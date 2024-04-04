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В ФСБ переданы материалы о поставке в госсектор ПК из Реестра, но с иностранными комплектующими

Материалы по делу «РС групп», которая предположительно поставляла в госучреждения системные блоки под брендом Life Tech с материнскими платами, отсутствующими в Реестре российской радиоэлектроники, изучают в ФСБ. В Реестре российской радиоэлектроники Минпромторга эти комплектующие производитель заявил как отечественные. Это позволило ему продать устройств на общую сумму свыше 100 млн руб.

Недобросовестного поставщика проверяют

В ФСБ поступили материалы о поставках системных блоков российского производителя «РС групп» в «Управление информационных технологий и связи» Санкт-Петербурга и воронежские больницы. Об этом замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал в большом интервью CNews, которое будет скоро опубликовано.

«По "РС групп" материалы в ФСБ передали», — сказал представитель ведомства.

Как ранее писал CNews, разработчик использовал в поставленных устройствах иностранные материнские платы, хотя при подаче документов на экспертизу в Торгово-промышленную палату заявил их как российские, благодаря чему и попал в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Это впоследствии помогло компании получить преференцию на госзакупках в 2023 г.

Что известно о поставках Life Tech

Напомним, в декабре 2023 г. в распоряжении CNews оказались фотографии разобранных устройств Life Tech, которые в госучреждения поставляла ООО «РС групп».

В акте экспертизы Торговой промышленной палаты фигурирует системный блок Life Tech RS-Line — именно благодаря ему производителю удалось заработать 180 баллов в реестре Минпромторга, опередив всех остальных. Еще 50 баллов продукция получила за отечественную материнскую плату «Элпитеха» (компания принадлежит «Салютдевайсам»). Столько же блок получил за российский накопитель SSD компании GS Group.

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Внутри блока были найдены собственные платы B450M-VHD-PLUS и SSD Life Tech

Ни одного из этих устройств в ходе разбора системного блока обнаружено не было — вместо них были найдены собственные платы B450M-VHD-PLUS и SSD Life Tech. В каталоге ГИСП обе эти позиции фигурируют, однако заключений Минпромторга не получали, и в российском реестре их нет. Наличие же продукта в ГИСП подтверждением «российскости» не является. Если бы в акте экспертизы были указаны именно эти комплектующие, системный блок набрал бы лишь 80 баллов.

Кроме того, «Элпитех» и GS Group сообщили CNews, что не сотрудничают с Life Tech, хотя те заявляли их продукцию в числе комплектующих.

По данным «Контур.фокус», с января по ноябрь 2023 г., «РС групп» поставила 353 системных блока Life Tech RS-Line на сумму 9,7 млн руб. Продукцию компании в рамках госзакупок реализуют и другие организаций, среди которы, к примеру, ООО «Медея», «Приватгрупп», «Техлайн» и другие. После подсчета поставок всех компаний выходит, что всего производителю удалось реализовать более 3 тыс. системных блоков Life Tech RS-Line на общую сумму 116,8 млн руб.

Зачем был нужен бесполезный российский чип

В интервью CNews Василий Шпак также добавил, что была завершена проверка поставок «Лайткома», выпускавшего российский монитор с неработающим отечественным чипом. Устройство работало даже после его извлечения.

«По "Лайткому" завершилась. Смысл в том, что даже без российского чипа, который оказался нефункциональным, по действующей нормативке баллов за текущий уровень локализации было достаточно, чтобы войти в реестр. Мы их из реестра исключили, они подались заново с меньшим количеством баллов и вновь вошли в реестр», — рассказал Василий Шпак.

Что касается истории с «Лайткомом», фальсификацию вскрыл известный блогер. Он обнаружил в российском мониторе V-MAX ПЦВТ.852859.300 диагональю 27 дюймов неработающий отечественный чип, который производитель добавил лишь для того, чтобы попасть в реестр.

В экспертизе Торгово-промышленной палаты было указано, что контроллер K1986BE92QI был разработан российской компанией «Миландр», которая производит микросхемы на фабрике в Зеленограде. Благодаря ему продукция набрала 140 баллов локализации.

Максим Горшенин вскрыл устройство, извлек отечественный чип и с удивлением обнаружил, что то продолжило работать. Оказалось, что ключевым компонентом все же была микросхема тайваньского происхождения, хитро спрятанная под радиатором.

В «Лайткоме» на видео блогера отреагировали резко, заявив, что это акция черного пиара. Производитель заметил, что российская интегральная схема в мониторе для попадания в реестр не требуется. И количество баллов не дало им преференций в госзакупках, так как порог составлял 90 баллов, которые они набирали и без российского чипа. Блогера «Лайтком» впоследствии решил засудить и взыскать с него 5,3 млн руб.

Власти введут механизм пост-проверки

Ранее CNews писал о том, что в 2024 г. в России введут механизм пост-проверки поставок оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Реализовывать процедуру будут выборочно — в том случае, если поступят жалобы от приобретателей отечественных решений или в случае злоупотреблений в ходе госзакупок. Таким образом ведомство пытается бороться с фальсификацией «российскости».

Анжела Патракова

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