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Российские САПР закупаются впустую. Бизнес влюбился в пиратский иностранный софт и не спешит от него отказываться

В России резко выросли закупки отечественных САПР, равно как и доходы их разработчиков. Но купленным софтом почти никто не пользуется – в ходу по-прежнему иностранные приложения, к тому же пиратский. Отечественные САПР в реальности занимают не более пятой части рынка.

Любовь россиян к пиратскому ПО неистребима

На российском рынке систем автоматизированного проектирования (САПР) сложилась противоречивая ситуация. Как пишут «Ведомости», с одной стороны по документам доля российских САПР в закупках в денежном выражении достигла внушительных 90%, но, с другой стороны, компании в России почти не пользуются этим софтом.

Несмотря на все усилия государства по импортозамещению, а также на санкции со стороны западных стран и иностранных компаний, российские предприятия как пользовались иностранными САПР, так и продолжают пользоваться. Притом в настоящее время предпочтение отдается пиратскому ПО, отмечает издание.

CNews писал, что после февраля 2022 г. россияне вновь полюбили нелицензионный софт. К тому же в июне 2024 г. был подписан закон, смягчающий статьи УК РФ, связанные с кражей интеллектуальной собственности.

Как сообщил изданию глава лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников, к лету 2024 г. доля российских САПР на отечественном рынке ПО этого класса составляет 15-20%. И это после того, как сбежавшая из России компания Autodesk в марте 2024 г. запретила россиянам пользоваться своей САПР AutoCAD, а месяц спустя заблокировала ее в России (даже пиратские версии).

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Autodesk
Различные САПР используются в России почти повсеместно

AutoCAD – самая популярная в мире система автоматизированного проектирования. Апрельская ее блокировка в России на деле обходится за пару минут.

Миллиарды на российские системы проектирования

Статистика Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ), приведенная «Ведомостями», гласит, что в 2022 г. на закупку САПР отечественные госорганы и госкомпании потратили 1,6 млрд руб. Объем российского софта в этих закупках составил 93,39%, что на 67,7 процентных пункта выше в сравнении с результатами 2021 г.

В то же время в денежном выражении объемы закупок САПР госструктурами и компаниями с госучастием резко сократился – 1,6 млрд руб. в 2022 г. против 2,5 млрд руб. годом ранее. Падение составило 36,2% год к году.

Статистика ЦКИТ за 2023 г. к моменту выхода материала отсутствовала.

При этом известно, что выручка компании «Аскон», разработчика известной российской САПР «Компас-3D», по итогам 2023 г. показала впечатляющий 47-процентный рост – вплоть до 5,6 млрд руб, пишут «Ведомости». Согласно документам компании, в список ее корпоративных клиентов входят 15,8 тыс. заказчиков.

Выручка компании «Нанософт», создателя САПР nanoCAD, в 2023 г. выросла на 41,8%, составив 3,5 млрд руб.

Как сообщил CNews Дмитрий Овчинников, по итогам 2023 г. выручка отечественных компаний – разработчиков САПР – выросла суммарно примерно на четверть. «В 2024 г. такая тенденция повторится, а вот уже в 2025 г. наступит небольшая стабилизация роста за счет насыщения рынка и удовлетворения первичных потребностей», – добавил Овчинников.

САПР нужны всем

Системы автоматизированного проектирования лишь на первый взгляд кажутся нишевым ПО. В реальности спектр их применения очень широк – САПР, к примеру, помогают при разработке автомобилей и зданий.

В России и мире САПР часто нужны в машиностроении и строительстве, а также в ТЭК, химической промышленности и металлургии. «САПР больше всего востребован в строительстве и смежных отраслях. Все что касается домов, земельных участков, планировки – все это САПР. Вторым потребителем идут разного рода конструкторские бюро и заводы по производству деталей и механизмов. Сейчас, компьютер заменил кульман, поэтому везде, где раньше чертили на бумаге, теперь рисуют при помощи клавиатуры и мыши» – , сообщил он CNews.

При этом доступ россиян к иностранным САПР после 24 февраля 2024 г. оказался затруднен. «В 2022-2023 гг. ключевые зарубежные разработчики САПР приняли решение покинуть российский рынок, прекратив продажу новых лицензий и поддержку существующих пользователей», – заявил CNews глава департамента САПР и ГИС в ГК Softline Дмитрий Русин. В качестве примера он привел компании Autodesk, Siemens DIS, Dassault Systemes Solidworks, а также PTC, Ansys, Graphisoft и Altium, которые, по его словам, до момента ухода из России «занимали значительную долю рынка инженерного ПО».

«Пользователи лицензий этих разработчиков либо уже столкнулись с истечением сроков подписок на временные лицензии, либо используют постоянные лицензии без возможности продления, обновления и поддержки, сталкиваясь с различными техническими ограничениями», – добавил Русин.

По словам Овчинникова, AutoCAD была самой востребованной САПР в России до февраля 2022 г. – она занимала до 90% рынка. Он также отметил, что среди российских аналогов AutoCAD ключевыми являются «Компас-3D» компании «Аскон» и nanoCAD разработки «Нанософт».

«Отечественный САПР занимает 90% в закупках по государственным контрактам. В связи с тем, что закупать иностранные системы класса САПР сейчас не представляется возможным, оценить реальную картину по рынку в течении ближайших месяцев не представляется возможным, – сказал CNews Дмитрий Овчинников. – Предположительно, при сохранении текущих тенденций на рынке, в будущем отечественное ПО займет практически весь свободный рынок по закупкам. В реальности же, иностранные версии подобного ПО будут еще использоваться в течении трех-пяти лет, пока не будут завершены текущие проекты, выполненные по старым стандартам.

Геннадий Ефремов

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