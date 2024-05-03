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У американских операторов проблемы с заменой запрещенного «железа» Huawei и ZTE. Не хватает $3 миллиардов

Американская программа "Rip and replace", в рамках которой осуществляется субсидирование замены оборудования производства Huawei и ZTE в сетях телеком-операторов США, буксует из-за недостатка финансирования. В FCC предупреждают, что если срочно не заплатить ее участникам, операторы окажутся перед неприятным выбором: оставить абонентов в малых населенных пунктах без связи или продолжать использование «опасного», по мнению властей США, «железа» китайских компаний.

У FCC кончаются деньги на замену оборудования Huawei и ZTE

Программа США по замене телекоммуникационного оборудования производства китайских компаний столкнулась с дефицитом финансирования, который на пятый год ее реализации достиг $3 млрд.

Федеральная комиссия США по связи (Federal Communication Commission; FCC) в четверг, 2 мая 2024 г., объявила о том, что почти 40% телеком-компаний, принимающих участие в федеральной программе, известной под неформальным названием “Rip and replace”, нуждаются в дополнительных субсидиях со стороны государства.

Согласно первоначальной оценке ведомства, на реализацию программы было необходимо $4,98 млрд. Вопреки запросам FCC, Конгресс одобрил выделение на эти цели лишь $1,9 млрд.

Очередное обращение к Конгрессу

Руководитель комиссии Джессика Розенворсель (Jessica Rosenworcel) призвала Конгресс в срочном порядке выделить недостающие средства. Чиновница также отметила, что некоторые из участников программы, предусматривающей компенсацию расходов на замену беспроводного оборудования Huawei и ZTE, предупреждают о серьезности последствий невозмещения средств в полном размере – вплоть до вынужденного отключения принадлежащих им сетей связи.

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Discover Savsat / unsplash.com
FCC требует денег от Конгресса на замену оборудования Huawei и ZTE

Так, в январе 2024 г. небольшой интернет-провайдер SI Wireless пожаловался в FCC на задержки с выплатами по программе возмещения расходов, которые достигали нескольких месяцев. «С каждым днем 4G-оборудование, в приобретении которого нуждается SI Wireless, достать становится все сложнее и сложнее, поскольку поставщик теперь выпускает оборудование 5G в больших количествах, нежели 4G LTE», – говорится в обращении компании, опубликованном на сайте FCC.

В октябре 2023 г. Белый дом обратился к законодателям с запросом о выделении дополнительных $3,1 млрд на избавление от «железа», поставленного китайскими телеком-гигантами, однако Конгресс тогда призыв проигнорировал.

"Rip and replace" не единственная программа, администратором которой является FCC, испытывающая проблемы с финансированием. Инициатива ACP, в рамках которой осуществляется субсидирование недорогого доступа к высокоскоростному интернету для более чем 20 млн жителей США, находится на пороге закрытия. Фракция республиканцев в Конгрессе считают расходы на ее реализацию неразумными и блокируют дальнейшее финансирование.

Условия программы

В 2019 г. вступил в силу закон, одобренный тогдашним президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), согласно которому, телеком-компании могли претендовать на получение субсидий. Средства было необходимо направить на замену установленному ими в своих сетях оборудования производства Huawei и ZTE, эксплуатация которого, по мнению властей США, представляет угрозу национальной безопасности.

В тексте закона, обязанность по распределению субсидий среди участников программы была возложена на FCC. Предполагалось, что из-за дефицита средств в первую очередь финансовую поддержку получат малые операторы связи – с числом абонентов не более 2 млн человек. На начальном этапе должна была компенсироваться лишь часть расходов – 39,5% от совокупной стоимости мероприятий по замене оборудования.

После получения субсидии участник программы был обязан приступить к демонтажу имеющейся в его сетях «проблемной» аппаратуры с дальнейшей его утилизацией и установкой экземпляров, выпущенных не находящихся под санкциями компаниями. Соответствующие работы было необходимо выполнить в срок до 4 февраля 2025 г.

Гонения на Huawei, ZTE и другие крупные китайские телекоммуникационные компании в США начались не позднее 2018 г. Тогда Конгресс через Закон об утверждении национальной безопасности (NDAA) провел введение запрета на использование компонентов, произведенных этими компаниями, в государственных системах и проектах. Норма вступила в силу в апреле 2019 г. В Huawei, в частности, ее окрестили «неэффективной, ложно направленной и неконституционной».

Между Сциллой и Харибдой

По заявлению FCC, участники программы “Rip and replace” обслуживают множество территорий США, которые значительно удалены от крупных городов и/или находятся в сельской местности. Нередко это места, где телеком-услуги предоставляются единственной мобильной компанией. Полное или частичное отключение сети связи в таких населенных пунктах может оставить местных жителей без доступа в интернет, что, разумеется, является нежелательным сценарием.

В то же время, по словам Розенворсель, сохранение сетей в функциональном состоянии за счет продолжения эксплуатации китайского оборудования несет угрозу национальной безопасности, что также неприемлемо.

Дмитрий Степанов

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