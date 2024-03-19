В России будут продавать SSD отечественных брендов, сделанные в Китае

Merlion будет продавать китайские SSD-накопители под видом отечественных – для них уже зарегистрирован отдельный бренд. Речь именно о розничных продажах – купить российские носители информации, а заодно блоки питания и корпуса смогут обычные россияне. Примеру Merlion могут последовать и другие компании.

Российское, но из Китая

В обозримом будущем в российской рознице могут появиться твердотельные накопители с российским брендом. На деле отечественные драйвы будут иметь азиатские корни.

Как пишет «Коммерсант», идею продавать россиянам российские SSD, произведенные на китайских заводах, вынашивает Merlion – крупный отечественный ИТ-дистрибьютор, владелец брендов техники Digma и Digma Pro, а также ритейлера «Ситилинк». Специально для этого в марте 2024 г. он зарегистрировал в России отдельный домен king.price.ru, который, вполне возможно, может быть связан с брендом King Price. Этот бренд, по информации издания, был основан в октябре 2022 г. и тоже принадлежит Merlion. К моменту выхода материала техника под этой маркой на территории России не продавалась.

Ассортимент King Price будет состоять не только из твердотельных накопителей. Вместе с ними Merlion планирует продавать компьютерные корпуса, блоки питания и другие комплектующие.

Фото: FreePik За Merlion могут последовать и другие российские компании

В Merlion на момент выпуска материала свои планы относительно развития нового бренда King Price и вывода на российский рынок отечественных комплектующих не комментировали.

Все как один

Опрошенные изданием эксперты полагают, что примеру Merlion могут последовать и другие ключевые участники российской ИТ-розницы. В некоторых случаях собственных торговых марок вполне может быть несколько. Другими словами, в обозримом будущем россиян вполне может ждать наплыв новых брендов компьютерной электроники, позиционирующейся как отечественная, но на деле таковой не являющейся.

«Дистрибуторы идут на создание СТМ, потому что не всегда есть возможность защитить свои инвестиции в развитие рынка иным способом», – подчеркнули собеседники «Коммерсанта».

Другие источники издания тоже указывают на то, что развитие собственных торговых марок – это одна из мер защиты своего бизнеса в современную эпоху. Связано это с тем, что почти все китайские компании, которые имеют контракт на продвижение с российскими дистрибьюторами, совершенно не заинтересованы в эксклюзивных партнерствах с ними – им выгоднее работать сразу с несколькими фирмами, и таковых среди китайских компаний около 90%. «Поэтому иметь СТМ надежнее, чем продавать компоненты под китайскими брендами», – сообщили изданию на ИТ-рынке.

Мнение «против»

В успех предприятия по продаже россиянам китайских комплектующих под отечественным брендом верят не все. К примеру, в вероятности провала не сомневается глава ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Он сообщил изданию, что российское «железо» будет стоить дороже китайского даже при полностью одинаковых спецификациях, что в итоге негативно скажется на интересе к нему покупателей, и конкурентная борьба будет проиграна.

По мнению Комлева, разница в цене будет обусловлена рядом факторов, и один из них – это меньший объем заказов, поскольку в современных реалиях экспортный потенциал у российской электроники невелик. А чем меньше партия, тем дороже стоимость одного изделия, и тем выше его конечная цена.

Мнение «за»

У представителя ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антона Гуськова немного иное видение относительно будущего китайско-российских комплектующих. Он сообщил изданию, что новый бренд Merlion вполне может стать успешным на российском рынке ввиду того, что многие иностранные вендоры поспешили ретироваться из страны. Сделали они это, напомним, в знак протеста против всем известных событий.

«В данном сегменте покупателю, как правило, важен не бренд, а потребительские качества», – заявил Гуськов, подчеркнув, что в настоящее время «частные торговые марки имеют высокие шансы для роста, а тот, кто уже получил успешный опыт развития собственных брендов, обладает дополнительным преимуществом».