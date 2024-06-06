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За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора

Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова отправили в СИЗО. Он подозревается в соучастии по делу о краже 370 млн руб., выделенных из бюджета на ПО для контроля отходов.

Завышение расходов на ПО

Преображенский районный суд города Москвы отправил в СИЗО экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Долматова Олега Витальевича, сообщил Telegram- канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он якобы подготовил необходимую документацию, обосновывающую завышенные расходов на создание ПО, чем обеспечил победу в конкурсе необходимых ему лиц.

Целью обвиняемого и его сообщников, по версии следствия, было хищения бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду.

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Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы
Чиновника из Росприроднадзора арестовали по делу о хищениях по госконтракту на поставку ПО

«Действиями Долматова был причинен значительный ущерб Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Фиктивная автоматизация учета отходов

Долматов, работавший заместителем руководителя Росприроднадзора в 2011–2017 гг., замешан в хищении 370 млн руб. при реализации ООО «Адиком Системс» госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов, сообщил «Вестям» неназванный источник.

В мае 2024 г. по этому делу, возбужденному в 2020 г. был арестован и отправлен в СИЗО бывший директор ФГБУ Росприроднадзора «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислав Новиков, как писал ТАСС. Договор по контракту на разработку ПТО УОНВОС аппаратно-программного комплекса «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров» был заключен в 2016 г.

Глава компании-подрядчика ООО «Адиком системс» Игорь Теперин с Новиковым и его бывшим заместителем Андреем Кудрявцевым создали видимость работы по изготовлению государственной автоматизированной системы и предоставили не соответствующие сведения о их выполнении. Затем Новиков и Кудрявцев приняли на самом деле не выполненные работы и обеспечили их оплату на расчетный счет подрядчика, говорится в материалах дела.

Теперин обвиняется в совершении преступления по той же статье, что и Долматов. Кудрявцеву вменяется получение взятки в около 1,5 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигуранты вину не признали.

Поставщик по госконтракту

ООО «Адиком Системс» зарегистрировано в Москве, на улице Сущевской, как указано на его сайте. Основное направление деятельности — разработка программного-технологических комплексов, автоматизированных информационных систем. На сайте говорится также, что компания состоит в Реестре аккредитованных ИТ-компаний, и названы госзаказчики — ФГУНПП «Росгеолфонд», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство водных ресурсов.

Росгеолфонду, например, «Адиком Системс» еще в 2002 г. поставила информационно-аналитическую систему ведения государственного баланса запасов полезных ископаемых и сопутствующей фондовой информации. Это интегрированная рабочая среда для руководителей и для экспертов-геологов организаций, функционирующих в области информационного обеспечения недропользования.

Анна Любавина

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