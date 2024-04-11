Выпущен платный браузер Chrome. Интернет возвращается на 25 лет назад

Google выпустила специализированную версию браузера Chrome для бизнеса, за пользование которым придется платить. И речь не о разовой покупке лицензии – снабжать Google деньгами придется ежемесячно. Отличие корпоративной версии Chrome – только в улучшенных правилах безопасности. Эпоха платных браузеров завершилась в конце ХХ века.



Бесплатное стало платным

Интернет-гигант Google решил взимать с пользователей Chrome деньги за работу в этом браузере. Пока что это касается только бизнес-пользователей – обычные люди и дальше могут продолжать серфить в интернете бесплатно. В прошлом подобное уже происходило – в конце ХХ века большинство браузеров были платными.

Бизнес-клиентам Google предложила новый браузер Chrome Enterprise Premium, в котором есть встроенный искусственный интеллект. Он отвечает за повышение уровня безопасности браузера, и это, по сути, единственное стоящее внимания отличие Chrome Enterprise Premium от обычного Chrome.

geralt / Pixabay Пользовательская версия Chrome пока остается бесплатной

За возможность открывать сайты с большей безопасностью пользователям Chrome Enterprise Premium придется платить по $6 (560 руб. по курсу ЦБ на 11 апреля 2024 г.), притом не разово, а каждый месяц. Более того, это размер оплаты за каждого пользователя – если компания установит Chrome Enterprise Premium, к примеру, на 100 компьютеров, то цена вырастет в 100 раз.

За что предлагают платить

За повышенную безопасность веб-серфинга в платном браузере Google отвечает в первую очередь технология Context-aware access control, она же «Управление доступом с учетом контекста». В ее задачи входит контроль за утечками данных.

Наряду с этим новшеством Google встроила в Chrome Enterprise Premium дополнительные политики безопасности и упростила системным администраторам их настройку. Также добавлены дополнительные функции составления отчетов для дальнейшей их передачи системным администраторам.

Платный Chrome, помимо прочего, может мимикрировать под антивирус – в него встроили функцию проверки файлов и архивов на предмет скрытого в них вредоносного ПО. В список возможностей также вошли динамическая фильтрация URL и категоризация сайтов.

Как сэкономить деньги

Пока нельзя сказать, как общество отреагирует на появление платного браузера от лидера рынка. На мировой арене Chrome занимает 65% против 18,55% у ближайшего конкурента в лице Apple Safari (данные StatCounter за март 2024 г.). В России у Chrome 49,53-процентная доля рынка, тогда как отечественный «Яндекс Браузер» занимает второе место с 22,63%.

Google не заставляет компании переходить на платную версию Chrome, по крайней мере, пока. Они по-прежнему могут использовать бесплатную его версию, особенно с учетом того, что в эпоху ежедневных масштабных кибератак многие фирмы давно обзавелись профильными системами информационной безопасности, которые контролируют, в том числе, и веб-серфинг сотрудников.

Отдельно следует отметить, что российский «Яндекс Браузер», развивающийся с 2012 г., тоже существует в пользовательской и корпоративной модификациях, но они обе по умолчанию бесплатные. Компании вольны работать в любой из них, но также у них есть возможность приобрести лицензию платной версии бизнес-браузера, в которой есть усиленная защита: события безопасности, защита от утечки данных, защищенный режим и блокировка трекеров. Также владельцам лицензий предоставляется выделенная линия для консультаций с техподдержкой для повышения скорости ее ответа.

Стоит отечественный бизнес-браузер 1500 руб. в год за лицензию для одного пользователя. Chrome Enterprise Premium за тот же период обойдется в 6720 руб. по актуальному на момент выхода материала курсу валют.

История повторяется

Платные браузеры – это, фактически, возврат в прошлое на несколько десятилетий. Подобным разработчики ПО «баловались» 1990-х годах – например, в конце 1994 г. свет увидел браузер Netscape Navigator, который вплоть до 1998 г. был платным для всех, кроме образовательных и некоммерческих организаций.

Проблему с платным Netscape Navigator быстро решил бесплатный и поставлявшийся с Windows браузер Internet Explorer, в ту эпоху бывший самым популярным. Он также смог умерить и жадность разработчиков Opera.

Браузер Opera существует с 1995 г., и вплоть до версии 5.0, вышедшей в 2000 г., бесплатно пользоваться им можно было лишь в течение первых 30 дней с момента установки, после чего нужно было или удалить его, или заплатить разработчикам за дальнейшее использование. С 2000 г. разработчики выпустили бесплатную версию Opera со встроенной рекламой, отключение которой стоило денег. В 2005 г. было решено отказаться и от этой модели финансирования – Opera существует и по сей день, и один из источников доходов ее разработчиков – контракт с Google на размещение в браузере соответствующей поисковой строки.

В 2024 г. платный браузер – это нечто выбивающееся из привычной картины мира. Пока что подавляющее большинство обозревателей распространяются на бесплатной основе, а 25 лет назад, особенно в Рунете, без труда можно было скачать взломанную freeware-версию платного браузера. А учетом бесконечной любви россиян к пиратскому ПО существует отличная от нуля вероятность, что в случае перехода разработчиков браузеров на платную модель распространения ситуация с массовым взломом их софта может повториться.