Владелец «Микрона» выходит на биржу

Российский гигант микроэлектроники ГК «Элемент» выходит на «СПБ Биржу». Инвесторам будет предложено 10% акций. Существующие акционеры АФК «Система» и госкорпорация «Ростех» продавать свои акции не будут.

IPO ГК «Элемент»

Группа компаний «Элемент» (юридическое лицо – ПАО «Элемент») – объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на «СПБ бирже». В ходе размещения будут проданы акции, полученные в результате допэмиссии. Объем акций в свободном обращении составит 10%.

Существующие акционеры не планируют продавать свои акции. После размещения компания и ее акционеры берут на себя обязательства не продавать принадлежащие им акции в течение 180 дней. Также после проведения размещения предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после проведения торгов.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новы производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных выскомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.

Что представляет из себя ГК «Элемент»

Группа компаний (ГК) «Элемент» была создана в 2019 г. путем объединения активов АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» в сфере микроэлектроники.

«Микрон» Владеющий «Микроном» российский гигант микроэлектроники ГК «Элемент» выходит на «СПБ Биржу»

В частности, от АФК «Система» в группу был передан зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон». Также группа стала совладельцем в конкуренте «Микрона» – «Ангстреме».

Текущее соотношение долей между АФК «Система» и «Ростех» не раскрывается. При создании холдинга структуры АФК «Система» получили в нем 50% плюю одну акцию, структуры «Ростеха» (включая холдинг «Российская электроника») - 50% минус одна акция.

АФК «Система» владела своей долей в ГК «Элемент» через холдинг РТИ, работающий в сфере оборонной промышленности. Впоследствии АФК «Система» вышла из капитала РТИ, но «дочка» РТИ «РТИ-Микроэлектроника», владевшая долей в ГК «Элемент», осталась у АФК «Система».

Финансовые показатели ГК «Элемент»

В 2023 г. выручка ГК «Элемент» выросла на 46% до 35,8 млрд руб., это произошло за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) в 2023 г. вырос на 68% и составил 87 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA составила 24,2%. Чистая прибыль выросла на 93% и составила 5,3 млрд руб. Свободный денежный поток составляет 7,2 млрд руб.

Чистый долг на конец 2023 г. составлял 10,9 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA - 1,3. Доля льготных источников финансирования (с процентной ставкой от 1% до 3%) в 2023 г. составила 55%, увеличившись в пять раз со сравнению с 2021 г. Капитальные затраты в 2023 г. выросли почти в четыре раза до 11,8 млрд руб., из них 6,2 млрд руб. пришлось на государственные субсидии.

В структуре выручки 83% пришлось на сегмент электронной компонентной базы (микроконтроллеры, дискретные полупроводники, аналоговые интегральные схемы, устройства на основе RFID-технологий, навигационные приемники и т.п.), 9% - на сегмент электронных блоков, модулей и аппаратуры (блоки питания и инверторы, блоки приемопередачи базовых станций, модули связи LTE и т.д.), 5% - на сегмент точного машиностроения.

У ГК «Элемент» 2,9 тыс. клиентов. На долю 10 крупнейших из них приходится 29%. Доля крупнейшего из клиентов сократилась с 12% в 2021 г. до 5% в 2023 г. На органы государственной власти приходится 12% от общего числа заказов. Количество сотрудников группы составляет 8,7 тыс.

Российский рынок микроэлектроники и его перспективы

По оценкам Kept, в 2023 г. российский рынок микроэлектроники вырос на 38% и составил 289 млрд руб. Среднегодовые темпы роста составляет 15,2%, соответственно, к 2030 г. рынок вырастит до 780 млрд руб. Объем российского производства за 2023 г. вырос на 38% до 59 млрд руб. Доля ГК «Элемент» на рынке составляет 51%. Рост российского производства обусловлен замещением поставок зарубежных производителей, ушедших с рынка, а также динамическим развитием локального спроса со стороны ключевых отраслей потреблений ЭКБ (электронная компонентная база).

В 2023 г. 66% рынка микроэлектроники приходилось на промышленность, 12% - на вычислительную инфраструктуру, 11% - на потребительские устройства, 10% – на транспорт. Ожидается, что к 2030 г. 51% будет приходиться на промышленность, 28% - на вычислительную инфраструктуру, 12% - на транспорт, 10% - на потребительские устройства.

По прогнозам Kept, в 2030 г. объем потребления микроэлектроники в промышленности составит 394 млрд руб. Сюда относятся средства автоматизации (АСУ ТП, промышленный интернет вещей), элементы городской инфраструктуры и ЖКХ (уличное и промышленное освещение, «умные» счетчики и иная экосистема «умного» города). Рост сегмента будет происходить за счет внедрения элементов «умного» города, включающей установку «умных счетчиков» воды, газа и электричества, видеонаблюдения и т.д.

Объем потребления микроэлектроники в сегменте вычислительной инфраструктуры и телекоммуникаций к 2030 г. составит 217 млрд руб. Сюда относится производство десктопных компьютеров, ноутбуков, серверов, роутеров, смартфонов, планшетов, базовых станций и др. Развитию спроса будут способствовать реализация инвестиционных проектов по производству смартфонов и планшетов в России (с учетом требований по локализации в рамках госзакупок), дальнейшая локализация бытовых роутеров и маршрутизаторов, органический рост сборки десктопных компьютеров в России, разработка и производство в России базовых станций сотовой связи.

В сегменте потребительских устройств объем потребления микроэлектроники к 2030 г. составит 76 млрд руб. К данному сегменту относятся бытовая техника, элементы систем «умного» дома», мультимедиа, телевизоры и др. Драйверами роста станут проникновение устройств «умного» дома в домохозяйства для цифровизации и автоматизации домашнего пространства, а также локализаций этих устройств на фоне возрастающего спроса. Также существует тренд на дальнейшую локализацию бытовой техники и телевизоров в России.

В сегменте транспорта к 2030 г. объем потребления микроэлектроники составит 92 млрд руб. К данному сегменту относятся как электроника в составе автомобилей (легковых, грузовых, автобусов), так и отдельно устанавливаемые системы навигации («Эра-ГЛОНАСС»). Также к данному сегменту относится ЭКБ, применяемая в железнодорожном транспорте, авиастроении судостроении. Ключевыми драйверами роста станут углубление локализации производимых в России автомобилей (за счет локализации производства китайских брендов и дальнейшего развития местного производства), а также рост объема производства электромобилей и увеличение количества электронных систем в современном автомобиле.

В разрезе различных типов ЭКБ в 2023 г. 63,5% рынка микроэлектроники приходилось на цифровые интегральные схемы, 30,1% на ДАП (дискретные полупроводниковые приборы, аналоговые интегральные схемы, оптоэлектроника, датчики), 6,4% - на микросхемы памяти. К 2030 г. данное соотношение не сильно поменяется и составит, соответственно, 67,3%, 25% и 7,7%.

Производственные возможности ГК «Элемент»

Сейчас в ГК «Элемент» входит девять производственных активов, 10 дизайн-центров и фабрика по корпусированию в Китае. Группа производит 2,2 тыс. различных изделий. Имеющийся у группы технологический базис производства включает диаметр пластин от 100 до 20 мм и топологию микросхем от 3 мкм до 90 нм с возможностью производства до 120 тыс. пластин в год в 200 мм эквиваленте. Технологические компетенции в разработке позволяют вести разработку микросхем по топологическим нормам от 3 мкм до 22 нм.

В 2022 г. группа приступила к разработке и производству программируемых логистических контроллеров, интерфейсных модулей на российской программно-аппаратной платформе быстрой разработке электронных устройств (Vostok) для промышленной электроники, робототехники и образования на основе российской электронной компонентной базы. В 2023 г. создана производственная компания для реализации проекта по созданию производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в металлополимерных корпусах.

Предприятия ГК «Элемент» охватывают все четыре этапа производства микроэлектронной продукции. Это дизайн-центры (fables, занимаются производством и проектированием микросхем), заводы, производящие ЭКБ (контрактное производство, foundry, специализируются на выпуске ЭКБ или выполнению части операций производственного процесса), производители интегрированных устройств (integrated device manufacturer, IDM, специализируются как на разработке и проектировании, так и на производстве микроэлектроники в едином корпусе), производители комплектующих и материалов (специализируются на производстве корпусов для дискретных устройств и модулей, а также материалов для производства пластин).

ГК «Элемент» производит большинство видов микроэлектронной продукции. В сегменте интегральных схем это микроконтроллеры, ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы), CPU и процессоры, навигационные интегральные схемы, интерфейсные и связные интегральные схемы, аналоговые интегральные схемы, память и ПЗУ (постоянные запоминающие устройства). В сегменте дискретных и полупроводниковых приборов это преобразователи питания и полупроводники. В сегменте отпоэлектроники это фотоприемники. В то же время у ГК «Элемент» отсутствует производство светодиодов и фотонных микросхем. Также ГК «Элемент» производит сенсоры и датчики.