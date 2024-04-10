Америка запрещает ПО «Касперского» для всех. Готовятся драконовские меры

Власти США намерены запретить своим гражданам пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Новые ограничения могут вступить в силу в ближайшие недели. Сейчас такой запрет распространяется только на госсектор.

Власти лезут в частные компьютеры

Администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) намерена запретить американским гражданам и частному бизнесу устанавливать на свои ПК разработки «Лаборатории Касперского», пишет CNN со ссылкой на свои источники в госаппарате США. Это будет прецедент – еще ни одна страна, присоединившаяся к антироссийским санкциям, не делала ничего подобного в отношении ПО российского происхождения.

По данным CNN, вопрос уже на финальной стадии проработки, и публикация документа ожидается в ближайшие несколько недель – буквально до конца апреля 2024 г. Под нововведение уже подогнана законодательная база – американский Минторг получил соответствующие полномочия на основании указов Байдена и его предшественника – Дональда Трампа (Donald Trump).

Угроза нацбезопасности

По словам источников CNN среди американских чиновников, официальная причина грядущего запрета на использование ПО «Лаборатории Касперского» на компьютерах частных компаний, а также простых пользователей – это «угроза национальной безопасности», которую российский антивирусный софт якобы таит в себе.

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Одной из целей приказа будет снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США, сообщили CNN собеседники, осведомленные о происходящем.

Пока неизвестно, какие именно разработки «Касперского» попадут под запрет, и тут есть два основных варианта. Власти США либо создадут «черный список» продуктов компании, в которую попадет часть ее наработок, либо запретят весь ее софт без исключения. По словам источников CNN, основной упор будет сделан именно на антивирусное ПО.

Никаких комментариев

Как пишет CNN, в госаппарате США не стали комментировать потенциальный запрет ПО «Лаборатории Касперского» в частном секторе. Проливать свет на ситуацию не стали, в том числе, и в американском Минторге.

«Лаборатория Касперского» тоже не обсуждает предполагаемый выпад американских властей. Редакция CNews обратилась к ее представителям с вопросами о том, насколько реальна угроза запрета, и какие действия компания предпринимает, чтобы избежать его. Также редакция спросила, что «Лаборатория» будет делать в случае, если запрет вступит в силу, и как это повлияет на ее бизнес. Представители компании отказались от комментариев.

Семь лет притеснений

Актуальная доля «Лаборатории Касперского» на американском рынке ПО для кибербезопасности на момент выхода материала не раскрывалась. В 2016 г. она составляла 4,3%, пишет «Коммерсант», а уже в 2017 г. бизнес компании в США ждали серьезные перемены, следствием которого стало сокращение ее доли до 3,8%. По статистике самой «Лаборатории», в начале апреля 2024 г. ее разработками пользовались 400 млн человек и 240 тыс. компаний по всему миру. Доля США в этом не установлена.

Проблемы у «Касперского» в США начались еще в эпоху правления Дональда Трампа. Так, в 2017 г. Министерство внутренней безопасности США опубликовало запрет на использование ПО компании в американских федеральных органах власти, прикрывшись нацбезопасностью. Ведомство подозревало компанию в связях с российскими спецслужбами.

В сентябре 2017 г. уже лично Трамп потребовал удалить все без исключения продукты «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США, притом в кратчайшие сроки – он выделил на это лишь 90 дней.

«Лаборатория» решила не отмалчиваться и без промедления обратилась в федеральный суд округа Колумбия с иском об отмене решения Трампа. В мае 2018 г. иск был отклонен – не помогло даже последовавшее за этим обжалование. В компании заявляли, что власти США не предоставили никаких доказательств того, что ее ПО может представлять угрозу для национальной безопасности страны.

События конца февраля 2022 г., навлекшие на россиян рекордное за всю историю человеческой цивилизации количество санкций, повлияли и на зарубежный бизнес «Лаборатории Касперского». Уже в конце марта 2022 г. компания оказалась в списке организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США. Ее внесла туда Федеральная комиссия по связи США (FCC), обновляющая перечень раз в год.

«“Лаборатория Касперского” разочарована решением Федеральной комиссии по коммуникациям США запретить использовать определенные федеральные субсидии на телекоммуникационные системы на приобретение продуктов и сервисов “Лаборатории Касперского”. Это решение основано не на технической оценке продуктов компании, а было принято по политическим мотивам. Это фундаментально не соответствует подходу, которого мы придерживаемся», – заявили CNews представители «Лаборатории Касперского».

Давление в Европе и Канаде

За последние два года «Лаборатория Касперского» столкнулась с проблемами не только в США. Как известно, с 2010 г. компания входила в список спонсоров итальянской гоночной команды Scuderia Ferrari в «Формуле-1» (команда принадлежит итальянской автомобильной компании Ferrari). В первых числах марта 2022 г. упоминание «Лаборатории Касперского» в мгновение ока исчезло и с официального сайта Ferrari, и со всех гоночных болидов. При этом за неделю до случившегося глава команды Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто (Mattia Binotto) во всеуслышание заявлял, что прекращения сотрудничества с «Лабораторией Касперского» из-за всем известных событий ждать не стоит, поскольку компания хоть и российская, но все же имеет статус международной.

В сентябре 2022 г. сразу пять стран Евросоюза (Польша, Литва, Латвия, Ирландия и Эстония) заявили о желании полностью «отменить» «Лабораторию Касперского» в Европе. Под этим подразумевался запрет европейским компаниям сотрудничать с ней.

Спустя год, в октябре 2023 г. на «Лабораторию Касперского» ополчились власти Канады. Программное обеспечение компании попало под запрет к установке и использованию на мобильных устройствах канадских политиков и чиновников. По словам властей страны, к ПО «Лаборатории» было утрачено доверие, хотя прецедентов по утечке правительственной информации с его помощью не было. Ограничения не коснулись ПК пользователей и частного бизнеса.