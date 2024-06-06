«Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС

Редакция CNews выяснила, что российский разработчик «Труконф» отчитался о выручке в сегменте ВКС по итогам 2023-го года. Оборот компании составил 3,399 млрд рублей.

Откуда взялся рост

Данные о выручке опубликованы в рейтинге отраслевого издания. В «Труконф» рассказали, что по оценкам компании около 95% предприятий госсектора уже используют российское ПО для коммуникаций, и что текущие результаты были достигнуты за счёт замещения иностранных систем ВКС в крупном бизнесе и в промышленности. «Для таких заказчиков важны исключительная безопасность, полный контроль над коммуникациями, а также гарантированная доступность внедряемых сервисов независимо от санкций», — подчеркнули в «Труконф».

Цены на решения компании не менялись в течение последних 12 лет, разработчик также подписал в 2023-м году хартию о неповышении цен. Средний чек на ПО TrueConf за год вырос в России на 20%.

Видеоконференцсвязь и мессенджер «Труконф»

На чём зарабатывает крупнейший игрок

Продажа лицензий на ПО в чистом виде в 2023-м году составила более половины оборота — 1.7 млрд. рублей. Производство и продажа аппаратных терминалов видеоконференцсвязи TrueConf Group принесла компании около 300 млн. руб.

Ещё 800 млн. руб. «Труконф» заработал на услугах внедрения, технической поддержки, а также кастомизации и доработок ПО под требования своих клиентов. Свыше 590 млн. руб. приходится на ВКС в виде ПАК, инфраструктурное и оконечное оборудование для видеоконференцсвязи.

Будущее рынка в России

В компании считают, что ВКС-рынок России один из самых насыщенных и развитых в мире благодаря большому количеству сильных игроков, что стимулирует конкуренцию и повышает качество решений для пользователей.

После 2026 года, с завершением миграции крупного и среднего бизнеса на отечественные ВКС-решения, рынок ожидает консолидация, а также значительное усиление конкуренции в связи с высокой вероятностью возврата глобальных мировых игроков.

Импортозамещение за рубежом

Важным «фактором успеха» в компании считают ИТ-экспорт. По словам разработчика, интерес к безопасным видеоконференциям «Труконф» стабильно растёт в Азии, Латинской Америке и других регионах, при этом Индия остаётся ключевым направлением для экспорта. Средний чек на ПО российского разработчика за рубежом вырос на 94% по сравнению с 2022-м годом, а число скачиваний решений компании — на 35%.

CNews рассказывал о переходе на ПО «Труконф» крупнейшего производителя военных самолетов и вертолетов в Азии Hindustan Aeronautics Limited, а также о проекте для одной из ведущих компаний по добыче железной руды Kudremukh Iron Ore Company Limited.

По опыту «Труконф», профиль заказчиков российской системы ВКС за рубежом не отличается от России — это крупный бизнес, промышленность, органы власти и силовые структуры. Рост спроса формируют глобальные макроэкономические процессы связанные с регионализацией, а также желание многих стран повысить уровень собственного технологического суверенитета.

Продукты

По словам разработчика, принцип работы решений «Труконф» — одно из главных преимуществ перед иностранными гигантами.

«‎В нашем случае ВКС-система разворачивается в корпоративной сети заказчика, гарантируя ему безопасность, бесперебойный доступ и полный контроль над сетью коммуникаций. В то время как другие крупнейшие игроки мирового ВКС-рынка давно ушли в «облака», работоспобность и доступ к которым регулирует производитель», — рассказали в пресс-службе.

Главным продуктом компании является серверное программное решение — TrueConf Server, которое включает в себя систему 4K-видеоконференцсвязи, встроенные мессенджер и платформу для вебинаров и совместной работы.

Приложения для пользователей доступны на OC Windows, macOS и Linux, а также на российских Astra Linux, РЕД ОС, «Альт» и ROSA, в том числе на мобильных «Ред ОС М», Astra Mobile и, по словам разработчика, в скором времени перечень пополнится «Авророй».

С 2022 года «Труконф» активно разрабатывает и внедряет в свои решения технологии на базе машинного обучения и ИИ.

Автоматическое протоколирование видеоконференций на базе ИИ от «Труконф»

Помимо внедренных ранее ассистента пользователя, интеллектуального шумоподавления в режиме реального времени и виртуальных фонов, в 2023 году в решениях «Труконф» появился специальный режим конференций — «Автоселектор», а также автофокусировка на лицах пользователей, «умная» композиция кадра в переговорных комнатах и транскрибация видеовстреч на базе ИИ.