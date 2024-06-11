Американцы требуют от своих стартапов не брать денег у китайских инвесторов

Венчурные инвесторы в США заставляют ИТ-стартапы разрывать связи с инвесторами из Китая. К этому их подталкивает повышенное внимание американских властей к китайским игрокам технологической отрасли и ужесточение контроля над иностранными вложениями.

Нерыночные механизмы

Американские венчурные компании требуют от финансируемых ими технологических стартапов избавляться от китайских инвесторов. Об этом в начале июня 2024 г. сообщило издание Financial Times.

Технологический сектор США претерпевает заметные изменения, потому что китайские венчурные компании все чаще вынуждены отказываться от своих долей в американских стартапах. Это движение вызвано опасениями по поводу надвигающихся мер регулирования со стороны Вашингтона, направленных на ограничение иностранной собственности в важнейших технологических секторах.

Unsplash - Wu Yi Американские инвесторы требуют от портфельных стартапов избавиться от инвесторов из Китая

Financial Times приводит в пример работающий в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) стартап из Китая HeyGen. После переезда в Лос-Анджелес компания попросила своих китайских инвесторов - IDG Capital, Baidu Ventures, HongShan и ZhenFund - продать доли американским партнерам. В настоящий момент в США не существует правил, запрещающих китайским инвесторам владеть небольшими пакетами акций в американских компаниях, пояснили в гонконгской юридической фирме Hogan Lovells. Однако наличие китайских акционеров может послужить препятствием для компании в вопросе продажи товаров и услуг американскому правительству.

Китайские фирмы венчурного капитала, ключевые игроки в финансировании американских технологических стартапов, заранее продают свои доли американским инвесторам. Это стратегический шаг в ответ на предлагаемые США правила, направленные на ограничение иностранного влияния в критически важных технологических областях. Ожидаемое введение более строгих правил в отношении иностранной собственности побудило эти компании принять меры для защиты своих инвестиций.

Уход китайских инвесторов

Американские технологические стартапы переживают изменения, связанные с уходом китайских инвесторов. Хотя приток капитала от американских инвесторов выгоден, потеря китайских стратегических партнерств и доступа к рынку может создать проблемы для роста и расширения. Отношения и рыночные возможности, которые часто приносят китайские инвесторы, трудно заменить, что может помешать глобальным амбициям некоторых стартапов.

Американские инвесторы пользуются возможностью приобрести доли в технологических стартапах на потенциально выгодных условиях. Эта тенденция отвечает интересам национальной безопасности, обеспечивая сохранение критически важных технологий под отечественным контролем. Она также отражает более широкую стратегию, направленную на укрепление отечественного технологического потенциала и снижение зависимости от иностранного капитала.

Нормативно-правовая база

Повышенное внимание правительства США к иностранным инвестициям направлено на защиту национальной безопасности и сохранение технологического лидерства. Предлагаемое законодательство направлено на ограничение иностранных, в частности китайских, инвестиций в ключевые технологические отрасли. Эти меры регулирования являются частью более широкой инициативы по защите критической инфраструктуры и технологий от предполагаемых внешних угроз.

Тенденция отказа от инвестиций является отражением более широкой геополитической напряженности между США и Китаем. Поскольку обе страны борются за технологическое превосходство, контроль над инвестиционными потоками стал стратегическим приоритетом. Соперничество за доминирование в таких развивающихся технологиях, как искусственный интеллект, 5G и квантовые вычисления, подчеркивает важность этих мер регулирования.

Перспективы на будущее

Ожидается, что продолжающееся давление на китайский венчурный капитал, вынуждающее его отказаться от участия в американских технологических стартапах, приведет к созданию более изолированной инвестиционной среды. Это может способствовать развитию внутренних инноваций за счет концентрации ресурсов и усилий в США. Однако это также может уменьшить разнообразие источников капитала и стратегических партнерств, которые могут быть жизненно важны для расширения международного рынка и сотрудничества.

Давление, оказываемое на китайский венчурный капитал с целью вывести его из технологического сектора США, подчеркивает сложное взаимодействие политики регулирования и геополитических стратегий. Развитие этой тенденции будет иметь значительные последствия для будущего технологической отрасли США и глобального инвестиционного ландшафта. Обеспечение того, чтобы технологический сектор оставался динамичным и инновационным, преодолевая эти проблемы в сфере регулирования, будет иметь решающее значение для сохранения конкурентных преимуществ США в области глобальных технологий.

На рынки влияют такие факторы, как геополитика, которая во многих случаях не оказывает существенного влияния на прогноз прибыли компании. Что также часто не оценивается по достоинству, так это уровень изменений, которые наблюдаются на местах: появляются победители и процветают инновации в различных секторах, что отражает стремление компаний к созданию конкурентных преимуществ. Этот «вызов» волатильности одновременно является и возможностью - сейчас китайские инвесторы находят множество отличных компаний, торгующихся по привлекательным оценкам уже в Китае.

Многие компании продолжат извлекать выгоду из долгосрочного перехода Китая от роста, основанного на экспорте и инвестициях, к росту более высокого качества, обусловленному потреблением. Продолжающаяся урбанизация и растущий средний класс хорошо известны, но остаются важными факторами, которые лежат в основе укрепления покупательной способности потребителей. Это открывает широкие возможности для структурного роста в сфере недостаточно проникающих товаров и услуг.

Такие тенденции, как расходы, основанные на опыте, сознательное отношение к здоровью и премиализация, создают значительные инвестиционные возможности. Кроме того, китайские потребители и корпорации все чаще отдают предпочтение китайским брендам и местным поставщикам, в результате чего отечественные компании занимают все большую долю рынка, который остается одним из крупнейших в мире.

Доля Китая в общемировом объеме патентных заявок приближается к 50%, а компании инвестируют все больше средств в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), особенно в таких областях, как робототехника и связанные с ней цепочки поставок. Со временем это должно привести к повышению конкурентоспособности, улучшению ценовой политики и увеличению прибыли на капитал.

В таких развивающихся секторах, как электромобили (EV) и возобновляемые источники энергии, существуют возможности для развития среди участников цепочки создания дополнительной стоимости EV, особенно тех, кто предоставляет ключевые компоненты и услуги, например, производителей батарей для EV или поставщиков автозапчастей.

Здравоохранение также открывает новые возможности, особенно в областях с низким уровнем проникновения, таких как некоторые виды медицинского оборудования. Кроме того, китайские компании занимают третье место в мире по количеству инновационных лекарств, находящихся в разработке, и быстро догоняют Европу, которая в настоящее время занимает второе место после США.