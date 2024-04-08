Прибыльное подразделение Amazon увольняет сотни сотрудников, потому «что индустрия быстро меняется»

Волна сокращений в Amazon докатилась до облачного подразделения Amazon Web Services (AWS). Увольнения затронут сотрудников AWS в США, Канаде и Коста-Рике. Соответствующие уведомления им разослали вчера. Компанию не уберегла от увольнения даже тот факт, что это самое прибыльное подразделение Amazon.

Сокращение персонала

Amazon сократит сотни рабочих мест в облачном подразделении AWS в ходе последней серии увольнений, целью которой является снижение расходов. Компания подтвердила опубликованные ранее в американских СМИ данные, что сокращения затронут сотрудников отдела продаж и маркетинга, а также команды, которая занимается разработкой технологий для магазинов.

По информации издания CNBC, прибыльное подразделение AWS с лета 2023 г. показывает замедление роста выручки, поскольку Amazon сократила расходы на облачные технологии на фоне роста процентных ставок. Хотя в феврале 2024 г. руководители компании выразили некоторый оптимизм, заявив, что рынок начинает демонстрировать признаки восстановления.

«Мы не воспринимаем эти решения легкомысленно, и я знаю, что перемены могут быть трудными! Изменения, которые мы вносим, готовят организацию к будущему, соответствуют нашей стратегии и приоритетам, а также сокращают дублирование и неэффективность. Я осознаю, какой эффект это оказывает на каждого затронутого человека», — написал старший вице-президент AWS Мэтт Гарман (Matt Garman).

Для команды AWS, которая разрабатывает технологии для физических розничных магазинов Amazon, сокращения последовали за сообщениями во вторник о том, что Amazon отказывается от своей технологии Just Walk Out в своих крупных продуктовых магазинах Amazon Fresh. Увольнения затронут часть групп AWS по идентификации и кассе в подразделении Physical Stores Technology.

Unsplash - ThisisEngineering RAEng Облачное подразделение Amazon начало увольнять сотрудников, потому «что индустрия быстро меняется»

Представитель AWS сообщил CNBC, что компания Amazon решила сократить подразделение магазинных технологий в результате более широкого стратегического изменения в использовании некоторых приложений как в собственных магазинах Amazon, так и в сторонних магазинах. Ранее издание СNews уже сообщало, что на смену компания планирует внедрить умные тележки Dash Carts, представленные в 2020 г. Они тоже позволят избежать очередей, а встроенные сенсоры будут определять, какой добавляют товар покупатели и даже взвешивать его, если это необходимо. В компании заявляют, что благодаря использованным системам идентификации и расчетов в крупноформатных магазинах Amazon Fresh компания многому научилась и получила хорошую обратную связь.

На апрель 2024 г. компания Amazon продолжает сокращать штат после массовых увольнений на протяжении 2023 г. С конца 2022 г. и в течение 2023 г. Amazon инициировала крупнейшие в своей истории увольнения, закрыв более 27 тыс. рабочих мест практически во всех подразделениях компании. В 2024 г. Amazon уменьшила количество сотрудников в подразделениях Twitch, Audible, Buy with Prime и MGM Studios.

Ожидается, что сокращения рабочих мест произойдут в регионах по всему миру, хотя сильная концентрация ролей AWS будет в США, Канаде и Коста-Рике. Сотрудники в США будут получать заработную плату и льготы в течение как минимум 60 дней, поддержку в поиске работы за пределами штата и доступ к временным медицинским льготам, сообщила компания. Бывшие сотрудники корпорации также будут иметь право на выходное пособие.

Прибыльность подразделения

Многие крупные технологические компании периодически сокращают рабочие места уже более года, начиная с конца 2022 - начала 2023 г., стремясь сосредоточить свой бизнес и сократить операционные расходы. AWS вошла в число подразделений Amazon, на которые повлияло общее сокращение компанией 27 тыс. рабочих мест в результате двух крупных волн увольнений в 2023 г.

После падения прибыльности с середины 2022 по середину 2023 г. AWS восстановилась, увеличив операционную прибыль на 29% и 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. в третьем и четвертом кварталах 2023 г. соответственно. AWS сообщила о прибыли в размере $7,2 млрд при выручке в $24,2 млрд в четвертом квартале, что внесло значительный вклад в общий рост бизнеса Amazon.

По данным Synergy Research, рыночная доля Amazon среди поставщиков облачной инфраструктуры упала до 31% в четвертом квартале 2023 г., несмотря на двузначные темпы роста выручки. Сервисы Microsoft Azure и Google Cloud росли быстрее и увеличили свою общую долю рынка до 24% и 11% соответственно. По данным исследовательской компании, спрос на услуги искусственного интеллекта (ИИ) в целом увеличивает расходы крупных компаний на облачные технологии. AWS также является высокодоходным бизнесом для Amazon, исторически составляя от 15 до 18% от общего объема продаж, но принося почти 50% операционной прибыли компании.

Преимущества облачных вычислений

Уникальные свойства облачных инфраструктур обеспечивают ряд новых технических и бизнес-преимуществ.

Командам, использующим облачные ресурсы, не нужно приобретать собственное оборудование. Помимо затрат на оборудование, поставщики облачных услуг делают все возможное, чтобы максимизировать и оптимизировать использование оборудования. Это превращает аппаратные и вычислительные ресурсы в товар, а поставщики облачных услуг конкурируют за возможность предложить самую низкую прибыль.

Поскольку облачные вычисления по умолчанию эластичны, организации могут масштабировать ресурсы по требованию. Облачные вычисления позволяют командам использовать функции автоматического масштабирования. Облачные приложения могут автоматически сокращать и увеличивать ресурсы своей инфраструктуры в ответ на всплески трафика.

Облачные вычисления предлагают новейшие и лучшие вычислительные ресурсы. Пользователи могут получить доступ к новейшим машинам с мощными многоядерными процессорами, предназначенными для тяжелых задач параллельной обработки. Кроме того, крупные поставщики облачных услуг предлагают новейшие аппаратные средства графического процессора, матричных задач и задач обработки ИИ.

Команды, использующие облачные инфраструктуры, могут быстрее выполнять задачи и приносить пользу своим клиентам. Команды гибкого программного обеспечения (ПО) могут использовать облачную инфраструктуру для быстрого развертывания новых виртуальных машин для экспериментов и проверки уникальных идей, а также для автоматизации этапов тестирования и развертывания конвейера.

Хостинг в частном облаке предлагает изолированную инфраструктуру с брандмауэром, которая повышает безопасность. Кроме того, поставщики облачных услуг предлагают множество механизмов и технологий безопасности, помогающих создавать безопасные приложения. Контроль доступа пользователей является важной проблемой безопасности, и большинство поставщиков облачных услуг предлагают инструменты для детального ограничения доступа пользователей.

Непрерывная интеграция и непрерывная доставка (CI/CD) - ключевая практика для специалистов DevOps на 2024 г., которая помогает повысить скорость работы команды и сократить время выхода на рынок. Облачные CI/CD, такие как Bitbucket Pipelines, позволяют командам автоматически создавать, тестировать и развертывать код, не беспокоясь об управлении или обслуживании CI-инфраструктуры. Bitbucket Pipelines использует контейнеры Docker для обеспечения изоляции и воспроизводимости конвейера выпуска. Команды могут запускать команды так же, как на локальном компьютере, но со всеми преимуществами новой и воспроизводимой настройки для каждой сборки.

Облачные развертывания позволяют командам соединять свои инструменты с начала до конца, что упрощает мониторинг всех частей конвейера. Комплексный мониторинг - еще одна ключевая возможность для организаций, практикующих DevOps, поскольку он позволяет им быстрее решать проблемы и инциденты.