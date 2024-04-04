Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля

Организационный комитет Data Fusion Awards объявит победителей в четырех номинациях 18 апреля. Награждение общероссийской кросс-отраслевой премией в области технологий работы с данными состоится в рамках конференции Data Fusion 2024.



Результаты премии Data Fusion Awards

CNews совместно со спонсором проекта ВТБ подведут итоги общероссийской премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024 в рамках второго дня конференции Data Fusion. Она стартует 17 апреля.

Всего на премию в 2024 году компании, образовательные учреждения и госведомства подали более 100 заявок. В шорт-лист по итогам конкурсного отбора попали 34 проектов в области разработки и внедрения технологий машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта.

В оценке проектов приняли участие 16 членов жюри

Экспертная комиссия и члены жюри премии назовут 7 победителей в четырех номинациях «Data Fusion в бизнесе» (подноминации: «Прорыв года», «Монетизация данных» и «Промышленность»), «Data Fusion в госсекторе», «Технологии Data Fusion» (подноминации: «Трендсеттер», «Аналитика как сервис») и «Data Fusion в образовании». Также ожидается вручение в специальной номинации Гран-при ВТБ.

Участие в мероприятии бесплатно, предварительная регистрация на него доступна на странице премии.

В состав жюри премии вошли признанные эксперты в области работы с данными, а также представители государства и крупного бизнеса. Среди них заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, заместитель Минцифры РФ Григорий Борисенко, научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Также в оценке проектов принимали участие руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Сергей Наквасин, директор центра технологий ИИ «Сколтеха» Иван Оселедец, заместитель исполнительного директора компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко.

Приняли участие в оценке проектов и директор «Северсталь Диджитал» Светлана Потапова, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными Х5 Тигран Саркисов, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, гендиректор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Лауреатам премии DFA 2024 вручат дипломы и памятные стелы.

Конференция Data Fusion 2024

17–18 апреля в Москве пройдет ежегодная конференция Data Fusion. Мероприятие состоится в технологическом кластере «Ломоносов» МГУ.

Первый день будет посвящен исследованиям и практике. Ученые и эксперты ведущих компаний в области ИИ и работы с данными поделятся опытом работы как в различных областях машинного обучения, так и в направлениях, которые находятся на стыке ИИ и науки: физики, нейробиологии, медицины. Среди тем докладов: развитие больших генеративных моделей, символьный и доверенный ИИ, NLP, рекомендательные системы, компьютерное зрение, MLOps и технологии оптимизации.

Во второй день представители государства и бизнеса обсудят вопросы многополярности технологического мира в будущем и роль России в нем, а также перспективы кооперации в условиях развития технологий.

В рамках конференции также состоится форум First Russian Data Forum, организаторами которого выступили АНО «Цифровая экономика» и «Ассоциация больших данных». На форуме обсудят актуальные темы экономики данных, взаимодействия государства, общества и бизнеса в области обмена данными, вопросы регулирования этой сферы.

Полная программа конференции доступна на сайте.