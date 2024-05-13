ФСБ арестовала бывшего сотрудника «Яндекса» по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила дело против экс-сотрудника «Яндекса» за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). На 13 мая 2024 г. проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.

Следственные действия по госизмене

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о государственной измене против бывшего сотрудника компании «Яндекс» за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«ФСБ РФ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО «Яндекс», причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», - отмечается в сообщении ведомства.

ФСБ Бывший сотрудник «Яндекса» стал фигурантом дела ФСБ о государственной измене

На видеокадрах сотрудники ФСБ задерживают мужчину, в машине он говорит, что переводил деньги украинскому фонду «Вернись живым» 27 февраля 2022 г. Сам задержанный во время допроса признался, что «негативно относится к действующей власти в России». На 13 мая 2024 г. известно о том, что его задержали в Нижегородской области, об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о госизмене и ему может грозить до двадцати лет лишения свободы.

На кадрах задержания видно, что при обыске у подозреваемого силовики обнаружили учебник English Vocabulary in Use. Cерия учебных пособий, предназначенных для расширения словарного запаса. Эти учебники выпускаются кембриджским издательством в серии «in Use», которая наиболее известна благодаря популярной грамматике Реймонда Мерфи (Raymond Murphy). Эта серия учебников рассчитана на уровни знания английского языка от Elementary или А2 до Advanced или C1. При осмотре содержимого карманов у задержанного, правоохранительные органы обнаружили кошелек с российскими рублями и другой иностранной валютой.

Сам задержанный во время допроса признался, что «негативно относится к действующей власти, участвовал в акциях протеста», а также переводил деньги украинской благотворительной организации после начала боевых действий на Украине.

Как уточняется, фигурант дела после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 г. осуществлял переводы на счет фонда, зарегистрированного на Украине, для покупки вооружения для ВСУ. Переведенные им денежные средства шли и на покупку бронетехники, боеприпасов и экипировки. Также известно, что задержанный бывший сотрудник ИТ-компании скрывался от частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября 2022 г., вследствие чего покинул территорию России. Позднее, скрываясь от частичной мобилизации, он покинул Россию, но затем вернулся, отметили в ФСБ.

По информации «Интерфакс», бывший сотрудник «Яндекса» в прошлом участвовал в несанкционированных митингах, за что был привлечен к административной ответственности. Кроме того, спецслужба показала кадры задержания и доставки подозреваемого в госизмене в Лефортовский суд Москвы.

Статистика по госизмене

В середине апреля 2024 г. согласно данным Судебного департамента при Верховном суде России. По статьям о государственной измене и шпионаже в стране вынесли рекордное число обвинений с начала 2010 г.

Согласно статистике, в 2023 г. суды признали виновными по статье о госизмене 39 россиян, включая двух женщин. До этого максимальное число осужденных по этой статье было зафиксировано в 2022 г., когда виновными были признаны 16 человек. По данным судебного департамента, большинство осужденных в 2023 г. - это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Всего за 2023 г. российские суды вынесли обвинительные приговоры по уголовным статьям 589 тыс. человек. В сравнении с данными последних трех лет это самый низкий показатель. Так, в 2022 г. по обвинению в уголовных преступлениях в первой инстанции были осуждены 614 тыс. человек, в 2021 г. - 601 тыс., а в 2020 г. - 563 тыс.