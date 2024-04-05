Конкуренты «Триколор ТВ» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою

«НТВ-Плюс», «Телекарта» и МТС отказались от использования системы доступа Drecrypt, разработанной GS Group для их конкурента – «Триколор ТВ». В итоге созданием отечественной системы условного доступа пришлось заняться госпредприятию «Космическая связь».

Для чего нужна отечественная система условного доступа

В рамках работ по импортозамещению в сфере спутниковой связи компания GS Lab (входит в GS Group) предложила рынку использовать свою систему условного доступа (CAS).

Об этом гендиректор госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС) Алексей Волин рассказал в ходе демодня ИЦК (индустриального центра компетенций) «Спутниковая связь».

Однако большинство операторов спутникового ТВ отказались от этого. Дело в том, что GS Group является основным поставщиком абонентского оборудования для «Национальной спутниковой компании» (торговая марка «Триколор ТВ»). Кроме того, у «Триколор ТВ» и GS Group общий совладелец Андрей Ткаченко. В таком случае речь бы шла об использовании решения от прямого конкурента.

«Бизнес никто не отменял», - отметил Волин. В связи с этим возникло пожелание создать отечественную систему условного доступа от поставщика, не связанного с операторами спутникового ТВ, и желательно, принадлежащей государству. Помимо «Триколор ТВ» в России услуги спутникового телевещания оказывают «НТВ-Плюс», ГК «Орион» (торговая марка «Телекарта») и «Мобильные телесистемы» (МТС). В итоге ГПКС решила стать разработчиком такой системы, подрядчиком выступает компания «Тафи-ТВ».

Решение проходит тестирование на сетях ГПКС, «Газпром – Космические системы» и РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть»). Система условного доступа, в первую очередь, применяется для контроля доступа абонентов к платному (закодированному контенту).

Но есть и другие сферы применения, объясняет ведущий разработчик «Тафи-ТВ» Александр Довгалюк, например, защита от попыток подмены телесигнала злоумышленниками. Если система видит, что сигнал пришел из ненадлежащего источника, то сигнал просто не отображается. Таким образом, система условного доступа может использовать и для защиты сигнала открытых телеканалов.

Указанная система должна обеспечить: использование российских технологий защиты авторских прав; защиту от несанкционированного доступа к информации; использование российской технологии управления цифровыми правами; защиту от санкционного влияния, включая возможность блокировки абонентских устройств и рассылки информации провокационного характера; перенаправление финансовых потоков оплаты за зарубежные технологии в пользу российских разработчиков.

По планам, программный комплекс для кодирования, декодирования, транскодирования и стриминга спутникового телевизионного потока должен быть установлен центрах космической связи (ЦКС) «Шаболовка» и «Владимир». Система должна обеспечивать вещание 11 федеральных телеканалов и поддерживать установку на CAM-модули.

Позиции участников рынка

Директор департамента продажи и маркетинга GS Labs Алексей Гойло отметил, что разработанная компанией система условного доступа Dreсrypt входит в Реестр отечественного ПО, при этом она прошла международный аудит и находится на одном уровне с конкурентами из Европы и США, стремительно покинувшими Россию.

GS Labs также по-прежнему готова предложить свое решение для ИЦК «Спутниковая связь», так как разработка новой системы с соответствующими параметрами может занять много времени.

В «Триколор ТВ» добавили, что работают Drecrypt с 2005 г. и считает ее надежной и стабильной отечественной разработкой. При этом создание аналогичного решения высокого уровня потребует значительно больших временных затрат, чем год или два.

Со своей стороны, в ГК «Орион» сообщили, что компания использует три системы CAS, две из которых из России не уходили, и потребностей в дополнительных решениях у компании нет. «НТВ-Плюс» не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Импортозамещение в спутниковой связи движется семимильными шагами

В целом уровень импортозамещения в сфере спутниковой связи к настоящему моменту составляет 60%. В том числе по ГПК уровень импортозамещения составил 40%, в сфере производства – 75%. В 20224 г. данные показатели планируется повысить до 60% и 90% соответственно.

Нынешняя ситуация разительно отличается от ситуации в 2022 г., вспоминает Волин. Тогда спутники связи и вещали работали на зарубежной полезной нагрузке и использовали зарубежные платформы. Наземные станции космической связи и центры управления полетами работали на иностранном оборудовании. В спутниковом телевещании использовались иностранные системы кодировки, также системы геопозиционирования для сельского хозяйства были зарубежными.

В 2022 г. иностранные поставщики прекратили работу с Россией, в том числе перестало обслуживаться ПО. Также в системе GPS для России был отключен сервис высокоточного геопозиционирования. Кроме того, начались атаки на спутниковую инфраструктуру: создавались помехи для телевещания, также у спутниковых операторов подменялся сигнал федеральных каналов.

В рамках работы ИЦК «Спутниковая связь» были поставлены следующие задачи создать следующие решения: полностью отечественные космические аппараты; отечественные решения для наземных станций связи и ЦУПов; отечественное приемное оборудование; отечественную систему кодировки; систему борьбы с помехами; отечественную систему высокоточного позиционирования.

Соответственно, в дорожную карту «Новое индустриальное ПО» (НИПО), подготовленной госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» в рамках соглашения с Правительством, было включено четыре проекта ГПКС: модернизация аппаратно-программных комплексов (АПК) ЦУП ГПКС в «Сколково» и резервного ЦУП в Железногорске (Красноярский край); разработка АПК обнаружения и анализа помех в сетях спутникового телевидения; разработка полезной нагрузки L-диапазона с блоком цифровой обработки для космических аппаратов серии «Экспресс» с использованием квалифицированного оборудования российского производства; разработка программно-аппаратного комлекса системы защиты от несанкционированного доступа и управления цифровыми правами (система условного доступа).

Кроме того, в дорожной карте НИПО содержится мероприятие «Триколор ТВ» по разработке и внедрение STB-приставки отечественного производства. Она должна поддерживать функции умного дома, иметь интегрированную CAS Drecrypt/DRM DRE Plus и отечественное ПО Middware Stingway TV с поддержкой Smart TV в форматах SD, HD и Ultra HD.

Полностью отечественные спутники связи

В 2022 г. был заключен контракт между ГПК и ИСС. им. М.В. Решетнева на разработку полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4», включая платформу и полезную нагрузку. В его работе зоне обслуживания будет Европа, Америка и Африка. В кооперации по производству данного спутника участвует около 30 российских подрядчиков.

Основной проблемой для импортозамещения стала нехватка отечественной компонентной базы и нарушение старых цепочек производственной кооперации, в которой участвовали зарубежные компании. В производимых российских спутниках связи полезную нагрузку пришлось заменить на 65%, в спутниковых приборах – на 91%. Тем не менее, к настоящему моменту все решения по импортозамещения в спутниках связи реализованы.

Отдельный вопрос был с производством в России усилителей мощности. В 2023 г. их было произведено 70 штук, что недостаточно для обновления российской спутниковой группировки. Но к 2027-28 гг. объемы производства планируется увеличить до 200 штук в год. Кроме того, впервые в новейшей российской истории начнется конкуренция между производителями спутников: в подмосковном Щелково будет запущен завод «Газпром СПКА», который составит конкуренцию ИСС. им. М.В. Решетнева. К 2030 г. будет осуществлена замена семи спутников связи с 261 транспондерами на борту.