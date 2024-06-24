Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq

Bank of New York Mellon прекращает свое участие в качестве банка-депозитария программы ADR платежной системы Qiwi. Если Qiwi не найдет новый банк-депозитарий, то ее листинг на Nasdaq и Московской бирже будет прекращен, при этом торги акциями компании на Nasdaq еще не восстановлены.

Проблемы Qiwi с Bank of New York Mellon

Платежная система Qiwi сообщила о получении уведомления от Bank of New York Mellon (BONYM) о прекращении участии банка в качестве депозитария в программе выпуска американских депозитарных расписок (ADR).У Qiwi есть два месяца до 19 августа 2024 г., чтобы найти новый банк-депозитарий.

Если этого не произойдет, то в течение еще одного месяца, то есть до 18 сентября 2024 г., BONYM прекратит программу ADR для Qiwi.

В Qiwi сообщили, что изучают возможности для назначения нового банка-депозитария, равно как и последствия происходящего для держателей ADR.

Как Qiwi выходила на биржи

Qiwi в 2013 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, позднее компания также вышла на Московскую биржу. Qiwi зарегистрирована на Кипре. ADR необходимы для того, чтобы акции иностранных компаний могли обращаться на американских фондовых площадках. BONYM традиционно выступает в качестве банка-депозитария для компаний с российским участием.

Весной 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг на западных фондовых площадках. Торги акциями на Московской бирже продолжились, они также проходят в формате ADR.

Уход из России и ликвидация «Киви-банка»

Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации, при условии выполнения которого могли бы быть восстановлены торги акциями Qiwi. В начале 2024 г. Qiwi завершила сделку по продаже своего российского подразделения – АО «Киви». Покупателем выступил бывший гендиректор Qiwi Андрей Протопопов. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., при этом сделка предусматривает рассрочку на четыре года.

Вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», входившего в АО «Киви» (через него осуществлялись платежи терминалов и электронных кошельков Qiwi). Затем суд удовлетворил иск о ликвидации «Киви-банка». Работа платежных терминалов и электронных кошельков была прекращена.

Что осталось у Qiwi

На российское подразделение Qiwi приходилось 83,8% от общего объема активов Qiwi и 89,9% от ее выручки. Вместе с российским бизнесом были полностью проданы факторинговый сегмент (Rowi) и сегмент цифрового маркетинга (RealWeb). Недавно Rowi был продан «Т-Банку» (бывший «Тинькофф»).

У Qiwi остаются платежные терминалы в Казахстане, платные сервисы в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) и различные финтех-старапы в странах Юго-Восточной Азии, MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Евросоюза. Объем активов Qiwi – 43,75 млрд руб., но половина этой суммы – это средства от продажи АО «Киви», которые еще не поступили.

Выручка Qiwi в 2023 г. без учета России составила 7,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 1,15 млрд руб., скорректированный показатель чистой прибыли составил 1,267 млрд руб.

Торги акциями Qiwi на Nasdaq до сих пор не восстановлены. Торги акциями Qiwi на Московской бирже продолжаются. Но после отзыва лицензии у «Киви-банка» Московская бирже исключила ADR Qiwi из состава 11 бенчмарков, а также перевела их на третий уровень листинга. Основной владелец Qiwi – один из ее основателей Сергей Солонин.