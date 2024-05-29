«Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой

Роскомнадзор и Генпрокуратура России стали фигурантами административного дела по иску Wikimedia Foundation, отвечающей за «Википедию». Истец требует признать ряд требований обоих ведомств незаконными. «Википедия» находится под угрозой блокировки в России и ранее уже попадала в «черный список» Роскомнадзора.

Добиться справедливости через суд

Некоммерческая благотворительная организация Wikimedia Foundation, отвечающая за развитие всемирной интернет-энциклопедии «Википедия», обратилась в суд против Генпрокуратуры России и Роскомнадзора. Административное исковое заявление направлено в Тверской районный суд Москвы 24 мая 2024 г. и зарегистрировано в тот же день. Рассматривать его будет судья Анна Малахова. В числе первых, кто обратил на это внимание, были «Ведомости».

Согласно материалам суда, Wikimedia Foundation требует в первую очередь признать незаконными распоряжения Генпрокуратуры о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, датированные 5 июля 2023 г.

Что касается претензий к Роскомнадзору, то фонд «Викимедия» требует от суда признать незаконными направленные регулятором уведомления о нарушении порядка распространения информации.

Два или три

В общей сложности, пишут «Ведомости», Тверской райсуд зарегистрировал сразу три исковых заявления Wikimedia Foundation. Все они направлены против первого заместителю генерального прокурора Анатолию Разинкину.

У агентства РИА «Новости» иная информация о количестве зарегистрированных дел. «В Тверской районный суд Москвы поступили два административных исковых заявления Wikimedia Foundation Inc. к Генеральной прокуратуре, первому заместителю генерального прокурора А.В. Разинкину, Роскомнадзору», – приводит агентство цитату пресс-секретаря Тверского райсуда Марии Освальдо.

Карточка дела

«Беседы по искам назначены на 10 июля (2024 г. – прим. CNews)», – сообщила Мария Освальдо агентству РИА «Новости».

Все дело в деньгах

Деятельность Wikimedia Foundation в последние годы сопряжена со множеством штрафов, которые фонд получает в России за отказ удалять информацию, признанную российскими властями нежелательной. Количество таких штрафов в настоящее время исчисляется десятками.

Например, как пишет ТАСС, один из таких штрафов, ставший 13 по счету, фонд получил в начале августа 2023 г. Тогда Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал его на 3 млн руб.

«Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России)», – гласит решение суда (цитата по ТАСС).

Только за 2023 г. суммарный размер подобных штрафов, полученных в России фондом Wikimedia Foundation, превысил 18 млн руб. Сюда входят штрафы на 3 и 2 млн руб., выписанные судом 1 июня и 27 апреля 2023 г. соответственно.

В 2024 г. поток штрафов не иссяк – в конце марта 2024 г. фонд вновь признали виновным в в неудалении запрещенной в России информации. Наказание – штраф в размере 3 млн руб.

Невероятно тонкий лед

В последние годы ситуация вокруг «Википедии» в России постоянно накаляется. Штрафы – не единственная проблема, с которой сталкивается как сама энциклопедия, так и организации, поддерживающие и развивающие ее.

Так, в конце 2023 г. свою работу в России прекратило сообщество «Викимедиа.ру». Оно на протяжении 15 лет занималось поддержкой энциклопедии в стране.

Вместе с этим российскипе власти регулярно говорят о необходимости блокировки оригинальной энциклопедии. В числе последних такую идею высказал член конституционного комитета Совета Федерации России Артем Шейкин – в мае 2023 г. он заявил, что России срочно нужен аналог «Великого китайского файрволла», и что первым ресурсом, от которого он будет ограждать россиян, должна стать «Википедия».

Опыт блокировки «Википедии» на территории России у властей есть. В 2015 г. всемирная онлайн-энциклопедия попала в «черный список» Роскомнадзора из-за статьи о запрещенных в России веществах. Через некоторое время санкции были отозваны.

Также за последние годы в России было создано несколько аналогов «Википедии», среди которых – «Рувики» (заработала в тестовом режиме в июне 2023 г.), проект «Руниверсалис» и онлайн-версия «Большой российской энциклопедии».

Запуск финальной версии « Рувики » пока не случился

В первой половине января 2024 г., как сообщал CNews, тестирование «Рувики» было завершено, и ее полноценная версия должна была заработать в течение нескольких дней. Однако на момент выхода материала на главной странице энциклопедии висела плашка с уведомлением, что она по-прежнему функционирует в бета-режиме.