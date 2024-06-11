Российский завод выходит на производство 1 млн чипов в месяц за счет авиации и «умных» электросчетчиков

Компания «Миландр» планирует к 2025 г. расширить производство до 1 млн микросхем в месяц. Согласно информации на сайте компании, микроконтроллеры расширяемых серий предназначены для учета энергоресурсов и для авиационного применения.

Первым делом – самолеты и учет энергии

Как стало известно CNews, компания «Миландр» к 2025 г. будет выпускать в месяц 1 млн микросхем. Этот показатель будет достигнут компанией за счет увеличения производства микроконтроллеров, предназначенных для использования в умных счетчиках потребления электроэнергии, а также в авиапроме. Об этом CNews рассказал генеральный директор «Миландра» Алексей Новоселов.

Среди микроконтроллеров, увеличенный выпуск которых позволит достичь этой цели, Алексей Новоселов назвал серии К1986 и 1206. Согласно сайту компании, из девяти производящихся микроконтроллеров серии К1986 назначение шести указано как «для авиационного применения». Оставшиеся три модели серии К1986, как и две усовершенствованные версии одной из них, как и два микроконтроллера серии 1206 предназначены для приборов и систем учета энергоресурсов.

Таким образом, назначение микроконтроллеров в намеченных к расширению сериях почти поровну делится между применением в авиации и в приборах и системах учета энергоресурсов.

Фото: компания «Миландр» Пластины с микросхемами

Годовой объем микросхем за месяц

Генеральный директор Алексей Новоселов рассказал CNews, что в настоящее время компания «Миландр» выпускает более 1 млн микросхем в год.

«Микроконтроллеры, энергонезависимая память и интерфейсные микросхемы – вот три направления, которые должны нам обеспечить 1 млн микросхем в месяц, – рассказал Алексей Новоселов. – Наши микросхемы для различного применения размещены у нас на сайте, секрета из этого мы не делаем».

Для достижения цели увеличения объема выпуска микросхем до 1 млн штук в месяц к 2025 г. «Миландр» дополнительно за собственные средства приобрел более 2000 кв. м площадей под новую производственную линию и закупает оборудование. Частично оборудование компании на отдельных технологических этапах уже сейчас имеет необходимую производительность.

Фото: компания «Миландр» Партия микроконтроллеров К1986ВЕ92FI готова к поставке потребителям

Расшивание узких мест

Но если некоторые установки за счет групповой обработки могут делать сразу по тысяче микросхем, то, например, тестирование могут пройти только одна или 10 микросхем за раз, в зависимости от сложности. Эти места и становятся узкими. Для того чтобы расшить узкие места, увеличить производительность и сбалансировать общую производительность, а также сделать все линии одинаковыми, покупаются дополнительные установки.

При этом для увеличения мощностей на порядки компании не требуется увеличить парк оборудования в 10 раз. Расшивания узких мест возможно достичь приобретением отдельных установок. В основном это зарубежная техника, хотя используется на «Миландре» и несколько единиц техники отечественного производства. Несмотря на санкции, вопрос приобретения зарубежной техники удается решать.

Фото: компания «Миландр» Монтаж кристаллов на рамку с подложками корпуса в процессе сборки микросхем

«Санкции действительно затормозили развитие нашей отрасли, потому что последние два года пришлось в пожарном порядке латать дыры в фундаменте, – отметил Алексей Новоселов. – Но, несмотря на это мы гордимся тем, что наше производство работает сейчас в полную силу. И в 2023 г. мы выпустили продукции на 40% больше, чем в досанкционный 2021 г. Самое главное – мы сумели перестроиться под новые реалии».

Из истории «Миландра»

По данным ЕГРЮЛ, АО «ПКК Миландр» было зарегистрировано в Зеленограде 1 декабря 1993 г.

В базе «Контур.фокус» содержатся данные о 64 госконтрактах компании на общую сумму в 4,8 млрд руб. По итогам 2018 г. выручка компании «Миландр» составила 2,8 млрд руб., более свежей информацией «Контур.фокус» до сих пор не располагает. Производственные мощности компании на тот момент составляли около 500 тыс. микросхем в год.

Фото: компания «Миландр» Количество микросхем, которые установка может обрабатывать одновременно, зависит от сложности операции

В 2018 г. холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и компания «Миландр» заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству «умных» счетчиков электроэнергии, его контрольный пакет акций принадлежит холдингу «Росэлектроника». Презентация 3D-модели первого интеллектуального прибора учета электроэнергии на основе отечественных компонентов и программного обеспечения, разработанного «Росэлектроникой», состоялась в мае 2019 г. В июне 2020 г. «Росэлектроника» совместно с Фондом развития промышленности запустили производство «умных» счетчиков электроэнергии.