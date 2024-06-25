Власти России хотят заставить Apple предустанавливать на iPhone российский магазин приложений RuStore

В Госдуму внесен законопроект об обязательной предустановке единого магазина мобильных приложений. Сейчас в обязательном порядке на устройства с Android должен устанавливаться магазин приложений RuStore. Теперь депутаты хотят обязать устанавливать RuStore на устройства Apple, а также запретить ограничивать способы оплаты и функциональность приложений.

Поправки в закон о предустановке единого магазина приложений

В Государственную думу внесен законопроект о внесении изменений в Закон «О защите прав потребителей», касающийся предустановки единого магазина приложений.

Авторами инициативы выступил ряд депутатов и сенаторов, включая Андрея Лугового и Антона Горелкина, а также главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Как в России работает обязательная предустановка приложений и магазина приложений

В 2019 г. в Закон «О защите прав потребителей» были внесены нормы об обязательной предустановки российского ПО на ввозимые в Россию электронные устройства, включая компьютеры, смартфон, Smart TV и т.д.

Перечень ПО, обязательного для предустановки, устанавливается Правительством. В 2022 г. данная норма была дополнена необходимости предустановки Единого магазина приложений.

Фото: Госдума Госдуму внесен законопроект об обязательной предустановке единого магазина мобильных приложений

Магазин был создан в 2022 г. холдингом VK по поручению премьер-министра Михаила Мишустин, он получил название RuStore. В том же году Правительство добавило RuStore в список ПО для обязательной предустановки, но только для платформы Android.

Минцифры установило правила функционирования данного магазина приложений, а также перечень ПО, которое должно быть доступно через него. Среди него ПО, созданное органами государственной и муниципальной власти (включая «Госуслуги»), организаторами распространения информации в сети интернет, новостными агрегаторами, аудиовизуальными сервисами (онлайн-кинотеатрами), владельцами социальных сетей, операторами связи, организациями финансового рынка, аккредитованными ИТ-организациями и оператором государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Что предлагается в новом законопроект

Нынешний законопроект предполагает дополнить Закон «О защите прав потребителей» определением магазина приложения: это программа для ЭВМ, которая предназначена для поиска, просмотра и приобретения программ для ЭВМ. За его функционирование должен отвечать владелец сайта в интернете, определенный в соответствие с законом.

При продаже технически сложных средств с предварительно установленными программами для ЭВМ потребителю обеспечивается возможность устанавливать и обновлять программы для ЭВС с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ для ЭВМ с применением механизмов единого магазина приложений.

При этом не допускается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования отдельных программ для ЭВМ, включая единый магазин приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновления программ для ЭВМ, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направлением им уведомлений. Кроме того, не допускается ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании единого магазина приложений и установленных с его применением программ для ЭВМ.

Также не допускается ограничивать функциональные возможности технически сложных товаров при использовании программ для ЭВМ за исключением случаев, когда использование таких программ несет риски нарушения функционирования и безопасности магазина приложений или технически сложного товара.

Владелец магазина приложений не вправе устанавливать ограничения для программ для ЭВМ на основании того, что указанные программы для ЭВМ могут устанавливаться с использованием иных магазинов приложений, включая единый магазин приложений. В том числе не допускается устанавливать особые требования к формированию цен на услуги, оказываемые в программах в ЭВМ в случае их установки и использования в рамках иных магазинов приложений, или особые требования к функциональным возможностям таких программ.

Владельцы программ для ЭВМ могут обратиться к уполномоченному Правительством федеральному органу исполнительной власти по фактам нарушениям требований о предустановке единого магазина приложений. Данное обращение должно быть рассмотрено в течение 10 дней, в случае, если нарушение было подтверждено, соответствующий орган власти принимает решение о его незамедлительном устрашении. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Законопроект против монополии Apple

Согласно пояснительной записке к законопроекту, корпорация Apple на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжает устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциями устройств и операционной системы. Тем самым происходит навязывание исключительно сервисов и магазина приложений самого производителя устройства, ограничения также относятся и к возможности осуществления платежей пользователями.

Одновременно в условиях санкционного давления и отключения российских пользователей и разработчиков ПО от иностранной ИТ-инфраструктуры правообладатели операционных систем и встроенных в них магазинов приложений продолжают ограничивать доступность для установки и использования российских массовых приложений банков, платежных сервисов и прочих социально значимых приложений. В результате ограничивается возможность доступа граждан России к программам отечественных разработчиков и использованием имеющихся у них устройств.

Санкции против Apple из-за ограничений разработчиков сторонних приложений

Корпорация Apple не первый раз подвергается санкциям за введение ограничений для сторонних разработчиков мобильных приложений. В 2022 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала незаконным запрет для разработчиков мобильных игр на информирование о способах оплаты, альтернативных App Store. Корпорация также была оштрафована на 1,1 млрд руб. Указанное ограничение было отменено.

В начале 2024 г. Apple, из-за вступления вс илу Закона Евросоюза о цифровых активах, вынуждена была разрешить европейским пользователям получать доступ к альтернативным магазинам мобильных приложений. Такая возможность появится в iOS, начиная с версии 17.4, но будет доступна только европейским пользователям.