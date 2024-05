В США острый дефицит специалистов по чипам. Проверенные кадры бегут с работы, вся надежда на школьников

Дефицит специалистов по полупроводникам в США

В США наметился дефицит кадров в полупроводниковой промышленности, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании McKinsey & Company.

На фоне усилий властей по увеличению объема производства интегральных микросхем на территории страны представители отрасли начали испытывать проблемы с поиском новых профильных специалистов, а также с удержанием действующих сотрудников. По данным опроса, проведенного McKinsey, смену работодателя в настоящее время рассматривает как минимум каждый третий специалист, занятый в полупроводниковой промышленности США.

Росту потребности в работниках предприятий по «штамповке» и упаковке микрочипов в этой североамериканской стране естественным образом способствует инициатива властей по локализации производства соответствующих изделий, субсидируемая за счет средств федерального бюджета – $52 млрд, выделенных в рамках исполнения закона CHIPS Act. Согласно недавнему прогнозу Ассоциации производителей полупроводников (Semiconductor Industry Association; SIA), к 2032 г. на долю США будет приходится около 28% всех производимых в мире передовых интегральных микросхем – при условии, что представителям североамериканской полупроводниковой промышленности удастся привлечь несколько тысяч профильных специалистов.

Аналитики McKinsey фиксируют все возрастающую сложность закрытия вакансий в американских компаниях по производству чипов. Если в 2020 г. таких вакансий в стране в сумме насчитывалось 7,9 тыс., то уже в 2022 г. их количество выросло многократно – до 27,7 тыс. Увеличился и срок закрытия позиции. В среднем сегодня вакансия инженера «живет» 26 дней, технического специалиста – 28 дней.

Впрочем, как отмечает The Register, проблема длительного ожидания закрытия вакансий затронула компании из полупроводниковой отрасли достаточно давно, а CHIPS Act ее усугубил. Среднее время поиска профильного специалиста составляло 20 и более дней, начиная по крайней мере с 2014 г.

Высокая текучесть кадров

Более серьезной проблемой, по мнению экспертов, является стремительный рост количества сотрудников компаний, специализирующихся на выпуске чипов, всерьез подумывающих об увольнении. Согласно результатам опроса McKinsey, в марте 2023 г. 53% представителей отрасли рассматривали вариант смены работодателя, тогда как в 2021 г. в наличии таких планов признались 40% опрошенных. Что касается серьезности намерений, то 37% респондентов в примерно равных пропорциях заявили о том, «вероятно» (likely), «с высокой степенью вероятности» (very likely) и «почти наверняка» (almost certainly) уволятся в ближайшее время. 16% опрошенных оценили возможность расторжения трудовых отношений с текущим работодателем как «в некоторой степени вероятную» (somewhat likely).

В числе наиболее распространенных причин, подталкивающих специалистов в сфере полупроводников подыскивать себе новое место, респонденты называют отсутствие карьерного роста и поддержки со стороны работодателя, а также недостаточную «гибкость рабочего пространства» (под этим, в частности, может подразумеваться гибкость рабочего графика).

Среди других факторов, вызывающих недовольство персонала, недостаточный размер оплаты труда, тяжелые и порой даже небезопасные условия труда. Так, СМИ неоднократно сообщали о трудностях, с которыми сталкиваются американские сотрудники предприятий крупнейшего контрактного производителя чипов в мире – тайваньской TSMC и проблемах, возникающих у компании в связи с оттоком не привыкшего к жестким условиям персонала.

Важно отметить, что замена сотрудника, который предпочел покинуть компанию, новым специалистом не гарантирует сохранения качества работы, выполняемой на этой позиции. В полупроводниковой сфере опыт сотрудника имеет огромное значение, а его накопление занимает многие годы, подчеркивают аналитики McKinsey.

Панацея отсутствует

Авторы исследования из McKinsey предлагают представителям полупроводниковой отрасли решать проблему дефицита кадров за счет установления прямых связей с образовательными организациями в США. По мнению экспертов, чипмейкерам следует договариваться о запуске программ сертификации специалистов с общественными колледжами и учреждениями начального профессионального образования.

Не лишним будет обратить свое внимание и на учеников средних и старших классов общеобразовательных школ. На данном направлении уже действует южнокорейская Samsung, которая приняла решение организовать летнюю неоплачиваемую стажировку для 24 старшеклассников на своем предприятии в Остине (штат Аризона), отмечает The Register.

Кроме того, ранее упомянутая программа CHIPS Act предусматривает выделение средств на подготовку кадров для национальной полупроводниковой промышленности США с акцентом на технических специалистов без высшего образования (степени бакалавра).

Эксперты McKinsey прогнозируют сохранение кадрового дефицита в отрасли в долгосрочной перспективе.

«У полупроводниковой промышленности явно имеются насущные проблемы с кадрами, которые необходимо решить, чтобы полностью реализовать цели исторических инвестиций и огромных капитальных затрат, – говорится в отчете. – Необходимо будет реализовать гораздо более широкий спектр совместных инициатив».

Как отмечает The Register, одним из возможных решений могло быть стать привлечение рабочей силы из-за границы. Однако подобный подход далеко не всегда находит понимание среди американских сотрудников. TSMC, к примеру, сперва завозила на свою строящуюся площадку в Аризоне тайваньских персонал, однако после возмущения местных профсоюзов была вынуждена отказаться от этой практики.