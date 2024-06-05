ПСБ выпустил первые в России цифровые права от винодельни

ПСБ на своей платформе «Токеон» совместно с винодельческим хозяйством «Николаев и сыновья» провел первый в стране выпуск гибридных цифровых прав на продукцию винодельни, которые дают инвестору возможность получить на выбор деньги или товар.



Права на вино

Презентация нового инвестиционного инструмента и продажа первых цифровых активов от винодельческого хозяйства состоялись в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума. Первые ГЦП винодельни уже реализованы: их получили участники ПМЭФ, которые ранее не являлись пользователями платформы. «Токеон» перевел на их цифровые кошельки суммы, равные стоимости одного актива. Всего в дни форума 100 человек смогут получить гибридные цифровые права бесплатно.

В роли эмитента выступило винодельческое хозяйство «Николаев и сыновья» — один из резидентов винодельческого региона Долина Лефкадия. Всего выпущено 1000 гибридных цифровых прав. Каждое из них удостоверяет право на одну бутылку вина «Шардоне 2019». Номинальная стоимость одного актива – 2600 рублей.

Изображение: нейросеть «Кандинский» Гибридные цифровые права от винодельческого хозяйства дополнили комплексную программу банковских решений «Хороший год», которую разработал ПСБ специально для винодельческой отрасли

Согласно условиям решения о выпуске, с 5 декабря 2024 года до 15 мая 2027 года владельцы гибридных цифровых прав смогут погасить активы по запросу и получить вино или же дождаться даты погашения активов, 15 июня 2027 года, и получить денежную выплату с доходом. Размер выплат будет складываться из 100% номинальной стоимости активов и фиксированного дохода в размере 600 рублей на каждый актив. Также владельцы гибридных цифровых прав могут перепродавать свои активы другим пользователям платформы «Токеон» до истечения срока их обращения, в том числе, с целью получения дохода от продажи.

Участвовать в выпуске могут и неквалифицированные инвесторы: сбор заявок на покупку активов продлится с 5 по 15 июня. Таким образом, ПСБ совместно с партнерами предложил инновационный подход к такой традиционной отрасли, как виноделие, что открывает новые возможности на винном рынке России, благодаря преимуществам использования цифровых активов и их разновидностей.

Решения для винодельческой отрасли

Гибридные цифровые права от винодельческого хозяйства дополнили комплексную программу банковских решений «Хороший год», которую разработал ПСБ специально для винодельческой отрасли. При этом, виноделы могут выбирать из нескольких вариантов выпуска цифровых финансовых активов: ГЦП на молодое вино, когда оно находится еще на этапе созревания, но уже предопределена его будущая стоимость, ГЦП на коллекционное вино, позволяющие представить редкие позиции, которых нет в свободной продаже или они существуют в ограниченном количестве, а также выпустить цифровые финансовые активы на саму винодельню, что может стать альтернативным источником получения финансирования.

«Гибридное цифровое право на вино может стать альтернативным источником пополнения оборотных средств винодела независимо от сезонности потребления. Продажа цифровых прав на вино также гарантирует эмитенту его реализацию, даже если вино находится на этапе конечного производства или выдержки. Более того, это еще и революционный инструмент на российском рынке инвестиций. Инвестор, который приобрел гибридные цифровые права, получает не только вино, но также уникальную возможность продать его позднее, установив свою цену на актив, который к моменту продажи уже вырастет в цене, в то время как сам инвестор сможет забрать его по цене, зафиксированной в момент покупки гибридных цифровых прав», - сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

«Инструмент направлен на создание в стране совершенного нового инвестиционного рынка – рынка инвестиционного вина. Принцип гибридных цифровых прав позволяет выработать прозрачный и доступный механизм вложений в вино для массовых инвесторов на привлекательных условиях. Мы уверены, что ГЦП являются одним из перспективных направлений цифровизации агропромышленного комплекса, которое поможет, в том числе развитию отечественных виноделен», - говорит Максим Хрусталев, генеральный директор платформы «Токеон» .

«Надеюсь, что участие нашей семейной винодельни «Николаев и сыновья» в проекте ПСБ послужит ключом, который откроет всем российским виноделам двери в мир современных финансовых инструментов, где гармонично встретятся увлечение вином и финансовый интерес», - сказал Михаил Николаев, основатель «Николаев и Сыновья».

Потенциал «Шардоне 2019» растет пропорционально возрасту, что обусловлено особой технологией производства и выдержкой в профессионально оборудованных погребах винодельни. При производстве вин используется традиционный метод с минимальным перемешиванием осадка. Выдерживается продукт в течение 14 месяцев в бочках из французского дуба. За период обращения гибридных цифровых прав подобное вино, максимально раскроет свои вкусовые качества и станет еще более привлекательным для ценителей.