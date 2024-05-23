Эра SAP уходит. Российские промышленники смотрят в сторону «Галактики»

Российские промышленники объединятся для разработки ERP на базе решений «Галактики». Об этом представители крупнейших промышленных холдингов страны договорились 22 мая на закрытом заседании рабочей группы по развитию цифровых технологий для промышленности РФ, которая прошла в рамках ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде.



Что такое «Галактика»?

Российская ERP будет построена на базе решений «Галактики». На сегодняшний день «Галактика» – это ERP - система корпоративного уровня, установленная на крупных предприятиях таких холдингов и корпораций как «Газпром», «Роснефть», «Роскосмос», «Ростех», «Транснефть», УВЗ, «Алмаз-Антей», «Росхим», «Тольяттиазот», «Сибирский деловой союз» и многих др. В 2024 г. руководство корпорации объявило о полном обновлении технологического стека, выпуске новой платформы Quantum и о переходе к макросервисной архитектуре. Кроме того, «Галактика» значительно нарастила корпоративный функционал своих решений, полностью переработав подсистемы управления безопасностью и ролями пользователей, различные виды балансировщиков, которые оптимизируют сложные расчеты, были разработаны новые сервисы управления интеграций и очередью сообщений с гарантированной доставкой, а так же механизм управления ландшафтами. Платформа Quantum получила соответствующие сертификаты соответствия по поддержке ОС и СУБД из Единого реестра отечественного ПО РФ. Это позволит не просто интегрировать новые системы при переходе с западных на отечественные системы управления производством, но и осуществить перенос исторических данных на новое ПО.

Вместо копирования западных ERP российские промышленники рассматривают решения «Галактики»

Не просто копирование

В апреле 2024 г. промышленный интегратор «УльтимаТек» получил эксклюзивное право продажи решений «Галактики» классов ERP и EAM на предприятиях нескольких отраслей тяжелой промышленности: минеральная химия и удобрения, горная добыча и металлургия. Для реализации условий этого соглашения промышленный интегратор «УльтимаТек» и корпорация «Галактика» создали рабочую группу, первое заседание которой прошло накануне в Нижнем Новгороде в закрытом формате. На данный момент состав участников формируется и представители промышленных предприятий, заинтересованные в переходе с западных на отечественные системы управления ресурсами и производством, могут присоединиться к совместной работе.

В рамках первой встречи эксперты пришли к единому мнению, что при разработке российской корпоративной ERP-системы не нужно пытаться полностью копировать функциональность западных решений. Поэтому в качестве дальнейших шагов компании планируют собрать следующие требования: какие архитектурные шаблоны должны использоваться и каким должен быть технологический стек, каким стандартам обучения и поддержки должен соответствовать вендор, какие бизнес-процессы и функциональные блоки должна покрывать целевая ERP. Особенное внимание будет уделено требованиям к стандартам интеграции и мастер-данным.

Планы

Участники консорциума обсудили возможность запуска пяти пилотных проектов на реальных предприятиях до конца 2025 г. На основании полученных результатов в дальнейшем будет приниматься решение о переходе на новые системы. Также важно отметить, что образованный консорциум, в который в ближайшее время смогут войти другие промышленные компании, поможет в достижении целей цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, закрепленный в последнем «майском» Указе. В частности, речь идет о достижении целевого показателя 80% российских организаций ключевых отраслей экономики, использующих базовое и прикладное российское ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы).

По оценкам экспертов ИТ-рынка, в случае успешной апробации и реализации плана по внедрениям, корпорация «Галактика» сможет занять до 50% доли рынка металлургии, горной добычи и химии.

«Мы заключили эксклюзивное соглашение с «Галактикой», так как уверены в том, что снова разрабатывать уже имеющийся функционал, тем более для таких консервативных систем как ERP, в условиях жёсткой нехватки ИТ-кадров, – это кощунство. Я прекрасно помню 2010-е, когда металлурги, горняки и химики активно переходили на SAP, где я тогда работал, с разрозненных приложений. Мы были в гуще событий. И сейчас знаем, что надо делать. На ЦИПРе мы провели первое заседание рабочей группы по замещению SAP/Oracle отечественными продуктами. В нее вошли компании, которые хотят не просто переходить на российскую «Галактика-ERP», а думают, как сделать это с пользой для бизнеса и с положительным экономическим эффектом», – отметил Павел Растопшин, генеральный директор «УльтимаТек».

«Сейчас наступило время для кооперации и использования всей имеющийся у нас экспертизы и 30-летнего опыта работы с российскими предприятиями. Усовершенствовать наши решения и сделать так, чтобы они отвечали всем запросам тяжелой промышленности – вот основная цель нашей совместной работы», – сказал Антон Мальков, председатель Совета директоров корпорации «Галактика».