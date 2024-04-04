Комплексные решения для ЦОД представят на инновационном саммите «Систэм Электрик»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представит комплексные решения для инженерной инфраструктуры ЦОД, а также системы бесперебойного электропитания и охлаждения на Инновационном Саммите 2024, который состоится 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве. Мероприятие пройдет одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.



Что будет на саммите?

В рамках деловой программы саммита 17 апреля состоится презентация совместного исследования «Систэм Электрик» и iKS-Consulting «Инженерная инфраструктура ЦОД. Комплексный подход», где первый заместитель генерального директора по рынкам «ИТ-решения» и «Сервис» «Систэм Электрик» Роман Шмаков обсудит ключевые выводы исследования с директором по контенту ИКС-Медиа Александром Барсковым.

Кроме того, на саммите будут впервые представлены более 30 новейших продуктов и решений «Систэм Электрик», разработанных в соответствии с актуальными запросами заказчиков. Так, в числе новинок — однофазные и трехфазные источники бесперебойного питания (ИБП). Помимо этого, гости ознакомятся с актуальным портфелем бизнес-направления «ИТ-решения», в который входят системы кондиционирования воздуха и охлаждения ЦОД, монтажные шкафы и аксессуары для установки серверного и телекоммуникационного оборудования, системы мониторинга и управления инженерной инфраструктурой ЦОД.

На сессиях саммита выступят ведущие эксперты

Новинки и экскурсии

Ключевая тема саммита: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее». Мероприятие посвящено переходу от глобализованного мира к децентрализованному, в котором ключевую роль играют национальные компетенции в области НИОКР, локализация производства для создания лучшего в своем классе оборудования в сотрудничестве с лидерами в своих областях, в том числе с компаниями в дружественных странах. На сессиях саммита выступят ведущие эксперты, лидеры отрасли и руководители «Систэм Электрик». К участию в деловой программе приглашены представители крупнейших инновационных партнеров и отраслевых ведомств.

Новинки, представленные на стратегических сессиях, а также другое высокотехнологичное оборудование и передовые решения «Систэм Электрик» можно будет увидеть в инновационном хабе. Здесь будут представлены продукты и решения для ключевых отраслей экономики. Гости выставки смогут ознакомиться с продукцией собственных заводов «Систэм Электрик» – «Потенциал», СЭЗЭМ и НТЦ «Механотроника» – где компания реализует комплексную инвестиционную программу по развитию НИОКР и расширению производства. Эти современные российские промышленные площадки входят в число системообразующих предприятий в регионах деятельности.

Каждый день на площадке будут проходить экскурсии по выставочному пространству, разделенному на зоны. Всего будет шесть направлений: «Энергетика», «Город Systeme», «Автоматизация», «Инженерная инфраструктура центров обработки данных (ЦОД)», «Сервисное предложение» и «Программное обеспечение».

Саммит-2024 пройдет только в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3. Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.

Подробности на сайте мероприятия.