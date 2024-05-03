В США заканчиваются программисты. Google призывает власти смягчить иммиграционные правила

Компания Google призывает обновить иммиграционную политику США, чтобы привлечь таланты в области искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности из-за рубежа. Призывает модернизировать список в США для решения проблемы нехватки талантов в критически важных секторах. Транснациональная корпорация подчеркивает конкуренцию за таланты в области ИИ среди технологических компаний.

Устаревшее законодательство

Компания Google призвала правительство США модернизировать свою иммиграционную политику, в частности список «Список A», чтобы привлечь и удержать лучших специалистов в области ИИ и кибербезопасности из-за рубежа. В письме, направленном в Министерство труда США, Google предупредила, что нынешняя политика может привести к потере ценных кадров в этих важнейших отраслях для страны. С документов также ознакомилось издание The Verge.

Письмо Google было направлено именно против списка «Список A», в котором указаны профессии с недостаточным количеством американских работников. Компания утверждает о том, что список, который последний раз обновлялся лишь в 2005 г., необходимо расширить. В документ необходимо включить области, связанные с ИИ и кибербезопасностью на 2024 г., и обновлять его чаще, чтобы отражать меняющиеся потребности в рабочей силе.

Компания написала, что департамент изначально задумывал «Список A» как инструмент для реагирования на нехватку рабочей силы, а поскольку он не обновлялся в течение 20 лет, «Список A» не отражает текущую нехватку рабочей силы на май 2024 г. Google также подчеркнула растущий спрос на специалистов в области ИИ в компании. Технологический гигант прогнозирует, что с 2025 по 2030 гг. потребность в инженерах по ИИ, включая инженеров-программистов, инженеров-исследователей и ученых-исследователей, значительно возрастет. Технологический гигант также подчеркнул важность решения проблемы нехватки кадров, добавив о том, что достижения в области ИИ открывают невероятные перспективы, но нехватка квалифицированных специалистов грозит помешать раскрытию их потенциала.

По информации The Verge, поисковый гигант также отметил длительный процесс получения постоянного трудового сертификата (PERM) и необходимость создания более эффективной системы для привлечения и удержания лучших специалистов в США. Google предложил американскому правительству рассмотреть множество источников данных, включая отзывы общественности, чтобы обеспечить актуальность и прозрачность списка.

Руководитель отдела по связям с государственными органами и общественной политике Google Каран Бхатия (Karan Bhatia), подчеркнул глобальную нехватку талантливых специалистов в области ИИ и необходимость для США адаптировать свою иммиграционную политику соответствующим образом. Бхатия добавил, что на 2024 г. широко признано, что в мире существует нехватка талантов в области ИИ, но факт остается фактом: США - одно из самых сложных мест для привлечения талантов из-за рубежа, и государство рискует потерять некоторых из самых востребованных специалистов в мире лишь из-за бюрократии.

Ожесточенная конкуренция за таланты в области ИИ

Призыв к иммиграционной реформе от Google прозвучал на фоне ожесточенной конкуренции между технологическими компаниями за привлечение талантливых специалистов в области ИИ на май 2024 г.

По данным Bloomberg, генеральный директор Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) отправлял личные электронные письма исследователям ИИ в DeepMind компании Google и предлагал работу без собеседования. Заработная плата специалистов по ИИ резко возросла, и некоторые компании, как утверждается, платят исследователям до $10 млн в год.

В конце 2023 г. гендиректор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) в утечке электронной почты выразил беспокойство по поводу потери ключевых специалистов в ИИ. Сообщается, что Google потеряла более десятка своих сотрудников, занимающихся ИИ, из-за компании Apple. По данным The Verge, Apple переманила из Google несколько десятков специалистов в области ИИ и открыла в швейцарском Цюрихе секретную лабораторию по разработке соответствующих решений.

В последние годы Apple произвела массовый набор сотрудников для расширения подразделения по ИИ и машинному обучению, показал анализ профилей профессиональной соцсети LinkedIn, общедоступных объявлений о вакансиях и исследовательских работ, проведенный изданием Financial Times. Наибольшую ценность для Apple представляют сотрудники Google: в 2018 г. производитель iPhone переманил Джона Джаннандреа (John Giannandrea) на руководящую должность в области ИИ — ранее Джаннандреа курировал лабораторию ИИ Google Brain, которую впоследствии объединили с DeepMind. После этого из Google в Apple перешли не менее 36 инженеров.

Иммиграционная политика или технологическое развитие

Строгая иммиграционная политика США усугубляет эту проблему, затрудняя для компаний привлечение и удержание талантливых специалистов в области ИИ за рубежом. Указ президента Джо Байдена (Joe Biden) об ИИ предписывает федеральным агентствам содействовать увеличению числа специалистов в области ИИ в США. Однако письмо Google указывает на то, что необходимо сделать еще больше, чтобы Соединенные Штаты оставались конкурентоспособными в глобальной гонке за доминирование в области ИИ.

Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации).