В Подмосковье началось производство российских суверенных мониторов для настольных ПК. Продажи уже начались

Холдинг Fplus выпустил два монитора с экранами на матрицах IPS. Обе новинки производятся в Подмосковье и числятся в реестре Минпромторга. Продажи уже ведутся, целевая аудитория – госсегмент.

Новые российские мониторы

Отечественный холдинг Fplus сообщил CNews о запуске производства первых двух своих мониторов – МО-24F129-HD и MO-27Q229-HDC. Обе модели выпускаются под брендом Fplus и, имея одинаковый внешний вид, отличаются в первую очередь диагональю экрана и поддерживаемым разрешением. «Наши пилотные модели разработаны с учетом пожеланий большинства потенциальных заказчиков и принадлежат двум наиболее востребованным на рынке сегментам», – сообщил CNews руководитель направления «Мониторы» в Fplus Роман Васильев.

Первая партия мониторов Fplus, размер которой на момент выхода материала известен не был, уже сошла с конвейера и готова к отгрузке.

Как сообщили редакции в холдинге, Fplus осуществляет не только производство мониторов, но и их разработку. Процесс налажен в подмосковном Валищево. CNews писал, что летом 2023 г. холдинг построил там крупный завод, который заработал в начале 2024 г.

На вопрос CNews о количестве выпущенных мониторов представители Fplus ответили: «Мощности завода Fplus в Подмосковье позволяют нам выпускать более 100 тыс. мониторов в год, но пределы зависят от загруженности другими заказами, так как там же в Валищево производятся принтеры, серверы, смартфоны и другое оборудование Fplus. На заводе мы осуществляем пайку системных плат для мониторов, прошивку, осуществляем финишную сборку и т.д.».



Fplus Первые мониторы Fplus

Оба монитора на момент выхода материала числились в курируемом Минпромторгом реестре отечественной электроники – каждый получил по 90 баллов «российскости». Это открывает им путь к госзакупкам. В холдинге отметили, что мониторы предназначены, в том числе, для использования в государственных и муниципальных учреждениях.

Редакция CNews обратилась к представителям Fplus с вопросом о планах по выводу МО-24F129-HD и MO-27Q229-HDC в обычную розницу и предоставлению к ним доступа частному бизнесу и обычным потребителям. По официальной информации, мониторы пригодны для эксплуатации в офисах коммерческих компаний. «Реестровые мониторы предназначены прежде всего для коммерческих и госкомпаний, им сложно конкурировать по цене с устройствами для потребительского сегмента. Для обычных пользователей мы выпустим отдельную линейку мониторов Fplus, которые не будут включаться в реестр, и будут находиться в свободной продаже на полке магазинов», – сообщили CNews представители холдинга. «Устройства для потребительского сегмента с более широким модельным рядом мы анонсируем в ближайшие пару месяцев. Также мы планируем продолжать работу над реестровыми мониторами», – добавили в Fplus.

Отметим, что в России существует компания «Бештау Электроникс», которая, помимо компьютеров и периферии, выпускает также и мониторы под собственным брендом – производство осуществляется в Ессентуках. Ее продукция тоже нацелена на госсектор, но найти мониторы «Бештау» в свободной продаже на середину мая 2024 г. труда не составляло.

Full HD или больше

Новую серию мониторов Fplus открывает 24-дюймовая модель МО-24F129-HD с поддержкой разрешения Full HD или 1920х1080 точек. Это базовая модель с IPS-матрицей, статической контрастностью 1000:1, 8-битным представлением цвета и 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. Покрытие экрана матовое, что исключает блики и превращение его в зеркало при ярком солнечном свете.

Монитор имеет современную светодиодную подсветку (по заявлению производителя, она лишена мерцания, что снижает нагрузку на глаза) и стандартное соотношение сторон экрана – 16:9. Динамическая контрастность достигает 5 000 000:1, а типовая яркость увеличена со стандартных 250 нит до 350 нит.

Fplus Внешность у мониторов одинаковая

К особенностям монитора относится в первую очередь подставка с возможностью регулировки высоты расположения экрана в диапазоне 120 мм и его поворота в портретный режим (вертикальное расположение). Также в МО-24F129-HD встроены пара динамиков суммарной мощностью 4 Вт и сразу четыре полноразмерных порта USB-A версии 3.2.

Есть поддержка крепления на стене или специальном кронштейне (в комплект поставки не входит) по по стандарту VESA 100x100. Список интерфейсов включает DisplayPort, HDMI и VGA, он же D-Sub. Кабели HDMI и DisplayPort поставляются в комплекте. Блок питания встроен в корпус монитора.

Старшая модель MO-27Q229-HDC имеет внушительный список отличий от младшей. Экран у нее увеличен до 27 дюймов по диагонали, а разрешение повышено до Quad HD или 2560х1440 пикселей. Динамическую контрастность улучшили до 10 000 000:1.

Fplus Конструкция подставки позволяет настраивать высоту экрана, но не дает подвесить к задней стенке монитора мини-компьютер

Поддержка портретного режима в MO-27Q229-HDC сохранена, как и встроенные 2-ваттные динамики, но диапазон регулировки по высоте уменьшен до 110 мм. Поменялся комплект USB-портов – все они по-прежнему версии 3.2, но теперь их лишь три – два USB-A и один USB Type-С с поддержкой интерфейса DisplayPort и 65Вт зарядкой, говорится на сайте Fplus и реестре Минпромторга.

Без иностранцев не обошлось

На момент выпуска материала не было известно, матрицы производства каких компаний используются в мониторах Fplus. Но стоит отметить, что в России полностью отсутствует суверенное производство ЖК-дисплеев – компании, выпускающие мониторы, моноблоки и ноутбуки, заказывают их у иностранных вендоров, чаше всего китайских.

«В России на сегодняшний день не производятся матрицы, поэтому в своих мониторах мы пока используем иностранные матрицы», – сказали CNews представители Fplus, не уточнив, с какими именно вендорами экранов холдинг заключил контракт.



Мониторы конкурентов доступны в открытой рознице

«В ближайшем будущем мы планируем расширять линейку реестровых мониторов, чтобы максимально полно удовлетворить запросы всех наших пользователей», – сообщил CNews руководитель направления «Мониторы» в Fplus Роман Васильев. Дополнительные подробности он не раскрыл.