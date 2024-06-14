В России за шесть лет подготовят 1 млн специалистов по БПЛА

В России запущен федеральный проект «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» (БАС), а для работы с БПЛА подготовят более 1 млн специалистов к 2030 г. Проект направлен на обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности отечественных беспилотников на территории страны.

Старт федерального проекта для БАС

В российской отрасли беспилотников планируется подготовить более миллиона специалистов к 2030 г. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по науке и образованию.

По словам Чернышенко, федеральный проект «Перспективные технологии для беспилотников» сфокусирован на девяти приоритетных направлениях технологий. В эту работу уже включены 42,8 тыс. школ и организаций по среднему профессиональному образованию (СПО), 70 организаций высшего образования.

В числе ключевых задач проекта значится реализация следующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: «Технологии навигации, радионавигации»; «Вычислители, фотонные интегральные информационные системы»; «Новые технологии производства и новые материалы для БАС»; «Технологии группового взаимодействия беспилотных воздушных судов (БВС), принятия решений и комплексных систем управления БВС»; «Технологии и средства интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство»; «Технологии технического зрения для БАС»; «Технологии, компоновки и принципы движения БВС»; «Технологии, методы и средства связи»; «Энергетические и силовые установки».

Unsplash - Redcharlie В России запущен федеральный проект «Перспективные технологии для беспилотников»

По информации издания «Коммерсант», в 2023 г. правительство России утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Стратегия предусматривает стимулирование спроса на российские БАС. В декабре прошлого года на коллегии Минобороны президент Владимир Путин также призвал нарастить число беспилотников.

Московский Физтех (МФТИ) взял на себя обязанности проектного офиса федерального проекта «Перспективные технологии для БАС». Об этом в середине июня 2024 г. сообщает издание TAdviser. В зоне ответственности МФТИ находятся техническое задание и научная экспертиза, в том числе оценка технологической обоснованности работ. Как отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, создание проектного офиса и связанных с ним центров компетенции позволит проектировать производство передовых беспилотных систем, конкурентоспособных на протяжении от 10 до 15 лет.

Программа развития инновационных компонентов для дронов

Минобрнауки России разработало федеральный проект развития инновационных компонентов для дронов «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем (БАС)». Как сообщали «Ведомости» на нее уйдет 49 млрд руб.

Согласно паспорту проекта, на который ссылается газета, к 2030 г. в России должны быть разработаны новые инженерные конструкции беспилотных летающих аппаратов (БПЛА), технологии их взлета и посадки, высокомощные аккумуляторы и материалы для дронов. На исследования и разработки в этой области в 2024 г. будет выделено 4,6 млрд руб.

По информации «Ведомостей», «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем (БАС)» - часть нацпроекта по развитию БАС, который по поручению президента Владимира Путина должен быть утвержден. За реализацию федпроекта отвечает Минобрнауки, сообщал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак на стратегической сессии с участием российских производителей БАС в конце апреля 2023 г. Из паспорта проекта следует, что его руководителем выступает замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова, а куратором выступал вице-премьер Андрей Белоусов. В мае 2024 г. Президент России Владимир Путин своим указом назначил министром обороны Андрея Белоусова, который сменил на этом посту Сергея Шойгу.

Новые задачи

Национальный проект по развитию БАС, запущенный в январе 2024 г., получит меньше бюджетных средств, чем предполагалось ранее, рассказал изданию Forbes источник в кабинете министров. По его словам, новые параметры нацпроекта БАС рассматривались на совещании в правительстве, которое прошло вскоре после послания президента Федеральному собранию, состоявшегося 29 февраля. Это совещание было посвящено выполнению новых задач по итогам послания и их согласованию с действующими нацпроектами, уточнил собеседник Forbes.

Текущий объем финансирования нацпроекта БАС в 2024-2030 гг. составляет 713,7 млрд руб. Это следует из презентации первого вице-премьера Андрея Белоусова к этому совещанию. Сумма финансирования включает 559,5 млрд руб. из федерального бюджета, 41 млрд руб. - из региональных бюджетов и 113,2 млрд руб. из внебюджетных источников.

Гражданские БАС уже в этом году выполняют мониторинговые миссии в топливно-энергетических комплексах (ТЭК), строительстве, в природопользовании, контролируют различную транспортную инфраструктуру, осуществляют летные проверки аэронавигационного оборудования. С помощью дронов проводится не только аэрофотосъемка для картографирования, но и обычная воздушная съемка различных мероприятий, в том числе в интересах медиа и шоу-бизнеса. Дрон-рейсинг (гоночные соревнования FPV-квадрокоптеров) в настоящее время стал полноправным видом спорта с определенной коммерческой составляющей. Дроны задействованы в охранном бизнесе, а также при проведении поисково-спасательных работ. Очень активно беспилотники используются в сельском хозяйстве, в экспериментальном порядке начато их использование в логистике.