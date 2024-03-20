VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams

В связи с заявлением Microsoft об отключении в ближайшее время своих облачных решений для пользователей в РФ, разработчики из VideoMost заявили о готовности помочь российским компаниям сохранить непрерывность корпоративных коммуникаций и поддержать отечественный бизнес в период миграции.



Условия замены

Начиная с сегодняшнего дня VideoMost предоставляет: (1) бесплатные лицензии на сервер VideoMost c видеоконференциями, мессенджером и инструментами для совместной работы и (2) бесплатные облачные лицензии на SaaS сервис VideoMost всем организациям, ищущим замену решениям Microsoft Teams.

Лицензии на сервер и облачный сервис VideoMost будут предоставляться в том же объеме, что и действующие у заказчика подписки на Microsoft Teams.

Бесплатная лицензия предоставляется сроком действия на три месяца.

Отдельно VideoMost предоставляет компаниям техподдержку для внедрения VideoMost в инфраструктуре организации.

VideoMost готов помочь российским компаниям сохранить непрерывность корпоративных коммуникаций

Чтобы воспользоваться предложением и получить бесплатные лицензии, заказчикам необходимо заполнить форму запроса на сайте VideoMost, написать на info@videomost.com или связаться с менеджерами VideoMost по телефону +7 (499) 995-23-85

VideoMost объединяет в себе возможности высококачественной видеоконференцсвязи, безопасного мессенджера для бизнеса и инструменты для совместной работы.

VideoMost из единого приложения решает любые задачи корпоративных коммуникаций – это программная платформа для планирования, проведения, записи встреч, организации переговоров, персональных и групповых чатов, с доступом к архиву переписки и отправленным файлам. VideoMost можно использовать из браузера, настольных или мобильных приложений для всех популярных ОС, включая отечественные Astra Linux, Альт, РЕД ОС.

Одновременно VideoMost обладает широкими возможностями для встраивания в корпоративную ИТ-инфраструктуру, благодаря интеграции с Active Directory, почтовыми клиентами (Microsoft Outlook, Почта2 МойОфис), аппаратными ВКС терминалами на базе SIP и H.323. Пользователи VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange.

Сервер VideoMost можно установить в собственной инфраструктуре или использовать продукт как облачный сервис бизнес-коммуникаций по модели SaaS и PaaS. VideoMost является полностью российской разработкой, входит в Реестр отечественного ПО Минцифры.