Налога еще нет, а цены уже скакнули. Стоимость российского ПО за пять месяцев выросла больше, чем за весь 2023 год

Разработчики ПО всего за несколько месяцев подняли цены на свою продукцию на 20%. Примерно так же они выросли за весь 2023 г.. И это лишь начало – компании усердно готовятся к грядущему возвращению налога на прибыль, который составит лишь 5% против 20% для компаний за пределами ИТ-сферы.

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В России очень сильно выросли темпы удорожания отечественного ПО – менее чем за полгода (январь – май 2024 г. включительно) оно подскочили в цене на 15-20% год к году, пишет «Коммерсант». Аналогичный рост был и в 2023 г., но не за пять месяцев, а за весь год.

Цены выросли на все – и на готовый софт из арсенала разработчиков, и на заказную разработку, но если «коробочное» ПО стало менее доступным, по большей части, только у крупных компаний, то стоимость разработки программного обеспечения с нуля подняли все, от мала до велика.

Большинство собеседников издания говорят о 15-процентном росте цен в среднем, но один из них, не раскрывая конкретных названий, упомянул, что некоторые компании стали требовать сразу на 30% больше денег. Эти компании, по его словам, относятся к сегменту информационной безопасности, и другие источники тоже говорят, что именно в ИБ оказались самые жадные разработчики.

Молниеносная подготовка к новым налогам

Генеральный директор компании «Графтех» Петр Василенко сообщил «Коммерсанту», что 2024 г., вероятно, ознаменуется более высокими темпами роста цен на российское ПО в сравнении с предыдущими годами. По его оценке, одним из факторов является грядущее возвращение налога на прибыль для ИТ-компаний, который резко сократили в 2020 г., а в 2022 г. и вовсе отменили с целью поддержки ИТ-отрасли сначала в период пандемии коронавируса, а затем и в эпоху санкций.

Государственная Дума Российское ПО становится все менее доступным

Теперь же налог возвращается – с 2025 и по 2030 гг. он будет составлять 5% (если не будет внеочередного повышения). Отметим, что весь остальной российский бизнес за пределами ИТ-сферы платит 20-процентный налог на прибыль.

К моменту выпуска материала не существовало закона, повышающего налог на прибыль для ИТ-компаний до 5%. Но в начале июня 2024 г. повышение анонсировал Президент России Владимир Путин, а 20 июня 2024 г. соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Теперь ему предстоит пройти еще два чтения и рассмотрение в Совете Федерации, а после получить подпись главы государства.

По прогнозам Василенко, «негативный эффект от введения новой системы налогообложения будет усиливаться в перспективе».

Грядущие налоги уже повлияли на расценки некоторых ИТ-компаний, занимающихся разработкой ПО, сообщил изданию директор по развитию и цифровой трансформации ИТ-компании РДТЕХ (АО «РДТЕХ Разумные деловые технологии») Евгений Осьминин. По его словам, пока все лишь в зачаточной стадии – в активную стадию процесс вступит ближе к концу III квартала 2024 г. (1 июля – 30 сентября).

«Сдерживающим фактором для роста цен будет конкуренция на рынке», – добавил Евгений Осьминин. Он подчеркнул, что некоторые компании еще в начале 2023 г. подняли цены «с запасом», то есть так высоко, что это позволит им не повышать из снова, «несмотря на отмену ряда льгот».

Повышение налога на прибыль может привести не только к более высоким ценам на российский софт. Как сообщал CNews, отечественные компании рассматривают возможность сокращения объема инвестиций в свое развитие на фоне грядущего усиления налогового бремени.

Догоним и обгоним инфляцию

Российские разработчики ПО стараются не допустить, чтобы рост цен на их софт был медленнее темпов обесценивания российской национальной валюты. Так, согласно официальной статистике Росстата, инфляция в 2023 г. составила около 7%, а цены на российский софт подскочили на 20% год к году в среднем.

По информации российского Минэкономики, к 17 июня 2024 г. инфляция значительно ускорилась – вплоть до 8,46%. При этом показатели удорожания готового российского ПО и услуг по его разработке вновь опередили ее.

При этом нельзя не напомнить, что еще в начале лета 2023 г. в России состоялось массовое подписание так называемой «ценовой хартии». Это документ, согласно которому разработчики ПО будут по доброй воле сдерживать рост цен на уровне 15% в год, с учетом общегодовой инфляции. Подписи под документом оставили многие крупные ИТ- и ИБ-компании, связанные с разработкой программного обеспечения, а также представители Минцифры России.

Во всем виноваты программисты?

Одна из причин резкого удорожания российского ПО – отсутствие иностранных аналогов на рынке, в том числе и из-за санкций. А если таковые еще имеются, то они могут исчезнуть в любой момент, как показала практика с AutoCAD – самой известной в мире системой автоматизированного проектирования. Как сообщал CNews, россиянам без предупреждения закрыли к ней доступ, хотя некоторые лазейки все же остались.

С 24 февраля 2022 г. и вплоть до конца 2023 г. многие компании лишь тестировали или проводили пилотное внедрение российского софта вместо иностранного, сообщил изданию гендиректор компании «Графтех» Петр Василенко. Сейчас же компании перешли к массовому внедрению и использованию программ, созданных российским программистами, считает Василенко, что привело к росту технических требований к ПО. «За последние 30 лет компании привыкли к работе с Microsoft, он всегда отвечал всем требованиям заказчиков, и после ухода этого игрока с рынка они ждут того же уровня от российских компаний».

По-видимому, рост требований к софту, чтобы тот был как минимум не хуже иностранного, тоже повлиял на его удорожание. Такое мнение высказал «Коммерсанту» гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (в состав учредителей входит холдинг «Т1») Кирилл Семион.

Дефицит ИТ-специалистов (около 700 тыс. человек на август 2023 г., по данным главы Минцифры Максута Шадаева) тоже вносит свою лепту, отметил собеседник издания в неназванной крупной ИТ-компании, добавив, что имеющиеся в штате разработчики пользуются ситуацией на рынке постоянно просят больше денег за свой труд. «Владельцы бизнеса сталкиваются с тем, что специалисты могут требовать повышения зарплаты раз в квартал. Удержание цен на продукты в таких условиях удается не всем», – добавил он.