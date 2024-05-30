На Земле появляется новая полупроводниковая сверхдержава с технологическим нейтралитетом, готовая к сотрудничеству со всеми желающими

Наполеоновские планы Малайзии

Малайзия намерена вложить 500 млрд ринггитов (около $107 млрд) в национальную полупроводниковую отрасль, пишет The Register со ссылкой на заявление премьер-министра страны Анвара Ибрагима (Anwar Ibrahim).

Выступая на мероприятии в Куала-Лумпуре, глава правительства заявил о желании властей превратить страну в крупного производителя современных интегральных микросхем и передового оборудования для «штамповки» полупроводниковых изделий, а также поставщика передовых услуг по сборке и тестированию чипов (OSAT). Отталкиваться в реализации своих планов власти Малайзии собираются от имеющихся сильных сторон. Страна уже сейчас является серьезным игроком на глобальном рынке услуг OSAT.

Малайзийская инициатива крайне амбициозна, ее бюджет огромен. Совокупный размер средств, которые власти небольшого государства в Юго-Восточной Азии намерены инвестировать в рамках обозначенного плана, превышает бюджеты программ США и ЕС по поддержке производства микросхем вместе взятые. Программа CHIPS Act, реализуемая в США, предусматривает выделение $52 млрд, европейская European Chips Act – $47 млрд.

Pixabay / Pexels Малайзия хочет стать «полупроводниковой сверхдержавой»

Национальная стратегия в сфере полупроводников (National Semiconductor Strategy; NSS) предусматривает создание на территории Малайзии 10 компаний, занятых разработкой и производством передовых интегральных микросхем. Согласно плану, годовая выручка каждой из них будет варьироваться в диапазоне от $210 млн дор $1 млрд. Кроме того, стратегия предполагает появление 100 «вспомогательных» компаний с выручкой до $210 млн, которые тем или иным образом связанных с индустрией полупроводников.

Три этапа и надежды на иностранного инвестора

В представлении премьер-министра стратегия должна осуществляться в три этапа. Первый из них предусматривает модернизацию существующих OSAT-мощностей с использованием имеющихся ресурсов. Затем предстоит внедрение передовых технологий упаковки и масштабирование действующих производств, привлечение иностранных инвестиций, которые, как ожидается, помогут увеличить объем выпуска продукции по «зрелым» технологическим процессам и взрастить стартапы, занятые в разработке чипов.

Начало второго этапа ознаменует переход к разработке «продвинутых» логических микросхем и чипов памяти, налаживание процессов их производства и тестирования.

На заключительном этапе, по плану властей Малайзии, в игру вступают мировые лидеры в области электроники, такие как Apple, Huawei и Lenovo, заинтересованные в надежном партнере и готовые стать клиентами местных компаний.

Власти Малайзии со своей стороны готовы направить $5,3 млрд бюджетных средств на достижение отдельных целей, заложенных в стратегию NSS. Однако в своей речи премьер-министр Анвар Ибрагим не уточнил, откуда власти возьмут еще $101,7 млрд, предусмотренные NSS, когда именно эти средства вольются в экономику страны и каким образом будут распределены.

Малайзия объявляет «технологический нейтралитет»

В своей продолжительной речи Анвар Ибрагим в числе преимуществ ведения бизнеса в стране упомянул наличие государственной поддержки, многоязычной рабочей силы и преимущества свободной торговли. Он также окрестил Малайзию «мостом, который соединит страны, открытые для технологического сотрудничества».

По словам чиновника, Малайзия готова «предложить себя в качестве нейтральной площадки», которая обеспечит технологическое сотрудничество всех со всеми желающими, вне зависимости от их географического положения и политических устремлений.

Противостояние США и КНР на руку Малайзии

Премьер прямо не упомянул непрекращающуюся по меньшей мере с 2018 г. торговую войну между США и КНР, однако именно она является залогом успеха новой инициативы. Устроенная Вашингтоном и Пекином гонка в сфере высоких технологий уже приносит экономике Малайзии существенные дивиденды.

Как ранее сообщил CNews, в маленькой стране с населением в 33 млн человек колоссальными темпами растет производство полупроводников и прочего оборудования. Причем свои заводы на ее территории строят, как правило, иностранные компании – чаще всего китайские и американские, в частности, Intel, Micron, Infineon, AMS Osram, Kemikon и Fengshi.

Значительная часть высокотехнологичных производств сосредоточена в штате Пинанг, который расположен на севере страны. По оценкам InvestPenang, в настоящее время на Пинанге действуют 55 компаний, работающих в сфере производства, в основном полупроводников.

Инвестиции в экономику Малайзии благодаря популярности страны среди технологических компаний всего мира, пожелавших «застраховать» свой бизнес от геополитических потрясений, стремительно растут. Так, в 2023 г. эти предприятия вложили в развитие своего местного бизнеса суммарно около $12,8 млрд, и это именно прямые иностранные инвестиции, пишет Financial Times. Это больше, чем все их инвестиции за весь период с 2013 по 2022 гг. включительно.