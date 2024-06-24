Минпром больше не требует отчетов по закупке российской электроники

Из проекта поправок в постановление Правительства о балльной системе определения степени «российскости» исчезло предложение Минпромторга требовать от производителей отечественной электроники отчетов о закупке российских комплектующих.



Отчетов не будет

Минпромторг фактически отказался от идеи требовать от производителей электроники документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве товаров, претендующих на статус отечественных, пишут «Ведомости».

Формулировка «требование предоставлять информацию о закупленных для производства промышленной продукции комплектующих, имеющих подтвержденное российское происхождение» исчезла из проекта постановления Правительства «О внесении изменений в постановление от 17 июля 2015 г. № 719».

Постановление № 719 описывает балльную систему определения степени «российскости» для участия в госзакупках той или иной продукции, включая электронику. В марте 2024 г. Минпромторг добавил туда требование показывать объем закупок российских комплектующих для попадания в реестр отечественной электроники. Механизм был призван бороться с участием в госзакупках продукции с фальсифицированной «российскостью».

Дополнительная обязанность для производителей

Предыдущая редакция документа предполагала, что производители будут отчитываться в ГИСП (Государственная информационная система промышленности) о количестве приобретенных российских комплектующих и объеме произведенной продукции. Таким образом, Минпромторг сможет выявлять случаи с подменой комплектующих с российских на иностранные после включения продукции в реестр.

jcomp на Freepik Минпромторг передумал требовать от производителей отечественной электроники отчеты о закупке компонентов

По мнению президента Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирины Митиной, для добросовестных участников оборота предложенная Минпромторгом мера «хоть и создавала дополнительные обязанности, не была столь обременительной, ведь необходимые документы о закупках у них все равно должны быть». «В настоящее время количество случаев, когда в реестровых продуктах, по сути, незаконно используются иностранные компоненты, велико», — сказала она.

В декабре 2023 г. такой пример приводил CNews, опубликовавший фотографии реестровых системных блоков под малоизвестным брендом Life Tech (юрлицо ООО «РС групп»). Менее чем за год тысячи этих устройств были поставлены в госсектор, а сумма госзаказов перевалила за 100 млн руб. При разборе устройств выяснилось, что вместо заявленных в ТПП российских материнских плат стоят нероссийские комплектующие.

Как отслеживать «российскость»

Все-таки контролировать происхождение компонентов как-то надо. «Отсутствие мер контроля является существенным препятствием к введению так называемой системы прослеживаемости», — считает директор АНО «Консорциум печатных плат» Владимир Семенов.

В качестве альтернативного инструмента Митина предложила использовать маркировку. «Именно этот механизм зарекомендовал себя как наиболее эффективный инструмент осуществления контроля за оборотом товаров», — согласился представитель производителя электроники Fplus.

Представитель Минпромтогра сказал изданию, что работа по увеличению прозрачности будет продолжена для обеспечения должного уровня прослеживаемости «российскости». В редакции проекта постановления, например, уже есть пункт о выездных проверках, инициируемых в случае сомнений в достоверности содержания реестровых записей.