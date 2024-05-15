Новая лицензия Postgres Pro для «1С» оптимизирует затраты на 25%

Российский СУБД-разработчик Postgres Professional представил оптимизированный вариант лицензий и сертификатов технической поддержки СУБД Postgres Pro Enterprise для пользователей «1С: Предприятие». Теперь клиенты Postgres Professional могут приобрести СУБД Postgres Pro Enterprise для 1С без включенного первого года стандартной технической поддержки, но с включенным доступом к обновлениям и новым версиям, сократив затраты на покупку ПО на 25%.



Полная совместимость

Postgres Pro — первая российская СУБД, полностью совместимая с «1С: Предприятие». Флагманская редакция системы, Postgres Pro Enterprise, включает самое полное количество оптимизаций под 1С и входит в Реестр российского ПО.

Postgres Pro Enterprise рассчитана на базы данных до 150 ТБ с одновременным подключением более 10 000 пользователей. Система включает свыше 100 функций для повышенной надежности, производительности и безопасности: встроенный отказоустойчивый кластер BiHA, графическую платформу управления базами данных PPEM, 64-битные счетчики транзакций, инкрементальный бэкап на уровне блоков, механизм компрессии данных, системные пакеты в стиле Oracle, интеллектуальную систему оптимизации запросов, автономные транзакции, маскирование данных, интеграцию с расширением Citus, расширение Multimaster и многое другое.



Узнать больше о новом типе лицензий и возможностях совместной работы можно в ролике «СУБД Postgres Pro для 1С: новые возможности».

