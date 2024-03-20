Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах

Спасение Atos

Власти Франции заявили о намерении всеми доступными способами защитить от краха обремененную долгами компанию Atos, тесно связанную с проектами в сфере национальной безопасности, в том числе затрагивающими ядерную программу и армию страны. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

19 марта 2024 г. Airbus заявила о прекращении переговоров относительно приобретения активов Atos в области ибербезопасности – в европейской аэрокосмической корпорации оказались недовольны еще неопубликованными финансовыми показателями компании. Сумма потенциальной сделки оценивалась в 1,8 млрд евро (около $2 млрд).

Позднее в Atos сообщили о намерении повременить с оглашением финансовых результатов «для оценки стратегических альтернатив», которое до этого было запланировано на 20 марта 2024 г. Стоимость акций по итогам торгов 19 марта 2024 г. упала более чем на 20%.

По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр (Bruno Le Maire), правительство внимательно следит за развитием ситуации и работает над подготовкой «национального решения», которое позволит спасти Atos.

«Все интересы Франции будут защищены», – заявил чиновник, также добавив, что он готов использовать все средства, имеющиеся в его распоряжении, «чтобы обеспечить защиту стратегических направлений деятельности».

Во Франции Atos играет стратегическую роль в обеспечении национальной безопасности и управлении конфиденциальными данными в гражданском и военном секторах, отмечает NYT. За последнее десятилетие компания трансформировалось в мощный бизнес, занятый в том числе в поставках суперкомпьютеров (к примеру, BullSequana X) и инструментов работы с данными и решений в области ИБ.

Выручка компании достигла 11 млрд евро в год. Atos работает в 69 странах мира и располагает штатом, включающим 95 тыс. сотрудников.

Компания залезает в долги

Как отмечает издание, стремительное разрастание бизнеса Atos во многом было обусловлено приобретением ряда компаний за счет заемных средств. Многие из этих сделок были проведены в период с 2009 по 2019 гг., когда французского гиганта возглавлял Тьерри Бретон (Thierry Breton), министр финансов Франции в прошлом и действующий комиссар Евросоюза по внутренним рынкам. В частности, именно под руководством Бретона Atos приобрела в 2014 г. старейшую ИТ-компанию Bull, которая производит серверы, суперкомпьютеры и оказывает услуги в сфере кибербезопасности.

Интенсивный «шоппинг» обернулся для Atos внушительными долгами: совокупные обязательства по кредитам и облигациям компании достигли 3,65 млрд евро, которые необходимо погасить или рефинансировать до конца 2025 г.

В 2021 г. котировки акций Atos пострадали из-за появившейся в публичном поле информации о намерении компании купить своего североамериканского конкурента – DXC Technology. Сделка предварительно оценивалась в $10 млрд. Переговоры относительно нее были свернуты спустя месяц после начала на фоне обеспокоенности инвесторов. Дополнительных проблем Atos добавила аудиторская проверка, которая выявила ошибки учета в паре принадлежащих ей подразделений, работающих на территории США.

Как отмечает NYT, Atos отстала от конкурентов в лице Amazon и Microsoft в сфере облачных услуг, что вновь негативно отразилось на уверенности инвесторов в будущем компании.

Всего за три года компания сменила троих гендиректоров, а ценные бумаги компании рухнули с 75 евро за акцию до 1,74 евро.

В сентябре 2022 г. CNews писал, что топ-менеджеры российского филиала Atos выкупили его у французов и запустили новый бренд Auxo. Представители Auxo заявили, что российское юрлицо будет работать независимо от глобальной корпорации, но сохранит с ней партнерские отношения.

От национализации к стабилизации

Наиболее ценные активы Atos в 2023 г. стали предметом интереса чешского миллиардера Даниэля Кретинского (Daniel Kretinsky). Попытка выкупить их у компании встретила резко отрицательную реакцию со стороны французских политических деятелей. Некоторые из них даже призывали к национализации Atos ради сохранения компании во французских руках, отмечает NYT.

Министр финансов Ле Мэр от выдвижения подобных инициатив предпочел воздержаться, однако же заявил, что приоритетом властей является «поиск решений для стабилизации финансовой ситуации и предоставление всей необходимой информации заинтересованным сторонам, в частности, сотрудникам компании».

Как Франция использует технологии Atos

Atos принадлежит суперкомпьютер, который позволяет вооруженным силам Франции моделировать испытания ядерного оружия. Такие испытание – единственный легальный способ для французов продолжать работу над ядерной программой, поскольку в 1996 г. натуральные испытания данного типа боеприпасов было запрещено властями.

Eviden, входящее в структуру Atos подразделение, недавно заключило соглашение с крупнейшей электроэнергетической компанией Франции Électricité de France на поставку систем управления шестью атомными реакторами, которые власти страны планирует ввести в строй в ближайшие 10 лет.

Программное обеспечение Atos задействовано в проекте Dassault Rafale – французского многоцелевого истребителя четвертого поколения, а также в работе защищенных каналов связи вооруженных сил Франции.

Софт Atos и вычислительная инфраструктура, развернутая на базе ее технологий, обеспечивают функционирование систем налогового администрирования и здравоохранения. Кроме того, Atos выиграла тендер на хранение персональных данных участников Олимпиады, которая пройдет в 2024 г. в столице Франции – Париже. Компания также обеспечит кибербезопасность мероприятия.