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«1С» помогла VK и хозяевам «Тинькова» купить цифровой банк «Точка»

«1С» вошла в состав консорциума, купившего 90% виртуального банка для предпринимателей «Точка» за 41,5 млрд руб. Другими участниками консорциума являются группа «Интеррос» Владимира Потанина и интернет-холдинг VK, заплативший за свою долю 11,6 млрд руб.

«1С» поучаствовал в покупке «Точка»

Интернет-холдинг VK и компания «» присоединились к консорциуму инвесторов, который в 2023 г. выкупил 100% акций виртуального банка для предпринимателей «Точка». Об этом говорится в сообщении банка. При этом ни у одного из акционеров банка не будет контрольного пакета, подчеркнули в кредитной организации.

«Мы давно сотрудничаем с банком «Точка», они в том числе успешно используют наши технологии, - заявил CNews Алексей Харитонов. - Считаем «Точка» уникальным примером заботы о клиентах, видим хорошие перспективы развития нашего сотрудничества, рассчитываем, что оно принесет пользу клиентами и партнерам «1С» и «Точка».

За сколько VK купил долю в «Точка»

Одновременно из отчетности VK за 2023 г. стало известны подробности сделки по вхождению интернет-холдинга в капитал «Точка». Сумма сделки составила 11,6 млрд руб., за нее холдинг 25% в АО «Точка». Соответственно, всю компанию оценили в 46,4 млрд руб.

Краткая история банка «Точка»

Банк «Точка» был создан в 2015 г. командой закрывшегося уральского «Банк 24». Базой для виртуального банка был банк «Открытие», который на тот момент входил в Группу «Открытие».

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«1C» уходит из совместного предприятия с «Галактикой»

В 2017 г. платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке у него двух виртуальных банков – «Рокетбанк» и «Точка». Но сделка совпала с введением временной администрации в банке «Открытие», которая решила пересмотреть сделку с Qiwi.

В результате «Рокетбанк» отошел к Qiwi (и впоследствии был закрыт). Сделка же по продаже «Точка» была отменена. Но в 2018 г. Qiwi и «Открытие» договорились о создании нового юридического лица – АО «Точка». В нем 50% плюс одну акцию получил банк «Открытие», Qiwi – 40%, а оставшиеся 10% отошли оффшору Catalytic People. На тот момент он представлял интересы основателей «Точки» - Бориса Дьякова и Эдуарда Пантелеева.

В 2021 г. Qiwi продала банку «Открытие» свою долю в «Точке» за 4,95 млрд руб. В 2022 г. банк «Траст» приобрел у «Открытия» 90% в «Точка». Catalytic People сначала попытался оспорить данную сделку, но затем отозвал иск. Сам Catalytic People отошел к семье Владислава Филева, основателя авиакомпании S7.

Консорциум по покупке банка «Точка»

Летом 2023 г. банк «Траст» выставил на торги 90% долю «Точки». Catalytic People как миноритарный акционер решил воспользоваться правом преимущественного выкупа. Но сам Catalytic People стал основой для консорциума инвесторов.

В 2023 г. сообщалось, что участником консорциума станет группа «Интеррос» Владимира Потанина. В 2022 г. она уже выкупила «Росбанк» у группы Societte Generale и TCS Group (банк «Тинькофф») у Олега Тинькова.

Также сообщалось об интересе VK к участию в консорциуме по покупке банка «Точка». Теперь эта информация получила официальное подтверждение. Сумма сделки по покупке 90% акций АО «Траста» составила 41,5 млрд руб.

Игорь Королев

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