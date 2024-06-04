Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов

IVA Technologies провела IPO на Московской бирже по верхней границе ценового коридора - 300 руб. за одну акцию. Объем размещения составил 3,3 млрд руб., средства получат существующие акционеры компании. Капитализация компания составила 30 млрд руб.

IPO IVA Technologies

Компания IVA Technologies, разработчик решений для унифицированных коммуникаций, объявила итоги первичного размещения своих акций (IPO) на Московской бирже.

Цена размещения составила 300 руб. за одну акцию, что соответствует верхней границе ранее объявленого ценового диапазона 280-300 руб. за одну акцию.

Объем размещения составил 3,3 млрд руб., включая акции на сумму 300 млн руб., которые могут быть проданы для стабилизации цены акций в течение 30 дней после размещения. В ходе размещения было продано 11 млн акций, доля акций в свободном обращении (free-float) будет составлять 11%. Капитализация компании составила 30 млрд руб.

Продавцами акций выступили основные акционеры компании, кто конкретно - не раскрывается. Известно, что после размещения существующие акционеры сохранят общую долю в размере 88,1% от общего числа акций.

В течение 180 дней после размещения компания и ее основные акционеры взяли на себя обязательства не продавать принадлежащие им акции. Сотрудники, которые получили акции IVA Technologies в рамках мотивационной программы, не продавали принадлежащие им акции во время IPO и на продажу принадлежащих им ценных бумаг действует мораторий в течение двух лет (до мая 2026 г.).

Эмитентом выступила головная структура IVA Technologies - ПАО «Ива». Торги акциями начинаются 4 июня под ликером IVAT.

Аллокация заявок на покупку акций IVA Technologies

Аллокация (доля удовлетворенных заявок на покупку акций) сотрудникам и партнерам, закрытый список которых был составлен до размещения, не превысила 25% от объема размещения. Аллокация розничным инвесторам составила 28% от объема размещения. каждый розничный инвестор не получил не мне 4 и не более 73.5 тыс. акций.

Инвесторы. подавшие более пяти заявок, не получили аллокации, так как идентификация заявок происходила по паспортным данным. Аллокация институциональные инвесторам составила 47% от размер предложениям. Заявки от стратегиям паевых инвестиционных фондов получили индивидуальную аллокацию.

Акционеры и финансовые показатели IVA Technologies

Акционерами компании являются гендиректор Станислав Иодковский (до размещения владел 20.8% акций), председатель совета директоров Николай Ивенев (31,5%), советник гендиректора по исксственному интеллекту Евгений Терентьев (17,9%) и Андрей Зокин (26%).

Выручка IVA Technologies в 2023 г. составила 2,45 млрд руб., увеличившись за год на 77%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 83% до 1:95 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 80%. Чистая прибыль выросла на 137% и составила 1,28 млрд руб.

Российский рынок унифицированных коммуникаций и конкуренты IVA Technologies

Российский рынок унифицированных коммуникаций в 2023 г. составил 81 млрд руб., увеличившись за год на 22%. По оценкам J’Son & Partners, при среднегодовом темпе роста 15% к 2028 г. рынок вырастет до 164 млрд руб. доля российских разработчиков на нем увеличится с 29% до 45%.

Рынок состоит из нескольких сегментов: ВКС (видеоконференц-связь), корпоративная телефония, корпоративный мессенджер и корпоративные почтовые решения. Сегмент ВКС в 2023 г. составил 28,6 млрд руб.. увеличившись за год на 44%. доля IVA Technologies в данном сегменте составляет 24%, в сегменте on-premise ПО для ВКС - 49%.

Основными конкурентами IVA Technologies являются зарубежные продукты - Zoom, Microsoft Teams, Cisco - и ряд российских разработок (TrueConf, «МТС Линк», VK). Также ближайшими конкурентами являются Dion, SberJazz, Vinteo, eXpress, «Яндекс.Телемост» и Eltex.