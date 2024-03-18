Российские заводы ТВ массово бегут из Калининграда из-за санкций и проблем с морскими перевозками

Калининградская область потеряла второго крупного производителя телевизоров за неделю. Следом за «Телебалтом» из региона сбежала компания STI Group, не желая ощущать на себе последствия актуальной геополитики. Новое место производства найдено, и планы на него очень грандиозные, но все могут подпортить китайские конкуренты.

С запада на восток

В Калининградской области началась волна бегства производителей электроники. В первой половине марта 2024 г. CNews писал об уходе из региона вендора телевизоров «Телебалт», а спустя всего несколько дней его примеру проследовала компания STI Group.

STI Group занимается сборкой телевизоров распространенных в России марок, включая отечественны DEXP (принадлежит сети магазинов DNS) и BQ. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора компании Кирилла Скворцова, производство в Калининградской области прекращено из-за усложнившейся логистики – поставки морем прекращены.

Проблемы с логистикой – одно из множества следствий всем известных событий, повлекших за собой изменения в мировой геополитике. Калининградская область из-за своего расположения ощутила на себе эти последствия в полной мере.

Из России ни ногой

Остановив конвейер в Калининградской области, STI Group подалась на восток, но при этом не стала покидать территорию России и отдавать заказы на производство китайским компаниям. Она пошла другим путем – переехала на юго-восток Московской области, сократив расстояние до Москвы более чем в 10 раз – с 1260 км (от Калининграда) до приблизительно 120 км.

Фото: STI Group Калининград лишился второго за неделю крупного предприятия по сборке телевизоров

Новое производство STI Group расположено в подмосковном Воскресенске. Его запуск не был экстренным – не исключено, что компания могла готовиться к переезду поближе к столице заранее, поскольку ее завод в Воскресенске работает с 2023 г.

На начальном этапе цех состоял из двух линий сборки, но в ближайшем будущем их станет вдвое больше. «Сейчас мы увеличиваем число линий сборки с двух до четырех», – сообщил Кирилл Скворцов «Коммерсанту», связав это решение с «повышенным спросом на размещение заказов со стороны российских вендоров телевизоров».

На удвоение количества линий, уточнил Скворцов, уже потрачено более 150 млн руб. Это позволит нарастить объемы производства более чем втрое – с приблизительно 300 тыс. телевизоров по итогам 2023 г. до более 1 млн.

Куда сбежала «Телебалт»

Ранее в Калининградской области силами компании «Телебалт» (юрлицо ООО «Телебалт Т») осуществлялась сборка телевизоров марок Hyundai, ВВК, Toshiba и ряда других. Этот конвейер был остановлен в 2022 г. по тем же причинам, что и у STI Group.

Но если STI Group перебралась поближе к Москве, то расстояние от нового завода «Телебалт» будет существенно ближе к Европе – он разместится в Ленинградской области и, по планам компании, заработает в течение 2024 г.

Предприятием, по информации «Коммерсанта», будет управлять новое юрлицо с общими с «Телебалтом» инвесторам.

Влияние на экономику

На момент выхода материала не было ни точных данных, ни прогнозов о том, как на экономику Калининградской области повлияет переезд сразу двух столь крупных налогоплательщиков и работодателей на сотни километров на запад. Не исключено также, что в обозримом будущем сменить место дислокации захотят и другие базирующиеся в регионе производители техники, у которых пропадет желание мириться с нарастающими логистическими трудностями.

По информации издания, вплоть до конца 2023 г. в Калининградской области отмечался рост количества выпускаемых телевизоров. В 2023 г. их было собрано на 19,5% больше телевизоров в сравнении с 2022 г.

STI Group вносила свой немалый вклад в развитие этого производства. Согласно статистике «Контур.Фокуса», юрлицо компании (ООО «ГК "Эс-Ти-Ай"») по результатам 2023 г. получило выручку в размере 642 млн руб. против 4,2 млн руб. годом ранее при чистой прибыли на уровне 8,9 млн руб. Компания основана в 2011 г. в Калининграде.

Импортозамещения может и не быть

Планам STI Group по развитию производства могут помешать китайские производители. По оценке директора департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислава Бородина, в настоящее время в стране не наблюдается сколько-нибудь значимого роста спроса на локализацию роста производства телевизоров на территории России. «Наоборот, некоторые локальные заказчики возвращаются к закупкам готовой продукции в Китае», – сообщил он изданию.

По оценке Бородина, причиной этого могут быть деньги. Он подчеркнул, что китайские фабрики охотно предоставляют скидки на свои услуги, чтобы привлечь клиентов.

Гендиректор STI Group тоже видит в Китае источник проблем для российского производства, но не конкретно в конкурирующих вендорах, а непосредственно в самой стране. КНР охотно поддерживает антироссийские санкции, что особенно хорошо видно на примерах компаний Huawei и Lenovo. Ранее в 2024 г. китайские банки начали блокировать транзакции, связанные с Россией – как сообщил «Коммерсанту» Кирилл Скворцов, из-за этого российские производители могут получить проблемы при расчетах за комплектующие.