюлинк-интеграция», «Компьюлинк инфраструктура», «Кворум» и «УК Компьюлинк групп». Как сообщало издание, «УК Компьюлинк групп», ранее заявлялась как головная компания группы.

Долгое время главным госзаказчиком которого была ФНС. Для ведомства компания поставляла оборудование и ПО, создавала ПАКи промышленного контура ИС маркировки товаров на территориях государств–членов ЕЭС.

По итогам 2017 г. в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 «Компьюлинк» занимал 16 место с выручкой в 20,1 млрд руб.

Аресты и суды

В сентябре 2018 г. президент группы «Компьюлинк» Михаил Лящ был задержан в Москве по подозрению в миллиардных махинациях. Об этом писал CNews.

В СМИ писали о его возможной причастности к хищениям порядка 2,5 млрд руб. из структур госкорпорации «Ростех», но позже стало известно, что претензии следствия связаны с его инвестициями в компанию «Симбиотел», которая занималась разработкой приложения EZTalk. Проект был признан убыточным и заморожен. Общая сумма инвестиций в него составила около 90 млн руб.

Финансовые показатели юрлица «Компьюлинк» после ареста его президента заметно ухудшились. Тогда же осложнились отношения со всеми кредитными организациями.

Если по итогам 2018 г. выручка компании дорастала до 13 млрд руб., то в 2019 г. она сократилась до 7,8 млрд руб., а в 2020 г. составила только 3,9 млрд руб.

В марте 2020 г., дело против Ляща прекратили. В «Компьюлинка» утверждали, что оно в ходе следствия так и не обрело никаких связей с бизнесом компании.

Несмотря на это, в мае 2021 г. Лящ полностью вышел из всех ее активов, а основным владельцем группы стал Юрий Боровский.

В 2020-2021 гг. было заявлено несколько исков о признании «Инфралинк» банкротом. На июнь 2021 г. компания участвовала в качестве истца в гражданских делах на общую сумму 520 млн руб.

Осенью 2023 г. суд признал «Управляющую компанию компьюлинк групп» банкротом. Сумма требований к должнику составила чуть более 2 млрд руб.

В дополнение к этому прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве группой «Компьюлинк» котельных в Тамбовской области на 119 млн руб. Топ-менеджеры компании Юрий Данилюк, Олег Попов и Юрий Чернышов обвиняются в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальный срок, наказания по этой статье — 10 лет лишения свободы.