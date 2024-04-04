Власти будут проверять российскую радиоэлектронику даже после включения в реестр Минпромторга

В 2024 г. будет введен механизм пост-проверки поставок оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Реализовывать процедуру будут выборочно — при поступлении жалоб от приобретателей отечественных решений или в случае злоупотреблений в ходе госзакупок.



Поставки российского оборудования проверят постфактум

В России планируют ввести механизм пост-проверки радиоэлектронного оборудования отечественных производителей, которое было поставлено как «реестровое» и действительно находится в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Об этом замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал в большом интервью CNews, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Представитель ведомства уточнил, что сейчас идет активное обсуждение этой процедуры вместе с Торгово-промышленной палатой, которая отвечает за экспертизу оборудования перед включением его в реестр. Механизм пост-проверки будет доработан в 2024 г.

«В этом году мы его точно реализуем. Сейчас вместе с ТПП обсуждается внесение изменений в регламенты, и думаю, что в ближайшее время мы это публично анонсируем», — сказал Василий Шпак.

Василий Шпак: Недобросовестных будем преследовать по всей строгости закона

Проверять поставленное оборудование пост-фактум будут выборочно, в случае, поступления жалоб, уточнил спикер. Еще один повод для проведения дополнительной проверки — подозрение в злоупотреблении, которое помогло организации получить преференцию на государственных закупках. Вопрос с недобросовестными поставщиками уже будет рассматриваться в контексте 159 статьи УК РФ «Мошенничество» как уголовное преступление.

«С другой стороны, когда люди готовы рисковать свободой ради того, чтобы их товар признали российским, это своего рода оценка качества нашей работы», — заметил Василий Шпак.

Какие еще нововведения ждет реестр

Единый реестр российской радиоэлектронной продукции представляет собой официальный список товаров, произведенных в России, и все производители, которые хотят включить свою продукцию в этот перечень, должны предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, такие как сертификат происхождения СТ-1 или акт экспертизы.

В марте 2024 г. стало известно, что Минпромторг подготовил поправки в постановление Правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Теперь, чтобы оказаться в перечне, нужно продемонстрировать объем закупок российских комплектующих ГИСП (Государственная информационная система промышленности). Эксперты ведомства будут сопоставлять его с объемом произведенной продукции компанией. Эта мера также должна помочь в борьбе с фальсификациями.

Напомним, в постановлении Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России» подробно описывается балльная система определения «российскости» оборудования, которую используют при участии в госзакупках.

Так, в апреле 2024 г. объем реестра российской радиоэлектроники Минпромторга сократили в два раза из-за того, что была введена балльная система оценки «отечественности» продукции, и многие производители ее не прошли. Впоследствии на рынке она вызывала немало нареканий: компании жаловались на то, что соответствовать новым требованиям теперь крайне сложно.

Случаи сфабрикованной «российскости»

В марте 2024 г. один из случаев злоупотребления реестром обнаружили журналисты CNews.

Менее чем за год компания «РС групп» под брендом брендом Life Tech поставила в госсектор тысячи системных блоков на общую сумму более 100 млн руб. После разбора устройств оказалось, что внутри стоят иностранные материнские платы — хотя при подаче документов в Торгово-промышленную палаты они были заявлены как российские.

Эксперты на рынке отмечают, что в действительности поставщики могут менять комплектующие уже после того, как продукция попала в реестр. Именно эту проблему и призван решить новых механизм пост-проверки.