Oracle указали на дверь. «Ростелеком» отказывается от американского биллинга в пользу российского

«Ростелеком» построит новую биллинговую систему, в которой не будет места иностранным технологиям. Сейчас оператор опирается на решения компании Oracle, поддержавшей антироссийские санкции. Их она заменит на разработки «СберТеха» – дочернего предприятия Сбербанка.

Oracle больше не нужна

Разработки американской компании Oracle перестанут быть частью биллинговой системы «Ростелекома», пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-президента оператора Дария Халитова. «Ростелеком» намерен внедрить новую систему, построенную по принципам импортонезависмимости, то есть основанную на отечественных технологиях.

По информации издания, в базе новой биллинговой системы будут лежать решения «СберТеха» – «дочки» Сбербанка. В частности, будет задействована система управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin.

Из этого следует, что «Ростелеком» решил импортозаместить едва ли не самый ключевой компонент внутренней инфраструктуры абсолютно любого оператора связи – российского или зарубежного. Биллинговая система ведет учет всех действий абонентов в сети – количество использованных минут, SMS и трафика, а также выставляет им счета и делает множество других операций.

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Финансовую сторону перехода все его участники к моменту выхода материала не раскрывали.

Процесс уже запущен

По словам Халитова, «Ростелеком» уже приступил к импортозамещению своей биллинговой системы, но процент завершенности этого процесса она уточнять не стал. «Ядро этой системы мы планируем полностью импортозаместить и использовать на уровне страны, – сообщил он «Ведомостям». – Сейчас мы параллельно внедряем это решение у себя в периметре и занимаемся рефакторингом продукта, меняя его логику работы с иностранной СУБД Oracle на российскую базу данных».

Задание по выкорчевыванию наработок американской Oracle из инфраструктуры «Ростелекома» поручено дочерней компании оператора – «ОС Групп». Она займется переводом его биллинга на российские технологии, отметил Халитов.

По словам топ-менеджера «Ростелекома», новая система будет совместима не только с Platform V Pangolin, но и с другой не менее известной российской СУБД – Postgres Pro, равно как и с другими отечественными системами управления базами данных. Халитов также пообещал, что готовящаяся к интеграции система биллинга сможет работать с российскими настольными платформами. В качестве примера он привел «Ред ОС» компании «Ред Софт» и Alt Linux, развитием которой занимается «Базальт СПО».

По примеру конкурентов

«Ростелеком» – далеко не первый среди крупнейших операторов связи, решившийся на импортозамещение своего биллинга. До этого в том же направлении пошли все операторы «большой четверки».

Например, в 2021 г. CNews писал, что в «Мегафоне» используется биллинговая система компании Nexign. «Мегафон использует биллинговую систему, которая разработана в партнерстве с российским поставщиком ИТ-решений Nexign, – сообщили CNews представители «Мегафона». – Мы приветствуем отечественные разработки ПО в части биллинговых систем. Например, в январе этого года компания Nexign выпустила новое поколение Nexign BSS, цифровой биллинговой платформы для трансформации бизнес-процессов телеком-операторов. Это первая импортозамещенная биллинговая система для операторов федерального уровня, разработанная без использования Oracle и другого коммерческого иностранного ПО».

В основе биллинга «Билайна» лежала американо-израильская система Amdocs, исходный код которой оператор, по данным «Ведомостей, выкупил.

Оператор МТС в марте 2024 г. сделал выбор в пользу биллинговой системы собственной разработки на основе отечественных технологий. Как сообщал CNews, она заменит биллинговую систему Foris, которой оператор пользовался около 20 лет. Он внедрил ее в сентябре 2024 г. По словам представителей МТС, в течение ближайшего года на новую систему будет переведено 30% абонентов оператора, оставшиеся же абоненты перейдут на нее в ближайшие три года.

Как сообщал CNews, в начале 2022 г. ГК «Ростелеком» в лице оператора мобильной связи Tele2 заключила сделку по приобретению Bercut Ltd, поставщика ИТ-решений и бизнес-продуктов для операторов связи, в частности, биллинговых систем.

Все бегут от Oracle

Американская компания Oracle – это один из крупнейших участников мирового ИТ-рынка с десятками тысяч сотрудников и представительствами во многих странах мира, за исключением России. Пути Oracle и России разошлись в марте 2022 г., когда она объявила об уходе из страны, притом по собственным соображениям – власти США ее об этом не просили.

В России программное обеспечение Oracle используют многие представители крупного бизнеса, даже компании с господдержкой, но это ее не остановило. Oracle решила пойти до конца и обанкротить свое российское представительство – этой цели компания добилась в августе 2023 г.

Уход из России обернулся для Oracle крупными финансовыми и репутационными потерями. Например, ее российское юрлицо по итогам 2022 г. отчиталось о чистом убытке в размере 1,1 млрд руб. К тому же, на компенсации уволенным в России сотрудникам она потратила 260 млн руб.

Российские клиенты Oracle стали массово забрасывать ее судебными исками. Так, в конце декабря 2022 г. CNews писал, что компания «Форс дистрибуция», официальный дистрибьютор разработок Oracle в России, отсудила у нее 439,4 млн руб. Суд также удовлетворил требования другой компании из группы дистрибьютора – еще на 111 млн руб. К тому моменту общая сумма всех исков к американской корпорации в России вплотную приблизилась к 1 млрд руб.

Пока одни компании судились с Oracle, другие предпочли как можно быстрее избавиться от ее софта в своей инфраструктуре. Так, в октябре 2023 г. стало известно, что дочернее предприятие «Газпрома» – «Территориальная генерирующая компания №1» («ТГК-1») – мигрирует с СУБД Oracle на российскую Postgres Pro.

В мае 2024 г. CNews писал, что крупнейший в России производитель сигарет (российское подразделение глобальной компании Japan Tobacco International «JTI Россия»), заменил CRM-систему Oracle Siebel CRM аналогичной программой «Ева», разработанной совместно с российским разработчиком Grotem.