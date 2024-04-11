Власти России готовят закон об авторском праве на произведения искусственного интеллекта

В Госдуме проходит согласование законопроект, регулирующий права интеллектуальной собственности на произведения, созданные с использованием ИИ. Споры о том, кто должен получать прибыль от их использования, все еще ведутся.



Законопроект проходит согласования

В Госдуме проходит согласование законопроект, регулирующий права интеллектуальной собственности на произведения, созданные с использованием ИИ, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заявление первого зампреда Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антона Ткачева.

«Есть много форм создания интеллектуального продукта, и в зависимости от степени участия в этом человека должны быть установлены различные меры защиты авторских прав и ответственность за использование технологий. Если этого не сделать, недобросовестные игроки смогут использовать результат чужой интеллектуальной деятельности в собственных целях», — сказал депутат изданию.

Ответственность за произведения, созданные с помощью нейросетей, будет нести конечный пользователь технологии, указано в проекте закона.

Госдума Госдуме решают, кто будет получать деньги за использование произведений, созданных ИИ — разработчики или пользователи

Право на вознаграждение, если произведение искусства успешно продается, должен получить его автор, то есть человек, воспользовавшийся инструментом ИИ.

«Диджеи и сегодня используют электронное оборудование, а композиторы пишут музыку на купленных музыкальных инструментах, но деньги получают за свои идеи, за собственное творчество», — объяснил свою позицию Ткачев.

Споры о правах и ответственности

Но есть и другие мнения. Вопрос охраны авторских прав не раз обсуждали и в Совете по цифровой экономике при Совете Федерации. Руководитель секции «Искусственный интеллект» Артем Шейкин сказал: «На мой взгляд, ответственность должно нести лицо, которое контролирует работу системы ИИ и принимает решения о ее использовании». Что касается роялти, то на них должны претендовать и разработчики нейросетей, считает сенатор. Если речь идет о музыкальных произведениях, они могут получать оплату за использование своей технологии.

В 2020 г. CNews писал о поправках в законодательство, которые предложил внести депутат «Единой России» Алексей Кобилев. Он тоже предполагал, что право на интеллектуальную собственность, созданную при использовании искусственного интеллекта (ИИ) будет закреплено за разработчиками.

Не все были с этим согласны, звучало мнения, что более справедливо было бы передать права на творчество ИИ не его разработчику, а пользователям.

Защита от искусственного интеллекта тоже нужна

Вопросы прав на результаты работы ИИ и прав на защиту от них, обсуждают сейчас во всем мире из-за быстрого развития и внедрения этой технологии.

Например, в Великобритании и США тоже признают, что только человек может быть автором, причем, этот человек — не разработчик нейросети. «Права на объекты, созданные с помощью компьютерных инструментов, принадлежат лицу, кто предпринял усилия по использованию такого инструмента при создании произведения», — сообщил «Парламентской газете» ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности компании ЭБР, эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев.

Здесь есть еще одна юридическая задача. «Ведь ИИ обучается на материалах третьих лиц, которые также защищены авторским правом, — отметил Хулхачиев. — Чтобы не создавать цепочку нарушений, важно понимать, как работает конкретный инструмент. Об этом, в частности, сейчас идут судебные процессы в США, например New York Times против компании Open AI».

Газета The New York Times сообщила, что 27 декабря 2023 г. подала в суд на OpenAI и Microsoft из-за использования искусственным интеллектом работ, защищенных авторским правом. В иске говорится, что миллионы статей издания были использованы для обучения чат-ботов, которые теперь конкурируют с ней.

Рекордную по продолжительности 118-дневную забастовку провели в 2023 г. голливудских актеры. Одним из требований была защита «от угроз со стороны искусственного интеллекта».