Экс-президент МТС перешел на работу в «Альфа-Групп»

Бывший президент МТС несколько месяцев назад вышел на должность соруководителя компании CTF — одной из структур «Альфа-Групп». Он не занимается операционной деятельностью, а его роль скорее носит координационный и консультационный характер.

Из МТС в «Альфа-Групп»

Алексей Корня, в 2018–2021 гг. возглавлявший МТС, а в начале 2022 г. назначенный на пост исполнительного директора «Магнита», уже несколько месяцев координирует работу ретейла «Альфа-Групп». Об этом в начале июня 2024 г. сообщили источники РБК.

По информации РБК, Алексей Корня не занимается операционной деятельностью, а его роль скорее носит координационный и консультационный характер, потому что это техническая должность.

CTF - это структура, через которую «Альфа-Групп» владеет X5 Group. Последняя, в свою очередь, управляет торговыми сетями по типу «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В конце марта 2024 г. акционеры X5 Group включили Алексея Корня в состав наблюдательного совета компании, но о его работе в структурах «Альфа-Групп» тогда в СМИ не сообщалось.

МТС Алексей Корня

В начале 2024 г. предполагалось, что Алексей Корня перейдет в головную компанию МТС - АФК «Система» - на должность первого вице-президента. Но спустя три месяца основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков прокомментировал это так: «Алексей не остался в корпорации. Он действительно талантливый человек, и я очень не хотел, чтобы он уходил. Я хотел использовать его в АФК «Система», в качестве первого вице-президента, но он привык быть первым человеком в компании. Каждый имеет право на собственный выбор, мы остались в хороших отношениях. Корня даже остается у нас в некоторых советах директоров, и если возникнут совместные проекты, мы точно будем вместе с ним их делать». Со слов Евтушенкова, расставание с Алексеем Корней прошло дружественно, и поэтому он будет готов принять его обратно.

Биография

Алексей Корня долгое время работал в телекоме. Начинал карьеру в «Северо-Западном телекоме» (позже был присоединен к «Ростелекому»), затем работал в «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». В 2004 г. Алексей Корня перешел в МТС, где занимал различные должности, в том числе в 2010 г. стал вице-президентом по финансам и инвестициям.

1 марта 2018 г. решением Совета директоров МТС Алексей Корня назначен на должность президента российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг МТС сроком на три года. На этом посту он сменил Андрея Дубовскова, который по собственному желанию досрочно прекратил исполнение обязанностей президента и председателя правления компании. 22 июня того же года решением годового общего собрания акционеров МГТС Алексей Корня включен в состав Совета директоров компании.

В марте 2021 г. Алексея Корню на должности президента МТС сменил Вячеслав Николаев. Алексей Корня в том же году был номинирован на должность первого вице-президента АФК «Система».

20 января 2022 г. было объявлено о назначении Алексея Корня новым исполнительным директором «Магнита». На этой позиции бывший президент МТС занимался цифровой трансформацией ритейла, а также развитием цифровых сервисов для покупателей. Как сообщало издание ТАСС со ссылкой на заявление «Магнита», в сферу ответственности Алексея Корня войдут электронная коммерция, финансовая и юридическая функции, управление инвестициями и рисками. При этом директором по цифровым технологиям «Магнита» является Юрий Мисник, ранее работавший в Microsoft, Amazon и First Abu Dhabi Bank.

Совет директоров принял решение прекратить полномочия Андрея Лукашевича в качестве члена правления. Об этом стало известно 12 апреля 2022 г. Функцию Лукашевича в компании продолжит реализовывать исполнительный директор, заместитель генерального директора Алексей Корня, в сферу ответственности которого уже входил блок электронной коммерции.

Достижения в МТС

По данным РБК, за время руководства Корни выручка МТС выросла на 12% - с 442,9 млрд руб. по итогам 2017 г. до 494,9 млрд руб. по итогам 2020 г. Предполагалось, что он перейдет в головную компанию МТС - АФК «Система» - на должность первого вице-президента.

Крупные телекоммуникационные операторы стремятся расширить свое присутствие на интернет- и медиарынке на фоне снижения тарифов и ужесточения регулирования, однако немногие из них решаются составить конкуренцию крупным банкам, доминирующим в финансовой отрасли. Однако МТС, Мегафон и Veon видят для себя хороший шанс в экспансии на рынке финансовых услуг, где позиции российских банков не так сильны, как в других странах. Хотя компания вышла на рынок финансовых услуг в 2012 г., купив долю в банке, впоследствии переименованном в «МТС Банк». Банк начал ощущать преимущества этого лишь в 2017 г., поскольку сначала кредитору пришлось переориентироваться на розничный сектор, увеличить число отделений, а затем преодолеть экономические трудности, связанные с кризисом в связи с началом специальной военной операцией (СВО) на Украине. Теперь на «МТС Банк», который уже выпустил более 3 млн дебетовых и кредитных карт, приходится около 500 млн руб. от чистой прибыли МТС.

МТС также стремится помогать повышать эффективность малого и среднего бизнеса в России и бывших странах Советского Союза посредством адаптированных облачных сервисов и технологий интернета вещей (IoT).