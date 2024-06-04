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Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon

Экс-глава ЦРУ и бывший глава госдепартамента США Майкл Помпео вошел в совет директоров группы Veon. Новым председателем совета стал сооснователь «Вымпелкома» Оги Фабела.

Майк Помпео вошел в совет директоров Veon

Собрание акционеров телекоммуникационного холдинга Veon избрало новый состав совета директоров. Среди новичков совета оказался известный американский политик Майкл Помпео (Michael R. Pompeo).

В 2011-2017 гг. Помпео был членом Палаты представителей США от штата Канзас. В 2017 г. во время президентского срока Дональда Трампа (Donald John Trump) он стал главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В 2018 г. он стал государственным секретарем США и проработал в этой должности до начала 2021 г.

В 2023 г. Помпео уже вошел в совет директоров украинского сотового оператора «Киевстар», принадлежащего Veon. Также Помпео является партнером инвестиционного фонда Impact Investments.

Кто вошел и кто вышел из совета директоров Veon

Также в совет директоров Veon вошли действующий член парламента Великобритании (не намерен участвовать в предстоящих выборах) сэр Брендон Льюис (Brandon Lewis), и главный юридический консультант LetterOne Дункан Перри (Duncan Perry). LetterOne является основным акционером Veon.

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Veon
Майкл Помпео на странице совета директоров сайта Veon

Из действующих членов совета директоров свои мандаты сохранили сооснователь «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн», исторически был основой для Veon) Оги Фабела (Augie K Fabela II), старший партнер L1 Technology (подразделение LetterOne) Андрей Гусев, бывший топ-менеджер KPMG Майкл Сотинг (Michael Soeting) и гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu).

Совет директоров Veon покинули его председатель, бывший топ-менеджер норвежской телекоммуникационной компании Telenor (входила в число крупнейших акционеров Veon) Мортен Люндай (Morten Lundai), бывший вице-президент медицинской компании Sanofi Карен Линехан (Karen Linehan) и старший консультан LetterOne и партнер консалтинговой компании Korn Ferry Ярослав Глазунов.

Новый председатель совета директоров Veon

Новым председателем совета директоров Veon стал Оги Фабела. Он инвестировал в «Вымпелком» в начале 1990-х годов и был партнером основателя компании Дмитрия Зимина.

В 1996 г., после проведения IPO (публичное размещение акций) «Вымпелкома» на Нью-Йоркской фондовой биржд, Фабела покинул компанию.

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с «Киевстаром» и образовал группу Vimpelcom, которая затем была переименована в Veon. В 2011 г. Фабела стал председателем совета директоров Vimpelcom. Впрочем, через год он покинул совет директоров компании, оставшись его почетным председателем.

Игорь Королев

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