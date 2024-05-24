Российские программисты деградируют? Качество ИТ-образования катится в бездну – вузы решили брать количеством

В России выросло количество желающих обучиться ИТ-специальности. Но рост числа таких студентов может негативно сказаться на качестве их образования и объеме знаний, которые они получат к моменту выпуска. Решать проблему власти хотят заставить ИТ-компании.

Больше – не значит лучше

В России в обозримом будущем может возникнуть массовая проблема с качеством образования, которое получают студенты ИТ-специальностей. Как пишет «Коммерсант», желающих иметь соответствующую специальность россиян становится все больше, что может негативно сказываться на качестве их подготовки.

Издание приводит результаты исследования компании «Яков и партнеры», согласно которому в 2022 г. поступивших на ИТ-специальности студентов было около 83 тыс. Другими словами, за шесть лет их стало почти вдвое больше – рост на фоне 2016 г. составил 84%. Статистика учитывает поступивших и на бакалавриат, и на специалитет.

Чтобы дать профильные знания столь немалому числу людей, российские вузы начинают внедрять ИТ-программы. По данным исследования, сейчас ИТ-специальностям обучают 506 вузов – примерно 50% от общего их числа в стране. С 2016 г. их стало больше на 16%.

Напомним, что Россия испытывает серьезный дефицит ИТ-кадров. По данным главы Минцифры Максута Шадаева, на август 2023 г. в стране не хватало примерно 700 тыс. специалистов в этой отрасли. Многие ИТ-шники, как сообщал CNews, спешат уехать за границу – для этих целей они массово оформляют себе вид на жительство в Европе, особенно во Франции.

Когда количество не переходит в качество

Как пишет «Коммерсант», тот факт, что вузы стали набирать больше ИТ-студентов, вовсе не означает, что все они становятся выпускниками. Среди студентов бакалавриата (обучение длится четыре года) всего лишь 50% получают диплом. Если рассматривать отдельно тех, кто поступил на ИТ-специальность на платной основе, то доля успешно завершивших обучение среди них еще меньше.

Опрошенные изданием эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) полагают, что увеличение приема студентов на ИТ-направления ведет к росту количества тех их них, кто был отчислен после первого курса, максимум – второго.

«Это может означать ухудшение степени отбора и снижение качества подготовки будущих специалистов по ИКТ с высшим образованием»,— отметили собеседники издания. Они считают, что нельзя ограничиваться лишь наращиванием количества студентов – нужно думать еще и о кадровом составе вузов, в частности, о наборе большего числа профильных преподавателей и тех, кто преподает фундаментальные дисциплины.

«Речь идет об увеличении численности преподавателей и о повышении эффективности их труда за счет применения цифровых образовательных технологий», – сказал изданию эксперт ЦМАКП Владимир Артеменко.

На откуп работодателям

На падение качества образования российских ИТ-специалистов свое внимание обратили не только эксперты и аналитики. В Минцифры тоже говорят, что его необходимо повышать, но в первую очередь за счет работодателей – в первую очередь ИТ-компаний.

В России действует практика аккредитации ИТ-фирм – ею ведает непосредственно Минцифры. Получившие аккредитацию профильные организации получают ряд послаблений, включая налоговые, а у их сотрудников появляется доступ к льготной ИТ-ипотеке. К тому же работающие в них россияне мужского пола, еще не отметившие свое 30-летие, имеют право на отсрочку от армии.

Как пишет «Коммерсант», глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что повышение качества образования ИТ-специалистов – это одна из задач, которая в настоящее время стоит перед министерством, и что решаться она, по планам, будет при участии ИТ-компаний. «Это будет обязательным условием сохранения этими компаниями льгот», – сказал министр (цитата по «Коммерсанту»).

Напомним, что ранее в России уже проводились массовые чистки реестра аккредитованных ИТ-компаний.

Работодателям умные не нужны

В исследовании компании «Яков и партнеры» говорится, что 40% тех, кто был отчислен с ИТ-специальности, очень быстро находят работу. Эксперты связывают это с дефицитом ИТ-кадров в стране.

Уровень трудоустройства ИТ-выпускников, пишет «Коммерсант» выше, чем остальных. К моменту получения диплома работа уже есть у 38% ИТ-специалистов – в других специальностях этот показатель находится на уровне 30%.

Следует отметить также, что работодатели, в целом, не заинтересованы в профессиональном развитии своих ИТ-сотрудников. В мае 2024 г. CNews писал, что 60% мидлов и сеньоров жалуются подобное к ним отношение со стороны руководства.