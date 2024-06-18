Китайские производители чипов банкротятся один за другим. Гибнут тысячи компаний в год

В Китае резко выросло число связанных с полупроводниковой продукцией компаний, подавших на банкротство или на полпути отказавшихся от проведения IPO. Проблема затрагивает не только крошечные стартапы, но и крупных игроков китайского рынка полупроводников. Число ежегодных ИТ-банкротств в КНР – уже пятизначное.

Волна банкротств

Полупроводниковая промышленность Китая столкнулась со стремительным ростом количества банкротств среди производителей, пишет Tom’s Hardware. Компании уходят с рынка одна за одной, и в их числе довольно крупные предприятия, например, Shanghai Wusheng Semiconductor.

Tom’s Hardware пишет, что этот процесс начался в 2020 г., когда Китай, а также весь остальной мир, захлестнула пандемия коронавируса. Например, более 10 тыс. китайских компаний, связанных с чипами, были вынуждены закрыться в 2021-2022 гг. – за один только 2022 г. работу остановили 5746 фирм. Но это не идет ни в какое сравнение с результатами 2023 г., когда обанкротились 10,9 тыс. полупроводниковых компаний из КНР.

По информации издания China Times, происходящее вызывает обеспокоенность у инвесторов. Дополнительный повод для стресса дает им и тот факт, что с начала 2024 г., то есть менее чем за полгода свои заявки на первичное публичное размещение акций (IPO) отозвали, по меньшей мере, 23 полупроводниковые компании из Поднебесной.

victor217 / FreePik Переживать за китайскую ИТ-индустрию пока не стоит. Ежегодно в стране открываются десятки тысяч новых полупроводниковых компаний

Все это также приводит к росту незавершенных проектов и невыполненных обязательств в полупроводниковой промышленности КНР.

Все дело в деньгах

В качестве примера обанкротившейся крупной (по китайским меркам) полупроводниковой компании Tom’s Hardware приводит фирму Shanghai Wusheng Semiconductor (SWS). Это теперь уже бывший производитель драйверов для OLED-дисплеев, микроконтроллеров и CMOS-сенсоров (датчики изображения).

SWS была основана в 2021 г. и получила инвестиции в размере около $2,48 млрд (источник денег издание не приводит). Спустя два года компания вышла из бизнеса по причине финансовых трудностей.

Банкротство Shanghai Wusheng Semiconductor не является изолированной проблемой – оно напрямую связано с финансовыми проблемами, ранее возникшими у компаний Wu Sheng Electronics Technology Group и Nanjing Wusheng Semiconductor Technology (позже переименованной в Nanjingxin Charming Extreme Semiconductor Technology), пишет издание Yibeiic.

В июле 2020 г. в китайском городе Нанкин был инициирован проект Nanjing Wusheng Semiconductor Technology стоимостью $3 млрд, нацеленный на ежемесячный выпуск 40 тыс. кремниевых пластин диаметром 300 мм и годовую стоимость более 6 млрд юаней ($827 млн). Однако компания никак не развивалась и не росла, в результате чего уже к концу 2020 г. она претерпела реструктуризацию.

В начале2021 г. компанию переименовали в Xinyue Polar Core Semiconductor, попутно значительно сократив ее уставный капитал. В апреле 2021 г. Shanghai Wusheng Semiconductor объявила об инвестиционном плане на сумму 18 млрд юаней ($2,48 млрд), который планировалось завершить в течение пяти лет. Однако в 2023 г. Wu Sheng Electronics объявила о банкротстве, и к настоящему моменту Shanghai Wusheng Semiconductor также стала неплатежеспособной. Это банкротство вызвало опасения по поводу новой волны массового закрытия компаний в китайской отрасли полупроводников, аналогичной той, которая наблюдалась в 2020 г.

Не качеством, так хотя бы количеством

Стремление Китая к развитию своей полупроводниковой промышленности началось в 2014 г., когда отрасли были предоставлены первые крупные госсубсидии. Одно из следствий этого – почти безудержный рост количества полупроводниковых компаний в стране.

Пока в западных государствах игроков рынка полупроводников насчитывается максимум с несколько десятков, в Китае за один только 2020 г. было зарегистрировано 50 тыс. компаний, связанных с полупроводниками. Деньги в них вкладывали власти китайских провинций, в частности Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Шаньдун и Шанхай, а также из различные организации, контролируемые правительством КНР.

Но массовые банкротства – не единственное, что происходит сейчас в китайской отрасли полупроводников. Так, например, компания Wuhan Hongxin, начавшая строить свой завод в Китайcком Ухане и обещавшая выпускать по 60 тыс. пластин ежегодно, но позже обанкротившаяся, оказалась мошеннической.

Никакого светлого будущего

Китайские полупроводниковые компании, которым пока удалось избежать разорения и банкротства, начинают все активнее отказываться от идеи становиться публичными. Как пишет Tom’s Hardware, с начала 2023 г. по меньшей мере 23 из них отказались от планов по выходу на биржу и отозвали свои заявки на IPO, что очень не понравилось их потенциальным инвесторам.

Эксперты портала полагают, что в будущем ситуация может измениться в худшую сторону. Ужесточение политики IPO в 2024 г. затруднит привлечение капитала недостаточно квалифицированным полупроводниковым компаниям, как из КНР, так и из других стран. По их прогнозам, более высокие стандарты листинга приведут к тому, что еще больше компаний уйдут с рынка из-за финансовых проблем и возросших трудностей с привлечением инвестиций.

Эти неудачи существенно подорвали уверенность в перспективах полупроводниковой промышленности Китая. Тем не менее, правительство Китая продолжает собирать деньги для этого сектора и совсем недавно оно предоставило фонду, который занимается поддержкой китайской ИТ-отрасли, около $47,5 млрд.