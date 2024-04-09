Потому что санкции уже в печенках. Microsoft лишилась крупного клиента в России – он потратил сотни миллионов на российский Linux вместо Windows

Операционные системы Microsoft больше не интересуют «Газпром». Огромная российская корпорация закупила сотни тысяч лицензий отечественной «Ред ОС», чтобы избавиться от программной зависимости от Запада. Затраты на импортозамещение измеряются сотнями миллионов рублей, которые вполне могла получить Microsoft, если бы не травила санкциями российский бизнес.

Импортозамещение на сотни миллионов

Российский «Газпром» провел гигантскую закупку лицензий на отечественные операционные системы. Выбор корпорации пал на «Ред ОС», как сообщил CNews заместитель генерального директора компании «Ред Софт» (разработчик «Ред ОС») Рустам Рустамов.

Сотрудничество началось в 2022 г. и подразумевает закупку 134 тыс. лицензий «Ред ОС», для серверов и рабочих станций, отметил Рустамов, однако итоговую стоимость он раскрывать не стал. Впрочем, с учетом расценок на российскую ОС, становится понятно, что «Газпром» потратил на отказ от Windows несколько сотен миллионов рублей.

Редакция CNews обнаружила на сайте российского интегратора ГК Softline стоимость одной бессрочной лицензии (без ограничения срока действия) для стандартной редакции «Ред ОС» в конфигурации для рабочих станций. Она на момент выхода материала составляла 5 тыс. руб. Стоимость лицензии на серверную версию, как сообщил изданию партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов, выше стоимости пользовательской редакции, но эти расценки в открытом доступе не публикуются. По подсчетам «Ведомостей», с учетом этих вводных сумма контракта запросто может превысить 600 млн руб.

Ред Софт Интерфейс «Ред ОС» похож на оболочку Windows , что упростит и ускорит адаптацию сотрудников «Газпрома»

В 2022 г., когда в «Газпроме» начался масштабный отказ от Windows, общее количество внедрённых лицензий операционной системы «Ред ОС» для серверов и рабочих станций в корпорации составило около 80 тыс., сообщил CNews Рустам Рустамов. По его словам, также были осуществлены поставки системы управления виртуализацией «Ред Виртуализация», что «также внесло весомый вклад в достижение дочерними зависимыми организациями плановых показателей импортозамещения».

В 2023 г. «Ред Софт» поставила дополнительные 54 тыс. лицензий своей ОС в более чем 500 организаций структуры ПАО «Газпром». Процесс миграции продолжается, добавил Рустам Рустамов.

«Ред ОС» – одна из трех наиболее популярных российских ОС. По итогам 2023 г. она занимала 10% рынка, приводят «Ведомости» статистику Strategy Partners. Второе место – у компании «Базальт СПО» и ее ОС семейства «Альт», которые получили 11-процентную долю. Лидером рынка с долей 76% является ПАО «Группа Астра» с ее Astra Linux. В сумме эти три системы занимают 97% рынка российских ОС.

Microsoft ушла из России в марте 2022 г. За минувшие два года она ввела свои собственные санкции против обычных россиян, а также против российского бизнеса. Например, она выгнала российские компании из своих облаков, дав им всего несколько дней на поиск альтернативы и перенос всей инфраструктуры.

Все бывает в первый раз

134 тыс. лицензий – это очень масштабная закупка российского ПО, даже для крупного бизнеса. В случае с «Газпромом» это и вовсе первый столь большой проект по импортозамещению в компании, утверждает приближенный к корпорации источник «Ведомостей».

Закупка лицензий «Ред ОС» – это часть еще более крупного проекта. По словам Рустама Рустамова, «Газпром» в настоящее время занимается внедрением системы централизованного управления инфраструктурой предприятия «Ред АДМ промышленная редакция 1.1», а это целый комплекс программных решений.

В этот комплекс входят «Ред ОС», подсистема централизованной установки этой системы для быстрого ее развертывания на компьютерах и серверах организации, а также файловое хранилище с общим доступом для сотрудников. Как сообщил CNews Рустам Рустамов, внедрение этого комплекса в «Газпроме» дало возможность «создать гетерогенную инфраструктуру, которая обеспечивает работу в едином домене программных продуктов Microsoft и “Ред софт”».

Пример для всей России

По словам Рустамова, до конца лета 2024 г. «Газпром» собирается избавить от Windows еще как минимум 3000 рабочих станций в Лахта центре», где находится его штаб-квартира, и установить на них российскую ОС.

С учетом этого, а также того факта, что «Газпром» входит в тройку крупнейших работодателей в России, у новой закупки «Газпрома» есть все шансы стать одной из крупнейших среди других поставок лицензий на отечественные ОС, проведенные к настоящему времени. Среди рекордсменов – «Росатом», который, как сообщал CNews, в мае 2022 г. объявил о закупке лицензий российской ОС Astra Linux для 130 тыс. рабочих мест.

Осенью 2023 г. «Россети» сообщили о приобретении более 100 тыс. лицензий ОС «Альт» компании «Базальт СПО». В феврале 2024 г. импортозаместиться по-крупному решил ВТБ – CNews писал, что банк намерен перевести около 86 тыс. своих сотрудников с Windows на Astra Linux.

«С учетом объемов и расширенного списка поставляемых решений, полагаю, что стоимость (контракта «Газпрома» – прим. CNews) сравнима с проектом в ВТБ, так как в таких крупных закупках зачастую действуют особые условия, – сказал CNews Андрей Толокнов, директор по развитию компании «Базис». – Важно отметить, что в «Газпром» поставляются не только операционная система «Ред ОС», но и другие продукты «Ред Софт». Самые популярные российские операционные системы построены на базе Linux и обладают сравнимой функциональностью».

Как сообщал CNews, релиз «Ред АДМ: Промышленная редакция 1.1» состоялся в конце января 2024 г.

«В 2019 г. проверки, проводившиеся АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», подтвердили импортонезависимость операционной системы «Ред ОС», - заявил CNews Рустам Рустамов. - «Ред ОС» - это составной программный продукт, формируемый из проектов с открытым исходным кодом и собственных разработок, исключительными правами на который обладает компания «Ред Софт». Технологии, схема и периодичность выпуска релизов операционной системы «Ред ОС» определяет исключительно «Ред Софт» исходя из потребностей рынка и собственного видения развития продукта. «Ред ОС» не привязана к репозиториям операционных систем Red Hat и каких-либо других дистрибутивов. «Ред Софт» развивает свою экосистему вокруг продуктов компании, включая «Ред ОС» и «Ред АДМ», и она никаким образом не зависит от экосистемы Red Hat».