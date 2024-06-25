Признан банкротом амбициозный стартап экс-замминистра связи России

Суд Люксембурга признал банкротом разработчика электротранспорта Arrival, созданного бывшим главой «Скартела» и экс-замминистра связи Денисом Свердловым. Компания так и не начала производство и оказалась неспособная обслуживать долги.

Банкротство Arrival

Суд Люксембурга признал банкротом зарегистрированную в данную юрисдикции компанию Arrival, занимавшуюся производством электротранспорта. Об этом говорится в сообщении Arrival на сайте Американской комиссии ценных бумаг (SEC). Управляющим компании по делам банкротства назначен Филипп Тибо (Philippe Thiebaud).

Взлеты и падения Arrival

Компания Arrival была создана россиянином Денисом Свердловым, который в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону»), а затем в течение года занимал пост замминистра связи.

В 2021 г. Arrival осуществила поглощение американской SPAC-компании CIIG Merger, у которой не было активов, но был листинг на бирже Nasdaq. Всего за 2021 г. компания привлекла $1,3 млрд. В том числе в 2021 г. были выпущены «зеленые» конвертируемые облигации Ariival со сроком погашения в 2026 г. на общую сумму $320 млн.

Arrival разрабатывала четыре модели электротранспорта: электробус (Arrival Van), электрофургон (Arrival Van), большой электрофургон и электрофургон.

Arrival планировал запустить сеть микрофабрик по производству электрофургона. Первые четыре из них должны были появиться в США, Великобритании и Испании в 2021-2022 гг. Однако производство электротранспорта так и не началось, в связи с чем у компании возникли проблемы с поиском средств к существованию.

Попытки спасения Arrival

В начале 2023 г. у компании появилось несколько шансов на спасение. Так, американский фонд Antara Capital Master Fund согласился вложить в компанию $25 млн с возможностью увеличить данную сумму до $50 млн, также фонд согласился конвертировать имевшиеся у него облигации Arrival на общую сумму $121,9 млн во вновь выпущенные акции.

Кроме того, американский фонд Westwood Capital готов был вложить в компанию еще до $300 млн. Также было запланировано еще одно слияние со SPAC-компанией – Kensington Capital Acquisition Corp V. Однако эти сделки не состоялись, так как компания не смогла сдать отчетность за 2022 г. Это также стало нарушением требований SEC.

В конце 2023 г. фонды Antara Capital и Highbridge Capital Management согласились выделить компании бридж-кредит на сумму $10 млн с возможностью увеличения данной сумму до $50 млн. Но о завершении этой сделки не сообщалось.

Внешнее управление в Arrival

В конце 2023 г. Arrival перестала платить проценты по облигациям. В начале 2024 г. администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций Arrival. Затем в британском подразделении Arrival было введено внешнее управление в лице сотрудников EY-Partheon (подразделение Ernst & Young) - Саймона Эдела (Simon Edel), Алана Хандсона (Akan Hudson) и Сэма Водварда (Sam Woodward). Основная деятельность Arrival происходила в Великобритании.