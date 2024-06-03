Российские компоненты для ПК почти не покупают. Попасть в реестр Минпромторга они не помогают и стоят дороже китайских

В России зафиксированы крайне низкие объемы выпуска отечественных компонентов для настольных ПК. В частности, производители блоков питания отгружают в пять раз меньше готовых устройств, чем могли бы. Причин две – низкий спрос, спровоцированный более выгодной ценой на китайские аналоги, и почти нулевое влияние наличия российских блоков питания для попадания ПК в реестр российской электроники.

Когда китайское лучше российского

Отечественные компании по выпуску корпусов и блоков питания для ПК, серверов, систем хранения данных и прочей электроники загружены лишь на 20% от своих реальных мощностей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу российского консорциума разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова. Он отметил, что российские производители техники предпочитают отечественным БП и корпусам, а также другим компонентам, китайские.

Связано это в первую очередь с тем, что китайские компоненты дешевле российских. Их использование приводит к снижению себестоимости продукта, равно как и его конечной цены.

Олег Изумрудов отметил также, что есть и другая причина, по которой отечественные компоненты не в цене у российских производителей серверов, СХД и ПК. Дело в том, что наличие в таких устройствах, например, китайского блока питания, почти не отразится на их общей степени «российскости».

Didssph / Unsplash Российская техника имеет массу преимуществ для бизнеса перед китайской. Но и без недостатков не обходится

Иными словами, сильно меньше баллов для попадания в реестр российской электроники у техники с китайским корпусом или блоком питания не будет. А если почти не видно разницы, к чему переплачивать за российские компоненты.

Прямая угроза бизнесу

Сложившаяся на рынке компонентов ситуация в обозримой перспективе может начать рушить бизнесы – производители могут начать закрываться. Такой прогноз озвучил «Коммерсанту» директор компании «Норси-Транс» (производитель серверов и СХД) Сергей Овчинников.

Он подчеркнул, что «в случае игнорирования ситуации российские разработчики вычислительной техники продолжат закупать китайские блоки питания и корпуса, а отечественные производители обанкротятся».

Директор компании «Промобит» Максим Копосов уверен, что сейчас в балльной системе «российскости» оценка за наличие у устройства отечественного корпуса (за него дают 20 баллов), занижена. Он сообщил изданию, что данная оценка «не соответствует сложности этой технологической операции», и добавил, что это в полной мере касается и блоков питания.

Максим Копосов считает ,что властям необходимо увеличить количество начисляемых за блоки питания и корпуса баллов «российскости» вдвое.

Что говорит государство

Российские власти осведомлены о сложившейся ситуации с баллами за российские компоненты. Как сообщили изданию представители Минпромторга, вопрос может быть рассмотрен.

Минпромторг курирует реестр российской электроники. В министерстве отметили, что готовы «рассмотреть позицию участников отрасли по увеличению выдаваемого количества баллов за наличие российских блоков питания и корпусов».

При этом представители Минпромторга отдельно подчеркнули ,что эта позиция на рассмотрение в ведомство пока не поступала.

Не все так однозначно

По оценке гендиректора завода «Пранкор» (входит в GS Group) Сергея Захарова, китайские корпуса стоят дешевле лишь потому, что компании в КНР производят их большими объемами для сего рынка. «Однако локализация в России имеет ряд преимуществ», – сообщил он «Коммерсанту», отметив, что речь о «возможности адаптации компонентов под заказчика, наличии сервисного обслуживания, экономии на логистике и отсутствии проблем с оплатой».

Но есть в этой схеме и минусы, на которые изданию указал управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников. «Спрос на российские компоненты для корпусов есть, но разработчики предпочитают заказывать их в Китае, так как там заготовка корпуса, шасси, блоков питания и так далее происходит под ключ, а у нас за это отвечают разные фабрики, что выходит дороже и дольше», – заявил он.