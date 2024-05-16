Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов

«Аналитический центр при Правительстве» (АЦ) до 2030 г. получит 23,6 млрд руб. на функционирование Центра национальных проектов. Еще 25,5 млрд руб. на тот же период планировалось выделить на поддержку нацпрограммы «Цифровая экономика», функции проектного офиса которой ранее также исполнял АЦ.

23 млрд руб. на Центр национальных проектов

АНО «Аналитический центр при Правительстве» (АЦ) получит из федерального бюджета в 2020-2030 гг., 23,6 млрд руб. на создание и функционирование Центра национальных проектов.

Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Этот центр должен обеспечивать оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-технологическую поддержку деятельности Правительства.

Аналитический центр был создан в 2020 г. Как пояснили CNews в пресс-службе АЦ, в перечень затрат входят расходы на аренду помещений, общехозяйственные и коммунальные нужды, содержание, обслуживание и ремонт имущества, оплату услуг связи, транспортные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов, иные расходы на общехозяйственные нужды, а также оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда работников.

25 млрд руб. на поддержку реализации «Цифровой экономики»

Еще 25,5 млрд руб. в 2021-2030 гг. будет выделено на обеспечение организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержки и сопровождении реализации на программы «Цифровая экономика».

На постоянной основе должны были обеспечиваться: организационно-методическое сопровождение разработки и реализации национальной программы; мониторинг выполнения федеральных проектов, информационно-аналитическое сопровождение деятельности президиума правительственной комиссии по цифровому развитию; информационно-коммуникационная поддержка и продвижение реализации национальной программы в СМИ; обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти; разработка и актуализация системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики России.

Также предполагается разработкой информационных материалов в целях обеспечения процесса информирования и популяризации цифровой экономики, цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов.

В указанную сумму входит создание и выполнение функций проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» и Дирекции нацпрограммы.

Проектный офис нацпрограммы «Цифровая экономика» был создан в 2017 г. на базе АЦ. Соответственно, первоначально данное мероприятие также относилось к АЦ. Однако в 2022 г. Правительство передало функции проектного офиса госпредприятию ЦЭКИ (Центр экспертизы и координации информатизации), подведомственному Минцифры. Таким образом, всего за период до 2030 г. расходы на два указанных мероприятия составят 49 млрд руб.

Еще 1,75 млрд руб. до 2030 г. должны быть выделены на создание информационно-аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов в интересах Правительства России.

Данным проектом занимается Федеральное казначейство в рамках ГАИС (государственная автоматизированная информационная система) «Управление». Соответственно, общие расходы на реализацию нацпроектов за период до 2030 г. составят 50,8 млрд руб.

От «Цифровой экономики» к «Экономики данных»

Нацпрограмма «Цифровая экономика» была рассчитана на период до конца 2024 г. включительно. Затем планировалось продлить ее действие до 2030 г., в связи с чем и была подготовлена новая редакция входящих в программу федпроектов. Однако затем было решено, что на смену «Цифровой экономики» придет новая нацпрограмма – «Экономика данных и цифровая трнасформация».

Мероприятия, которые были запланированы в нацпрограмме «Цифровая экономика» на период после 2024 г., могут перейти в «Экономику данных». Если ограничится периодом до 2024 г., то АЦ получит на создание Центра национальных проектов 9,58 млрд руб., а расходы на поддержку реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» за период 2021-2024 гг. составят 9,8 млрд руб.

Национальные проекты

Старт реализации национальных проектов был дан Президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 г. В сфере «Человеческого капитала» к числу национальных проектов были отнесены «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура». В сфере «Комфортной среды для жизни» к перечню национальных проектов отнесены «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Экология»

В сфере «Экономического роста» к национальным проектам отнесены «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Также в нацпроект была трансформирована «Цифровая экономика». В 2023 г. был одобрен нацпроект «Беспилотные авиационные системы».