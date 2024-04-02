«Базальт СПО» выпустила технологический комплекс для сборки программного обеспечения

Что внутри?

В состав «Альт Платформы» входят банк программных пакетов (репозиторий) и среда и инструменты для сборки и тиражирования цифровых продуктов.

«Альт Платформа» поставляется с технической поддержкой. Ведущие специалисты «Базальт СПО» проконсультируют заказчиков по вопросам развертывания продукта, сборки дистрибутивов, сопровождения репозиториев. В техподдержку также входят обновления по безопасности.

В технологическом комплексе уже есть профили сборки операционных систем, которые можно доработать под нужды компании, добавить собственное или стороннее ПО. Продукт включен в Единый реестр российского ПО под №21540.

© everythingposs / Фотобанк Фотодженика В технологическом комплексе уже есть профили сборки операционных систем, которые можно доработать под нужды компании

Завод по производству ПО

«"Альт Платформу" можно сравнить с современным заводом "под ключ". В ее состав входят целые линии по производству программных продуктов и хранилище проверенных компонентов. Такое предприятие не требует постоянного подключения к Интернету, безопасно и полностью контролируется заказчиком», — рассказал генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

«Базальт СПО» (до 2015 года «Альт Линукс») с 2001 года развивает собственную инфраструктуру разработки, на которой создано 10 поколений операционных систем. Для каждого нового поколения формируется хранилище проверенных компонентов. Приобретая «Альт Платформу», заказчики получают доступ к этому хранилищу и инструменты сборки от «Базальт СПО» для выпуска собственных ИТ-решений.

Продукты, созданные на основе «Альт Платформы», будут совместимы с операционными системами семейства «Альт» и с работающим на них прикладным ПО.

«Есть две основные группы заказчиков, которым будет полезна "Альт Платформа". Во-первых, разработчикам, создающим специализированные ОС для оборудования: банкоматов, промышленных контроллеров, систем пожаротушения и т. д. Во-вторых, крупным корпорациям, которым нужно установить на десятки и сотни тысяч рабочих мест адаптированную под их инфраструктуру операционную систему с определенным набором прикладного ПО, а в дальнейшем изменять и обновлять ее из единого центра», — рассказал лидер продукта Андрей Черепанов.

Инфраструктуру разработки «Базальт СПО» уже применяют партнеры компании в России и странах СНГ.

Задать вопрос и получить консультацию о новом продукте можно, написав на адрес: sales@basealt.ru. Скачать и протестировать «Альт Платформу» можно на официальном сайте.