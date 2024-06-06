Лишь бы подальше от родины. Тайваньцы срочно выносят производство чипов за пределы острова

Тайваньские производители микросхем адаптируются к реалиям

Тайваньские производители интегральных микросхем на фоне геополитической напряженности готовятся к масштабной экспансии за пределы острова и континентального Китая. Новые промышленные предприятия появятся в США, Европе, странах Южной и Юго-Восточной Азии.

Специалисты TrendForce отмечают усилия тайваньских участников рынка полупроводников по диверсификации цепочек поставок, направленные на минимизацию рисков, обусловленных геополитическими факторами, а также последствиями пандемии COVID-19. Чипмейкеры в последние два года внедряют новый сегментированный подход к формированию цепочек поставок. Теперь они выстраиваются для внутреннего китайского рынка и остального мира по отдельности.

Тайвань и Китай действительно сложно назвать островком стабильности для полупроводниковой промышленности. Так, Элбридж Колби (Elbridge Colby), в прошлом – заместитель помощника министра обороны по стратегии и развитию вооруженных сил в Министерстве обороны США, в конце 2023 г. высказал мнение, что США следовало бы «взорвать» TSMC, если Тайвань и Китай воссоединятся. Китай, в свою очередь, в мае 2024 г. демонстративно провел масштабные военные учения вокруг острова. В отношении Китая США введены множественные ограничения на экспорт высоких технологий, что также в определенной мере сдерживает развитие полупроводниковой отрасли КНР.

Главная мировая фабрика чипов TSMC рассматривала возможность «бегства» с Тайваня с полным переносом всех бизнес- и производственных процессов в другую страну. Однако эта идея была признана руководством компании бесперспективной.

Pixabay / Pexels Тайваньские производители микросхем запускают новые мощности за рубежом на фоне роста спроса на продукцию, выпущенную за пределами и Тайваня, и Китая

В поисках «тихой гавани» промышленные компании, занятые в сфере полупроводников, обратили внимание на регион ЮВА, в частности, Сингапур и Малайзию. В конце мая 2024 г. CNews писал о том, что власти этой небольшой страны планируют потратить $107 млрд на ее трансформацию в мощный международный хаб по разработке, производству и тестированию передовых интегральных микросхем. Малайзия теперь позиционирует себя в качестве нейтральной площадки, готовой способствовать технологическому сотрудничеству компаний из самых разных стран мира.

Совместное предприятие NXP и Vanguard в Сингапуре

Недавнее повышение пошлин на ввоз товаров китайского происхождения в США способствует росту количества заказов со стороны американских клиентов на продукцию, выпущенную за пределами Китая, отмечает TrendForce. Одним из бенефициаров в сложившейся ситуации может стать тайваньская Vanguard. Эксперты считают, что чипмейкеру благодаря новой волне спроса удастся обеспечить загрузку примерно 75% имеющихся в его распоряжении производственных мощностей уже во второй половине 2024 г.

Сейчас под управлением Vanguard находится четыре предприятия на Тайване и одно в Сингапуре, занятые в производстве менее популярных 200-миллиметровых (8-дюймовых) пластин. Компания испытывает колоссальное давление со стороны конкурентов из Китая, освоивших эффективное с точки зрения издержек технологию выпуск пользующихся спросом пластин диаметром 300 мм. Сотрудничество с NXP – попытка Vanguard вернуть себе стремительно утрачиваемые позиции.

5 июня 2024 г. Vanguard и NXP объявили о создании в Сингапуре совместного предприятия под названием VisionPower Semiconductor Company (VSMC). СП займется выпуском 300-миллиметровых (12-дюймовых) полупроводниковых пластин, востребованных в отрасли.

Масштабы экспансии тайваньских чипмейкеров

TSMC и UMC, уже располагающие производственными мощностями за пределами Тайваня, ускоряют реализацию планов по экспансии за рубеж. PSMC и Vanguard, преимущественно осуществляющие производственную деятельность на территории острова, также заняты развертыванием фабрик за границей, которые, как они считают, поспособствуют повышению «гибкости» и конкурентоспособности их бизнеса.

Аналитики TrendForce прогнозируют, что заграничные производственные мощности тайваньских чиппемейкеров существенно увеличатся в период с 2024 по 2027 гг. Так, TSMC этого удастся добиться за счет ввода в строй завода Fab 21, строительство которого идет в США, фабрики JASM – в Японии и нового европейского предприятия в Дрездене (Германия).

UMC будет расширяться сразу в двух направлениях: новые мощности появятся на предприятии Fab 12X в Сямыне (КНР), ориентированном на выпуск продукции преимущественно для местных заказчиков, прочих клиентов будет обслуживать сингапурская Fab 12i, которая также нарастит производство.

Источник: TrendForce Как будут распределены распределены производственные мощности тайваньских полупроводниковых компаний к 2027 г. в сравнении с 2024 г.

PSMC рассчитывает увеличить собственное присутствие в Японии благодаря планируемому совместному с SBI предприятию JSMC, а также закрепиться в Индии.

В компании VIS ожидают, что запланированный ввод в эксплуатацию площадки по выпуску 300-миллиметровых кремниевых пластин в Сингапуре позволит довести долю принадлежащих компании производственных мощностей, которая приходится на территорию этой страны, на 10 процентных пунктов – до 24% с текущих 14%.

Геополитическая напряженность породила средне- и долгосрочный спрос на услуги по производству полупроводниковой продукции вне Китая и Тайваня со стороны клиентов в Европе, США, Японии и Южной Корее, отмечает TrendForce.

По оценке экспертов TrendForce, к 2027 г. 7% мощностей PSMC будет приходиться на предприятия в Японии, а остальные 93% будут сосредоточены на Тайване. По состоянию на 2024 г. компания выпускает полупроводниковую продукцию исключительно на своей родине.

Среди всех фигурирующих в отчете исследовательской компании чипмейкеров Тайваня наиболее диверсифицированной в плане территориальной распределенности промышленной инфраструктуры является UMC. Компания имеет фабрики в Японии (10%), Сингапуре (13%) и континентальном Китае (17%). Специалисты считают, что к 2027 г. UMC расширит присутствие в Сингапуре до 19%, а в Китае – наоборот, несколько сократит – до 16%.