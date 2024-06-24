На IBM подали в суд за дискриминацию белых мужчин

Генеральный прокурор штата Миссури подал в суд на компанию IBM за квоты на рабочие места по половому и расовому признакам из материала дела следует, что дискриминации в компании подвергаются белые мужчины. Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения (ПО) нарушил закон штата о правах человека, введя квоты для сотрудников и установив систему модификации этнического и социокультурного многообразия.

Новый иск

Генеральный прокурор штата Миссури Эндрю Бейли (Andrew Bailey) возбудил судебный иск против IBM, утверждая, что практика компании в области трудоустройства нарушает антидискриминационные законы штата. Об этом сообщил 20 июня 2024 г. американский журнал National Review.

В иске, поданном в окружной суд округа Сент-Луис, утверждается, что в системе «модификаторов разнообразия» от компании IBM, устанавливаются незаконные квоты к белым мужчинам-европеоидам при трудоустройстве в компанию, отсев идет также по полу и родословной. Вознаграждение руководителей также привязывается к этим квотам. Тенденция, согласно которой в США приоритет при приеме на работу отдается не мужчинам-европеоидам, отмечается давно. При помощи этнокультурного разнообразия, американское правительство планирует бороться с нехваткой кадров в ИТ-сфере.

Компания IBM – корпорация с акциями, продаваемыми на бирже. Офисы компании по всему миру, включая два в штате Миссури. В 2023 г. число сотрудников IBM по всему миру составит около 282 тыс. человек.

Unsplash - Carson Masterson Штат Миссури подал в суд на IBM за расизм против белых

«До меня дошли сведения, что компания IBM приняла незаконную политику, которая явно отдает предпочтение кандидатам с определенным цветом кожи перед другими. Менеджерам компании, которые отказываются соблюдать эту политику, грозят неблагоприятные меры, вплоть до увольнения! Жители штата Миссури заслуживают ответа на вопрос, почему одна из крупнейших технологических и консалтинговых компаний в мире, дискриминирует как потенциальных, так и действующих сотрудников», - сообщил генпрокурор штата Миссури Эндрю Бейли.

Согласно иску, на руководителей IBM оказывается давление с целью заставить их соответствовать определенным квотам разнообразия, при этом на кону стоят их премии и гарантии занятости. В жалобе говорится, что IBM предоставляет своим руководителям лишь два варианта: дискриминировать или потерять работу. Под «модификаторами разнообразия» иметься введу механизм, который связывает бонусы руководителей компании с достижением расовых, гендерных и других демографических квот внутри IBM. В жалобе подробно описывается предполагаемая система квотирования в компании на основании заявлений генерального директора IBM Арвинда Кришны (Arvind Krishna), который рассказал о том, что цели IBM включают достижение демографического представительства, отражающего общее население.

В иске утверждается, что IBM ясно дала понять, что ее цели заключаются в использовании дискриминационных и недостаточно приспособленных средств для достижения дискриминационных и неоправданных целей. Это, по мнению генерального прокурора, не только дискриминирует определенные группы населения, но и подвергает руководителей, которые не выполняют эти квоты, неблагоприятным трудовым действиям, включая сокращение премий и возможное увольнение. Генеральная прокуратура утверждает, что подобная практика нарушает главу 213 Пересмотренного устава штата Миссури, которая запрещает дискриминационные методы трудоустройства.

В жалобе также приводятся ссылки на два недавних дела, рассмотренных Верховным судом США, в которых суд постановил, что программы позитивных действий на расовой основе при приеме в колледж нарушают пункт о равной защите 14-й поправки. В иске говорится, что эти дела подкрепляют аргумент о том, что расовые квоты и балансирование явно неконституционны, а также нарушают закон штата Миссури.

Конкретные обвинения и требуемые действия

Иск к IBM содержит несколько предполагаемых нарушений закона штата, включая подстрекательство, помощь или принуждение к дискриминационной практике внутри компании. Прокурор выдвигает обвинения в нарушении закона, используя доказательства, в первую очередь заявления, сделанные гендиректором IBM Арвинда Кришны в видео, которое было выпущено на платформе X в конце 2023 г.

На видео, где Кришна запечатлен вместе с другими руководителями, включая председателя совета директоров и бывшего генерального директора Red Hat Пола Кормье (Paul Cormier) и старшего директора по корпоративным коммуникациям Red Hat Эллисон Шоуолтер (Allison Showalter). Кришна открыто обсуждает практику IBM по найму сотрудников с учетом разнообразия. Видеозапись была частью внутреннего совещания, но стала достоянием общественности.

На кадрах видно, как Кришна отвечает на вопросы о том, как IBM продвигает принципы многообразия, равноправия и инклюзивности в своих руководящих рядах. Он откровенно признает, что компания использует систему квот для увеличения количества недопредставленных меньшинств среди своих руководителей. В частности, Арвинда Кришна упоминает, что цель IBM - каждый год продвигаться на 1% в плане найма и продвижения чернокожих и латиноамериканцев, а также увеличения гендерного разнообразия.

Г-н Кришна уточняет, что бонусы руководителей напрямую связаны с достижением этих целей в области разнообразия. Он утверждает, что руководители получают надбавки к своим премиям, если они достигают желаемых демографических сдвигов, но сталкиваются со штрафами, если они этого не делают.

В иске утверждается, что эти заявления подтверждают использование IBM дискриминационных квот, которые, по мнению генерального прокурора, нарушают антидискриминационные законы штата Миссури. Привязывая вознаграждение руководителей к достижению конкретных демографических целей, IBM якобы заставляет своих руководителей участвовать в незаконной практике трудоустройства, тем самым увековечивая системную дискриминацию в компании.

Иск требует постоянного судебного запрета, чтобы запретить компании IBM использовать свои квоты и практику «модификаторов разнообразия» в штате на Среднем Западе США - Миссури. Генеральная прокуратура также требует дополнительной помощи, чтобы обеспечить соблюдение антидискриминационных законов штата и защитить права граждан штата Миссури от системной дискриминации.