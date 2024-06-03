В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar

Суд признал немецкого предпринимателя Ральфа Новака и его партнера Ильнура Азмуханова виновными в хищении акций каршерингового сервиса Belkacar. Обвиняемым по делу проходит и сын основателя «Вымплелкома» Борис Зимин.

Приговор по делу о мошенничестве с акциями Belkacar

Тушинский районный суд Москвы приговорил немецкого бизнесмена Ральфа Новака к пяти годам тюрьмы по делу о мошенничестве с акциями каршерингового сервиса Belkacar. Другой фигурант данного дела Ильнур Азмуханов получил четыре года колонии. Фигурантов также приговорили к штрафам в размере 800 тыс. руб. и 500 тыс. руб соответсвенно.

Кроме того, как сообщает агентство «Интерфакс», суд взыскал с фигурантов 393 млн руб. по иску потерпевшей стороны - другого немецкого предпринимателя Бенедикта Соботка. Прокуратура при этом просила суд приговорить Новака и Азмуханова к восьми и семи годам заключения соответственно, а также полностью удовлетворить иск потерпевшей стороны о взыскании ущерба на сумму 4 млрд руб.

Суть обвинения

Ральф Новак - гендиректор компании Singular CIS, Ильдар Азмуханов - инвестиционный директор швейцарского фонда Winterberg Group. Они оба были арестованы в 2022 г. Обвиняемыми по делу также проходят гражданин Германии Фабиан Кройхер и признанный иностранным агентом и заочно арестованный Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» (торговая марка «Билайна») Дмитрия Зимина.

Belkacar Суд признал немецкого предпринимателя Ральфа Новака и его партнера Ильнура Азмуханова виновными в хищении акций каршерингового сервиса Belkacar

Юридическое лицо Belcakar - АО «Каршеринг». Его единственным владельцем выступает кипрская Belkacar. Ранним инвестором проекта был Бенедикт Соботка, его российскими активами управляла компаниям «Брайнстон». По версии следствия, в 2017 г. Новак и Азмуханов вступили в преступный сговор с целью хищения акций Belkacar, а также 50% доли «Брайнстона». Доля в Belkacar была передана Bryanston Resources, которая затем была переименована в Winterberg Group.

В 2019 г. Дмитрий Зимин через BMT Private Equity приобрел у Winterberg Group ее долю в Belkacar. Но одновременно немецкая компания B.S. Beteiligungsgesellschaft, подконтрольная Бенедикту Соботке, инициировала судебные разбирательства на Кипре с целью возврата 52,4% Belkacar.

Обвиняемые свою вину не признали.

Российский рынок каршеринга

Belkacar является четвертым по величине игроком на российском рынке каршеринга. Автопарк компании составляет 5 тыс. машин, это 9% от общего объема автопарка (по данным на конец 2022 г.). Лидером рынка является «Делимобиль» с долей 36%. на втором месте находится «Яндекс.Драйв» с 13 тыс. автомобилей (24%), на третьем месте «Ситидрайв» с 11 тыс. машин (20%).

Общий парк каршеринга в России составляет 55 тыс. единиц. В денежном выражении объем рынка каршеринга в 2022 г. составил 33 млрд руб., к 2028 г. он достигнет 234 млрд руб. В начале 2024 г. «Делимобиль» провел IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже и привлек 4,2 млрд руб.